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Ağrı Dağı zirvesinde görsel şölen

2024-01-03 19:35:46
Ağrı Dağı zirvesinde görsel şölen

Ağrı Dağı, zirvesindeki "şapka" şeklindeki bulutla gece görüntülendi.

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Foto - Ağrı Dağı zirvesinde görsel şölen

5 bin 137 metre yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı, zirvesindeki "şapka" şeklindeki bulutla gece görüntülendi.

#2
Foto - Ağrı Dağı zirvesinde görsel şölen

#3
Foto - Ağrı Dağı zirvesinde görsel şölen

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