2024-01-03 19:35:46 Ağrı Dağı zirvesinde görsel şölen
Ağrı Dağı, zirvesindeki "şapka" şeklindeki bulutla gece görüntülendi.
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Ağrı Dağı, zirvesindeki "şapka" şeklindeki bulutla gece görüntülendi.
5 bin 137 metre yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı, zirvesindeki "şapka" şeklindeki bulutla gece görüntülendi.
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