Türkiye'den Lübnan'a insani destek: AFAD 2 bin ton un ulaştırdı!

"BU, DAYANIŞMANIN, DOSTLUĞUN VE İNSANİ ORTAKLIĞIN SAMİMİ BİR İFADESİDİR" Lübnan Yüksek Yardım Komitesi Genel Sekreteri Nabulsi ise törende yaptığı konuşmada, "Bu anlamlı girişim, Türkiye'nin devlet kurumları ve başta AFAD olmak üzere insani yardım kuruluşları aracılığıyla Lübnan'a uzun yıllardır sunduğu destek ve insani yardımların devamı niteliğindedir." dedi. Türk kurumlarının zorlu dönemlerde ve krizlerde Lübnan'ın yanında durduğunun altını çizen Nabulsi, Türkiye ile işbirliğine büyük değer verdiklerini vurguladı. Nabulsi, Türkiye ve UNRWA'nın Lübnan'daki insani ihtiyaçların karşılanmasında iki temel ortak olduğunu belirtti. Un yardımının ailelerin temel ihtiyaçlarının karşılanması ve gıda güvenliği açısından özel önem taşıdığını ifade eden Nabulsi, "Biz bu katkıyı yalnızca maddi bir yardım olarak görmüyoruz. Bu, dayanışmanın, dostluğun ve insani ortaklığın samimi bir ifadesidir." diye konuştu. Nabulsi, Türkiye'ye Lübnan'a geçmişten bu yana sunduğu destek ve sürdürdüğü işbirliği dolayısıyla teşekkür etti.