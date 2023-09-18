Ağzının tadını bilen, çayı böyle demler! Tavşan kanı çayın sırrı ustasından geldi! Semaver tadını aratmıyor

Dünyada pek çok ülke tarafından benimsenen çay kültürü her ülkede farklı şekillerde sunuluyor. En çok çay tüketimine sahip olan ülkelerden biri olan Türkiye birçok farklı demleme yöntemi kullanıyor. Çay demleme yöntemine göre çay lezzeti değişirken tavşan kanı çayların sırrı da bu yöntemde yatıyor. Semaver çayını aratmayan yöntemin incelikleri belli oldu. İşte en güzel çay demleme yöntemi…