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Ahmet Çakar İsmail Kartal'a ağır konuştu: 'Fenerbahçe'nin anasını ağlattın... Yalan bu.'

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Ahmet Çakar İsmail Kartal'a ağır konuştu: 'Fenerbahçe'nin anasını ağlattın... Yalan bu.'

Spor yorumcusu Ahmet Çakar, İsmail Kartal için çok ağır konuştu.

#1
Foto - Ahmet Çakar İsmail Kartal'a ağır konuştu: 'Fenerbahçe'nin anasını ağlattın... Yalan bu.'

Fenerbahçe'nin Gaziantep FK ile 0-0 berabere kalmasının ardından Ahmet Çakar'ın hedefinde İsmail Kartal vardı. Çakar, Kartal'ın geçtiğimiz hafta verdiği istifa kararını tribünden atılan su şişesine bağlamasına çok sert tepki göstererek “Bunun adı yalandır” dedi.

#2
Foto - Ahmet Çakar İsmail Kartal'a ağır konuştu: 'Fenerbahçe'nin anasını ağlattın... Yalan bu.'

Fenerbahçe'nin Gaziantep FK ile 0-0 berabere kalmasının ardından Ahmet Çakar'ın hedefinde İsmail Kartal vardı.

#3
Foto - Ahmet Çakar İsmail Kartal'a ağır konuştu: 'Fenerbahçe'nin anasını ağlattın... Yalan bu.'

Çakar, Kartal'ın geçtiğimiz hafta verdiği istifa kararını tribünden atılan su şişesine bağlamasına çok sert tepki göstererek “Bunun adı yalandır” dedi.

#4
Foto - Ahmet Çakar İsmail Kartal'a ağır konuştu: 'Fenerbahçe'nin anasını ağlattın... Yalan bu.'

Gaziantep deplasmanında bırakılan iki puanın ardından Fenerbahçe cephesindeki tartışma bu kez saha içinden çıktı, doğrudan İsmail Kartal'a yöneldi.

#5
Foto - Ahmet Çakar İsmail Kartal'a ağır konuştu: 'Fenerbahçe'nin anasını ağlattın... Yalan bu.'

Ahmet Çakar, deneyimli teknik adamın istifa edip ardından görevine dönmesine ilişkin açıklamasını ikna edici bulmadığını çok ağır ifadelerle dile getirdi.

#6
Foto - Ahmet Çakar İsmail Kartal'a ağır konuştu: 'Fenerbahçe'nin anasını ağlattın... Yalan bu.'

Çakar, İsmail Kartal'ın istifa kararına gerekçe olarak tribünden kafasına atılan su şişesini göstermesine tepki gösterdi.

#7
Foto - Ahmet Çakar İsmail Kartal'a ağır konuştu: 'Fenerbahçe'nin anasını ağlattın... Yalan bu.'

“İsmail Kartal, Fenerbahçe'nin anasını ağlattın” diyen Çakar, sözlerini daha da sertleştirerek Kartal'ın anlattığı gerekçeyi “yalan” olarak nitelendirdi. İsmail Kartal ise geçtiğimiz hafta verdiği istifa kararının ardından, maç sırasında tribünden kafasına su şişesi gelmesinin kendisini çok üzdüğünü açıklamıştı.

#8
Foto - Ahmet Çakar İsmail Kartal'a ağır konuştu: 'Fenerbahçe'nin anasını ağlattın... Yalan bu.'

Kendisini “bu camianın bir evladı” olarak tanımlayan Kartal, taraftarın istemediği bir yerde durmak istemediğini ve maçın ardından duygusal davrandığını söylemişti. Yönetimle yaptığı görüşmenin ardından sorunun çözüldüğünü belirterek görevine devam etmişti.

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