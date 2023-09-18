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Ağzının tadını bilen, çayı böyle demler! Tavşan kanı çayın sırrı ustasından geldi! Semaver tadını aratmıyor

2023-09-18 14:58:49
Ağzının tadını bilen, çayı böyle demler! Tavşan kanı çayın sırrı ustasından geldi! Semaver tadını aratmıyor

Dünyada pek çok ülke tarafından benimsenen çay kültürü her ülkede farklı şekillerde sunuluyor. En çok çay tüketimine sahip olan ülkelerden biri olan Türkiye birçok farklı demleme yöntemi kullanıyor. Çay demleme yöntemine göre çay lezzeti değişirken tavşan kanı çayların sırrı da bu yöntemde yatıyor. Semaver çayını aratmayan yöntemin incelikleri belli oldu. İşte en güzel çay demleme yöntemi…

#1
Foto - Ağzının tadını bilen, çayı böyle demler! Tavşan kanı çayın sırrı ustasından geldi! Semaver tadını aratmıyor

Sabah, öğle ve akşam öğünlerinde sofraların vazgeçilmez lezzeti çay, şehirden şehire ve kültürden kültüre farklı demleme yöntemi ile sofralarda yerini alıyor. Ocaklardan inmeyen demlikler fokur fokur kaynamaya devam ediyor. Hemen hemen herkes farklı demleme yöntemleri kullanırken ödüllü çay demleme taktiğiyle en lezzetli çayları ulaşacaksınız. Bu ödül tam da hakkını veriyor. İşte en güzel çay demleme yöntemi…

#2
Foto - Ağzının tadını bilen, çayı böyle demler! Tavşan kanı çayın sırrı ustasından geldi! Semaver tadını aratmıyor

Çay demleme yönteminde önce çayın, daha sonra da kaynar suyun konulduğu yöntem birçok kişinin başvurduğu yöntemlerden biridir. Ancak bu yöntem ile çaylarınız demlenmiş değil haşlanmış oluyor. Kaliteli bir çay demlemek için önce kaynamış suyu demliğe dökmeniz ardından çayı üzerine eklemeniz gerekmektedir. Bu sayede tavşan kanı ve lezzetli bir çaya ulaşmış olacaksınız.

#3
Foto - Ağzının tadını bilen, çayı böyle demler! Tavşan kanı çayın sırrı ustasından geldi! Semaver tadını aratmıyor

Çay demlerken alt demlikte kaynayan suyu üst demliği aktardıktan sonra üzerine çayı eklemeniz gerekiyor. Orta boy Bir demlik için 5 yemek kaşığı çay yeterli olacaktır. Ardından alt demliği soğuk su koyduktan sonra suyun kaynamasını bekleyiniz. Su kaynarken üst demlikteki çayın da yavaş yavaş dibe çöktüğünü göreceksiniz. Çayın dibe çökmesi ile birlikte 10 dakika kadar daha bekleterek servis edebilirsiniz.

#4
Foto - Ağzının tadını bilen, çayı böyle demler! Tavşan kanı çayın sırrı ustasından geldi! Semaver tadını aratmıyor

Çay demleme işleminde çay demlerken suyu demleye ekleme şeklinde oldukça önemlidir. Suyu kenardan dökmeniz durumunda oksijenin kaybolmasına neden olursunuz. Ancak suyu yukarıdan döktüğünüzde kaybedilen oksijen yeniden açığa çıkarak çayın daha lezzetli olmasını sağlar.

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