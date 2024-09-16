Afyonkarahisar'ın gururu 102 hafız

Törende konuşan Müftü İmamoğlu, icazet alan hafızların, hafızlığın gereğini yerine getirdiğinde hem dünyada hem de ahirette aileleriyle beraber Kur'an'ın korumasında olacağını belirterek öğrencilere, hocalarını ve velilerini bir kez daha tebrik ettiğini ifade etti. Konuşmaların ardından hafız olan öğrencilere belgeleri protokol üyeleri tarafından verildi.