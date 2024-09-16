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İslam
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Afyonkarahisar'ın gururu 102 hafız

2024-09-16 08:44:10
Afyonkarahisar'ın gururu 102 hafız

Afyonkarahisar'da hafızlıklarını tamamlayan 102 öğrenci için merasim düzenlendi.

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Foto - Afyonkarahisar'ın gururu 102 hafız

Afyonkarahisar Şuhut Bölge Yatılı Erkek Kur'an Kursu ve Emine Erdoğan Yatılı Kız Kur'an Kurslarında hafızlığını tamamlayan 102 öğrenci için hafızlık merasimi düzenlendi. Şuhut Belediye Şelale Düğün Salonunda düzenlenen 102 hafızın Hafızlık İcazeti merasimine Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Fatih Topuz, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Av. İbrahim Yurdunuseven, İl Müftüsü Lütfi İmamoğlu, Şuhut Kaymakamı İzzet Cem Eser ve protokol üyeleri katıldı.

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Foto - Afyonkarahisar'ın gururu 102 hafız

Törende konuşan Müftü İmamoğlu, icazet alan hafızların, hafızlığın gereğini yerine getirdiğinde hem dünyada hem de ahirette aileleriyle beraber Kur'an'ın korumasında olacağını belirterek öğrencilere, hocalarını ve velilerini bir kez daha tebrik ettiğini ifade etti. Konuşmaların ardından hafız olan öğrencilere belgeleri protokol üyeleri tarafından verildi.

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Yorumlar

vatandaş

gençleri hafız yapıyorsunuz ama o hafızı oldukları Kur'anın ahlakı ile ahlaklandırmıyorsunuz, ezberledikleri o Kur'an, aynı ortamda namahrem olduğu zaman aranızda perde olsun buyurmuyor mu ? buluğ çağını geçtikleri halde erkek kız öğrencilere karışık mezuniyet töreni yapmak, yanyana gözgöze getirtmek hangi ayetin ruhuna uyuyor ? hangi peygamberin edebine adabına hitap ediyor ? bayan hafızelerin sadece bayanların olduğu bir ortamda boyları posları endamları yüzü gözü güzelliği karşı cinsine belli olmadan tören yapması mı Hz. Muhammed Sallallahualeyhivesellem in ahlakına Kur'anın ahkamına uygun olandır, yoksa envai çeşit sosyal medyaya ve haber sitelerine resimleri düşerek, buluğ çağını geçmiş oldukları halde karışık ve haremlik selamlığa riayet edilmeden namahrem kimseler huzurunda tören yapılması mı islama uygun olandır buna vijdanlı bir diyanet mensubu cevap versin...
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