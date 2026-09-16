Ahmet Çakar İsmail Kartal'a ağır konuştu: 'Fenerbahçe'nin anasını ağlattın... Yalan bu.'
Spor yorumcusu Ahmet Çakar, İsmail Kartal için çok ağır konuştu.
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Spor yorumcusu Ahmet Çakar, İsmail Kartal için çok ağır konuştu.
Fenerbahçe'nin Gaziantep FK ile 0-0 berabere kalmasının ardından Ahmet Çakar'ın hedefinde İsmail Kartal vardı. Çakar, Kartal'ın geçtiğimiz hafta verdiği istifa kararını tribünden atılan su şişesine bağlamasına çok sert tepki göstererek “Bunun adı yalandır” dedi.
Fenerbahçe'nin Gaziantep FK ile 0-0 berabere kalmasının ardından Ahmet Çakar'ın hedefinde İsmail Kartal vardı.
Çakar, Kartal'ın geçtiğimiz hafta verdiği istifa kararını tribünden atılan su şişesine bağlamasına çok sert tepki göstererek “Bunun adı yalandır” dedi.
Gaziantep deplasmanında bırakılan iki puanın ardından Fenerbahçe cephesindeki tartışma bu kez saha içinden çıktı, doğrudan İsmail Kartal'a yöneldi.
Ahmet Çakar, deneyimli teknik adamın istifa edip ardından görevine dönmesine ilişkin açıklamasını ikna edici bulmadığını çok ağır ifadelerle dile getirdi.
Çakar, İsmail Kartal'ın istifa kararına gerekçe olarak tribünden kafasına atılan su şişesini göstermesine tepki gösterdi.
“İsmail Kartal, Fenerbahçe'nin anasını ağlattın” diyen Çakar, sözlerini daha da sertleştirerek Kartal'ın anlattığı gerekçeyi “yalan” olarak nitelendirdi. İsmail Kartal ise geçtiğimiz hafta verdiği istifa kararının ardından, maç sırasında tribünden kafasına su şişesi gelmesinin kendisini çok üzdüğünü açıklamıştı.
Kendisini “bu camianın bir evladı” olarak tanımlayan Kartal, taraftarın istemediği bir yerde durmak istemediğini ve maçın ardından duygusal davrandığını söylemişti. Yönetimle yaptığı görüşmenin ardından sorunun çözüldüğünü belirterek görevine devam etmişti.
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