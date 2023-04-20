Ahmet Çakar ve Erman Toroğlu'ndan olay yorum! Kırmızı kartlar doğru mu?

AHMET ÇAKAR: FENERBAHÇE DÜŞE KALKA DEVAM EDİYOR F.Bahçe, Yusuf Fahir Baba'nın desteğiyle düşe kalka yoluna devam ediyor. Kötü oynuyorlar ama 90 ve sonrasındaki dakikalarda maçı alıveriyorlar. İnanın bana Fenerbahçe'nin oynadığı futbol koskocaman bir sıfır. Üstelik ilk yarıda Samet'in hatasıyla da golü yediler ve mağlup duruma düştüler. Samet kısa vurdu, kaleci İrfan Can ceza sahası dışına çıkmak istemedi, çünkü haklı olarak çıkıp kırmızı görebilirdi. Golden sonra Fenerbahçe'den bir reaksiyon bekliyorduk, gelmedi. "GECENİN YILDIZI PEDRO VE VALENCİA" İkinci yarıya Jesus oyuncu değişiklikleriyle başladı. Emre Mor hareketlilik getirdi ama bence F.Bahçe'nin dün geceki en önemli yıldızı Pedro ve Valencia. Serdar'ın oyuna girmesiyle Valencia sola geçti. Son dakikada 3 kişinin arasından sıyrıldı, sıfıra yakın topu çıkardı, Serdar topa bastı düştü, Pedro da tamamladı. Artık uzatmalara geçilmişti. Rakip 10 kişiydi, bu sefer de Pedro şahsi gayretiyle F.Bahçe'nin galibiyet golünü atıverdi. F.Bahçe'nin iki haftadır yaptığı işler futbolun doğal akışına aykırı. A.Gücü'nü son 10 dakikada yendiler, dün gece de Başakşehir'i 88 ve 90+3'teki golleriyle yendiler. Çekirge zıplamaya devam ediyor. Bakalım sonu ne olacak. "DEVAM KARARI DOĞRU" Hakem Suat Arslanboğa'yı beğendim. Maçta iki tartışmalı pozisyon var. İlki F.Bahçe'nin penaltı beklediği pozisyon. Başakşehirli oyuncunun kolu doğal konumda. Orta sert geliyor, top kola çarpıyor devam kararı doğru. İkinci yarıda Touba'ya gösterdiği ikinci sarıdan gelen kırmızı da doğru. Zira Touba önce İrfan Can'ın suratı ve boynundan çekiyor. Buna rağmen İrfan dönüp hızlı hücuma çıkmak istiyor, yine tutuyor. Karar doğru.