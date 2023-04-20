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Ahmet Çakar ve Erman Toroğlu'ndan olay yorum! Kırmızı kartlar doğru mu?

2023-04-20 07:32:46
Ahmet Çakar ve Erman Toroğlu'ndan olay yorum! Kırmızı kartlar doğru mu?

Süper Lig'in 30. haftasında Başakşehir ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. İlk yarıyı 1-0 geride kapatan sarı-lacivertli takım Joao Pedro'nun son 5 son dakikada attığı 2 golle sahadan 2-1 galip ayrıldı ve liderlik yarışına tutunmaya devam etti. Maçta tartışmalı pozisyonlar meydana gelirken, Erman Toroğlu, Ahmet Çakar, Gürcan Bilgiç çok çarpıcı sözler söyledi. İşte tüm detaylar...

#1
Foto - Ahmet Çakar ve Erman Toroğlu'ndan olay yorum! Kırmızı kartlar doğru mu?

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Başakşehir evinde Fenerbahçe'yi konuk etti. İlk yarıyı Aleksic'in golüyle 1-0 önde kapatan Başakşehir, ikinci yarıda Joao Pedro'nun son 5 dakikada kaydettiği gollere engel olamadı ve Fenerbahçe sahadan 2-1 galip ayrıldı.

#2
Foto - Ahmet Çakar ve Erman Toroğlu'ndan olay yorum! Kırmızı kartlar doğru mu?

Son haftalarda geriden gelerek kazanmaya devam edem Fenerbahçe, Galatasaray ile arasındaki puan farkını yeniden 6'ya indirdi ve zirve yarışında tutunmaya devam etti.

#3
Foto - Ahmet Çakar ve Erman Toroğlu'ndan olay yorum! Kırmızı kartlar doğru mu?

Başakşehir'in 9 kişi kaldığı maçta tartışmalı pozisyonlar yaşanırken, hakem kararları da eleştirilere sebep oldu. SABAH Spor'un usta kalemleri Erman Toroğlu, Bülent Timurlenk, Gürcan Bilgiç ve Ahmet Çakar, maçta yaşananlar hakkında çok çarpıcı sözler söyledi.

#4
Foto - Ahmet Çakar ve Erman Toroğlu'ndan olay yorum! Kırmızı kartlar doğru mu?

GÜRCAN BİLGİÇ: 'BİZ BURADAYIZ, VAZGEÇMEYİZ' DEDİLER Hani; "anlatılmaz, yaşanır" derler ya, işte böyle bir maç yaşandı. 2011'de nefes nefese geçen sezonda da, puanı "Aslan"ın midesinden çıkarmışlardı. Buca'da 3-0 yenikken, Gaziantep'te uzatmalarda Andre Santos ile sarılmışlardı yarışa… Temposu düşük maçta, Başakşehir'in ördüğü duvara çarparak aradılar golü. Arda Güler'i ön tarafta istedi Jesus, İrfan Can Kahveci'den vazgeçmek istemedi. Ama öyle bir 45 dakika geçti ki; takımın tümü "sarsak" olmayı seçti. Samet'in ayağındaki topu Aleksic'in ayağına vermesi bir yana, Oosterwolde nerede duracağını bilemez haldeydi. Genç Arda'ya öyle bir baskı geldi ki, ne yüzünü dönebildi ne de oyuna katkı sağladı. Rossi sürekli zorlayıp, top kaybetti. Dört gün önce pas hatası yoktu Ankaragücü karşısında.

#5
Foto - Ahmet Çakar ve Erman Toroğlu'ndan olay yorum! Kırmızı kartlar doğru mu?

"PEDRO'NUN HIRSINI DA GÖRDÜK" Jesus doğru hamleler yaptı. Ama galibiyeti getiren "kahramanlık ruhu" aslında. İrfan Can komutaya geçti, Valencia Serdar Dursun'un gelmesiyle kenara açıldı, topla yüzü dönük buluşmaya başladı. İki golün de içinde vardı. Sezonun "hayal kırıklığı" olmaya ilk aday Pedro'nun hırsını da gördük. Ustalık, inat; ne derseniz deyin, iki golde de o defans duvarını deldi. 89. dakikada ikincilik mücadelesi yapıyordu takımı. 90+4'te "Biz buradayız, vazgeçmeyiz" dediler.

#6
Foto - Ahmet Çakar ve Erman Toroğlu'ndan olay yorum! Kırmızı kartlar doğru mu?

Geriden gelip, son saniyelerde kazanılan üç maç var. Son ana kadar maçı sakin oynayan, topu doğru yere getirmek için uğraşan sistemleri var. Her şeyden öte "kahramanları" var artık Fenerbahçe'nin. Saygıyı hak eden, taraftarının sevgisine sarılması gereken bir takım oldular. Bakalım "Bayram" kime, ne getirecek ?

#7
Foto - Ahmet Çakar ve Erman Toroğlu'ndan olay yorum! Kırmızı kartlar doğru mu?

ERMAN TOROĞLU: "HAKEM BAŞAKŞEHİR TAKIMINI KIMILDATMADI" Jesus, son haftaların Fenerbahçe'deki en iyi oyuncusu Arda'yı forvete alarak takımı da kendisini de kilitledi. Haliyle koca 45 dakika boşa gitti. Çünkü Fenerbahçe takımı, oyun kuramadı. Başakşehir, istediği gibi oynadı. Topu kontrollü kullanabilseler farkı artırıp, Fenerbahçe'yi yenebilirlerdi. Ama şunu söyleyeyim; sahada çok akıllı bir hakem vardı. Öyle güzel düdükler çaldı ve çalmadı ki, Başakşehir takımını kımıldatmadı.

