Afyonkarahisar'da enerji ve doğalgaz yatırımları masaya yatırıldı

Elektrik yatırımlarına ilişkin toplantının ardından heyet, doğalgaz altyapı çalışmalarını değerlendirmek üzere Aksa Doğalgaz yetkilileriyle bir araya geldi. Aksa Doğalgaz İşletme Müdürü Tuncay Gezer’in katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, devam eden doğalgaz hat çalışmaları, genişleme projeleri ve yeni bağlantı planları ele alındı. Doğalgaz toplantısında özellikle ilçe ve beldelerden gelen talepler ön plana çıktı. Henüz doğalgaz ulaşmayan yerleşim yerleri, hat genişletme ihtiyaçları ve vatandaş talepleri detaylı şekilde değerlendirildi. Yerel yöneticiler tarafından aktarılan beklentilerin yatırım planlamalarında dikkate alınacağı belirtildi. Toplantılarda, Afyonkarahisar’ın artan nüfusu, gelişen sanayisi ve büyüyen şehir yapısına paralel olarak enerji ihtiyacının her geçen gün arttığına dikkat çekildi. Bu doğrultuda, hem elektrik hem de doğalgaz altyapı yatırımlarının kesintisiz şekilde sürdürülmesinin önemine vurgu yapıldı.