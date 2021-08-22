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Yaşam
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Ahırda çıkan yangında 25 hayvan telef oldu

2021-08-22 18:55:28
Ahırda çıkan yangında 25 hayvan telef oldu

Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesinde bir ahırda çıkan yangın sonrası 25 küçükbaş hayvan telef oldu.

#1
Foto - Edinilen bilgiye göre olay, Hilvan ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi’nde yaşandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Hilvan ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi’nde yaşandı.

#2
Foto - Faruk Bayrak’a ait ahırda, iddiaya göre, elektrik kontağından kaynaklı yangın çıktı.

Faruk Bayrak’a ait ahırda, iddiaya göre, elektrik kontağından kaynaklı yangın çıktı.

#3
Foto - Yangın sonrası ahır tamamen yanarken, içerde bulunan 25 küçükbaş koyun da telef oldu.

Yangın sonrası ahır tamamen yanarken, içerde bulunan 25 küçükbaş koyun da telef oldu.

#4
Foto - İtfaiye ekiplerince kontrol altına alınan yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

İtfaiye ekiplerince kontrol altına alınan yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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