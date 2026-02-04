Ah-vah ederek duyurdular: Trump İsrail’i sildi, Türkiye “yeni patron” oluyor
İsrailli emekli Tümgeneral Yitzhak Brick, Haaretz gazetesindeki analizinde Donald Trump’ın İsrail’i marjinalleştirerek Türkiye merkezli yeni bir Sünni eksene odaklandığını iddia etti. Brick'e göre ABD; Türkiye’nin savunma teknolojisi, Pakistan’ın nükleer gücü ve Suudi Arabistan’ın finansal kapasitesini birleştirerek bölgenin yönetimini Ankara’ya devretmeye hazırlanıyor. Askeri yardımların kesileceği ve enerji koridorlarının Türkiye üzerinden geçeceği iddiaları, İsrail’de "tarihi izolasyon" korkusuna neden oldu.