#8
Foto - Ahmet Çakar ve Erman Toroğlu'ndan olay yorum! Kırmızı kartlar doğru mu?

"BU TİP HAKEMLERE 'KAŞARLI HAKEMLER' DERİM" Ben bu tip hakemler için "Kaşarlı hakemler" derim. Zaman zaman sahneye çıkarlar, gerekeni yaparlar. Bunun için o takım, bu takım önemli değil. Yani bunlar damgalı hakemler. Soyadı Arslanboğa… Ben hep şunu derim, "Bu akşam kimi boğacak?" Tabii bunun en iyi cevabını Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ verir. Çünkü bunlara en fazla sahip çıkanlardan biri oydu.

#9
Foto - Ahmet Çakar ve Erman Toroğlu'ndan olay yorum! Kırmızı kartlar doğru mu?

"BAŞAKŞEHİRLİ OYUNCULAR ÇOK BEYEFENDİ FUTBOLCULARMIŞ" Aynı sarı ve kırmızıları Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın aleyhine kullanabiliyorsa o zaman ona "Helal olsun" derim. Futbolculara öyle kartlar verirsen, sinirlendirirsen, sonra o futbolculara kırmızıları yapıştırırsın. Ama şunu söyleyeyim; "Başakşehirli futbolcular çok beyefendi futbolcularmış." Fenerbahçe yine son dakikalarda sıçradı. Yine iyi futbol oynamadılar ve direkten döndüler. Maalesef Türkiye'de futbol böyle oynanıyor… Herkes kaderine razı olsun.

#10
Foto - Ahmet Çakar ve Erman Toroğlu'ndan olay yorum! Kırmızı kartlar doğru mu?

"EMRE SAHAYA UZAK KALDI, OYUNU OKUYAMADI" Cezalı Emre Belözoğlu tribünde sahaya uzak kalmış olmalı ki, oyunu okuyamadı. Takımında 25 dakikada 4 oyuncu sarı kart görmüş, Touba 3 dakika arayla iki kartla oyundan atılmıştı. Mahmut'u stopere çektikten sonra çöken orta saha yerine oyuna kırmızıdan 10 dakika sonra forvet Januzaj girdi. Berkay sahaya adımını attığında dakika 85'ti. Topuyla tüfeğiyle elinde olan ne varsa sahaya sürmüş Jesus, sezon boyunca hiç katkı vermemiş Pedro'nun iki karambol golüyle 3 puanı alıp evine döndü. İlk yarıda 4 hücum yapabilen rakibinden ikinci yarıda 16 hücum yiyen Başakşehir'in ise ligde kepenk indirdiği ortada.

#11
Foto - Ahmet Çakar ve Erman Toroğlu'ndan olay yorum! Kırmızı kartlar doğru mu?

AHMET ÇAKAR: FENERBAHÇE DÜŞE KALKA DEVAM EDİYOR F.Bahçe, Yusuf Fahir Baba'nın desteğiyle düşe kalka yoluna devam ediyor. Kötü oynuyorlar ama 90 ve sonrasındaki dakikalarda maçı alıveriyorlar. İnanın bana Fenerbahçe'nin oynadığı futbol koskocaman bir sıfır. Üstelik ilk yarıda Samet'in hatasıyla da golü yediler ve mağlup duruma düştüler. Samet kısa vurdu, kaleci İrfan Can ceza sahası dışına çıkmak istemedi, çünkü haklı olarak çıkıp kırmızı görebilirdi. Golden sonra Fenerbahçe'den bir reaksiyon bekliyorduk, gelmedi. "GECENİN YILDIZI PEDRO VE VALENCİA" İkinci yarıya Jesus oyuncu değişiklikleriyle başladı. Emre Mor hareketlilik getirdi ama bence F.Bahçe'nin dün geceki en önemli yıldızı Pedro ve Valencia. Serdar'ın oyuna girmesiyle Valencia sola geçti. Son dakikada 3 kişinin arasından sıyrıldı, sıfıra yakın topu çıkardı, Serdar topa bastı düştü, Pedro da tamamladı. Artık uzatmalara geçilmişti. Rakip 10 kişiydi, bu sefer de Pedro şahsi gayretiyle F.Bahçe'nin galibiyet golünü atıverdi. F.Bahçe'nin iki haftadır yaptığı işler futbolun doğal akışına aykırı. A.Gücü'nü son 10 dakikada yendiler, dün gece de Başakşehir'i 88 ve 90+3'teki golleriyle yendiler. Çekirge zıplamaya devam ediyor. Bakalım sonu ne olacak. "DEVAM KARARI DOĞRU" Hakem Suat Arslanboğa'yı beğendim. Maçta iki tartışmalı pozisyon var. İlki F.Bahçe'nin penaltı beklediği pozisyon. Başakşehirli oyuncunun kolu doğal konumda. Orta sert geliyor, top kola çarpıyor devam kararı doğru. İkinci yarıda Touba'ya gösterdiği ikinci sarıdan gelen kırmızı da doğru. Zira Touba önce İrfan Can'ın suratı ve boynundan çekiyor. Buna rağmen İrfan dönüp hızlı hücuma çıkmak istiyor, yine tutuyor. Karar doğru.

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