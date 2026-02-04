  • İSTANBUL
Dünya
6
Yeniakit Publisher
Ah-vah ederek duyurdular: Trump İsrail’i sildi, Türkiye "yeni patron" oluyor
Giriş Tarihi:

Ah-vah ederek duyurdular: Trump İsrail’i sildi, Türkiye “yeni patron” oluyor

İsrailli emekli Tümgeneral Yitzhak Brick, Haaretz gazetesindeki analizinde Donald Trump’ın İsrail’i marjinalleştirerek Türkiye merkezli yeni bir Sünni eksene odaklandığını iddia etti. Brick'e göre ABD; Türkiye’nin savunma teknolojisi, Pakistan’ın nükleer gücü ve Suudi Arabistan’ın finansal kapasitesini birleştirerek bölgenin yönetimini Ankara’ya devretmeye hazırlanıyor. Askeri yardımların kesileceği ve enerji koridorlarının Türkiye üzerinden geçeceği iddiaları, İsrail’de "tarihi izolasyon" korkusuna neden oldu.

1
#1
Foto - Ah-vah ederek duyurdular: Trump İsrail’i sildi, Türkiye "yeni patron" oluyor

İsrail ordusunun eski üst düzey komutanlarından Yedek Tümgeneral Yitzhak Brick, Haaretz gazetesinde kaleme aldığı analizde İsrail'i sarsacak bir senaryoyu gündeme taşıdı. Brick, Donald Trump yönetiminin "Önce Amerika" stratejisi kapsamında İsrail'i Orta Doğu'nun "kıyısına ittiğini" ve bölgedeki ağırlığını Türkiye liderliğindeki yeni bir Sünni eksene kaydırdığını savundu.

#2
Foto - Ah-vah ederek duyurdular: Trump İsrail’i sildi, Türkiye "yeni patron" oluyor

Brick, Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı stratejik bir ortak olarak gördüğünü ve Türkiye'yi bölgede bir "yüklenici" olarak konumlandırdığını belirtti. Analize göre ABD; Pakistan'ın nükleer kapasitesi, Suudi Arabistan'ın finansal gücü ve Türkiye'nin savunma teknolojisini birleştirerek "dev bir Müslüman ekseni" kuruyor. Brick, bu eksenin İsrail ile koordinasyonsuz çalışacağını ve Türkiye'nin Suriye, Irak ve Lübnan'da nüfuzunu artırarak İsrail'in güvenlik derinliğini tehdit edeceğini öne sürdü.

#3
Foto - Ah-vah ederek duyurdular: Trump İsrail’i sildi, Türkiye "yeni patron" oluyor

Analizdeki en çarpıcı iddia ise ABD askeri yardımlarıyla ilgili. Brick, Trump'ın Netanyahu'ya mevcut anlaşma bitiminde askeri yardımları durduracağını açıkça ilettiğini yazdı. Gazze savaşının yarattığı bütçe açığı ortadayken ordunun rehabilitasyonu için bu kararın "yıkım" olacağını belirten Brick, İsrail'in Araplar için bir "savunma şemsiyesi" olma özelliğini de yitirdiğini, Riyad'ın artık Ankara'yı tercih ettiğini vurguladı.

#4
Foto - Ah-vah ederek duyurdular: Trump İsrail’i sildi, Türkiye "yeni patron" oluyor

İsrailli general, Hindistan-Orta Doğu-Avrupa ekonomik koridorunun ve İsrail'in enerji köprüsü olma hayallerinin de suya düştüğünü belirtti. Trump'ın, Suudi gazını Suriye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyacak daha ucuz bir hattı desteklediğini ifade eden Brick, İsrail'in tarihindeki en büyük jeopolitik ve ekonomik izolasyonla karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu.

#5
Foto - Ah-vah ederek duyurdular: Trump İsrail’i sildi, Türkiye "yeni patron" oluyor

Yorumlar

Beter olasınız İnşallah

Vadettiği günler gelecektir Hakkın!

İ. Keskin

Ah Trump ah, sen neyymişsin be?
