Ah-vah ederek duyurdular: Trump İsrail’i sildi, Türkiye “yeni patron” oluyor

Brick, Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı stratejik bir ortak olarak gördüğünü ve Türkiye'yi bölgede bir "yüklenici" olarak konumlandırdığını belirtti. Analize göre ABD; Pakistan'ın nükleer kapasitesi, Suudi Arabistan'ın finansal gücü ve Türkiye'nin savunma teknolojisini birleştirerek "dev bir Müslüman ekseni" kuruyor. Brick, bu eksenin İsrail ile koordinasyonsuz çalışacağını ve Türkiye'nin Suriye, Irak ve Lübnan'da nüfuzunu artırarak İsrail'in güvenlik derinliğini tehdit edeceğini öne sürdü.