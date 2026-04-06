Tam bir şifa deposu: Meğer akciğerlerin ilacı mutfağınızdaymış! Bir kaşığı bile katranı söküp atıyor Afyonkarahisar'da enerji ve doğalgaz yatırımları masaya yatırıldı Mezarlıkta skandal görüntü ortaya çıktı: Acılı anne isyan etti! Polis aracına çarpıp pert etti, kaçtı Kabak babasının başına patladı Halı sahaya gidenlere kritik uyarı! Bir maç bir hayatı karartmasın Bakan Ersoy müjdeyi verdi: Kültür Yolu için geri sayım başladı... Araç sahipleri elinizi çabuk tutun! Zam maalesef kesinleşti, hemen oraya koşun Doğal gazda ‘kota’ devri başladı: Limiti aşan yüksek fatura ödeyecek Türkiye Kuveyt'i elinden kaçırdı! 8 savaş gemisi siparişi verdiler
Afyonkarahisar'da enerji ve doğalgaz yatırımları masaya yatırıldı

AK Parti Afyonkarahisar İl Teşkilatı, şehrin enerji altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmalar kapsamında kapsamlı toplantılar gerçekleştirdi. İl Başkanı Av. Turgay Şahin’in başkanlığında düzenlenen programlara, TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve Afyonkarahisar Milletvekili Av. İbrahim Yurdunuseven ile Milletvekilleri Av. Ali Özkaya ve Dr. Hasan Arslan da katıldı.

Toplantıların ilk bölümünde, elektrik dağıtım hizmetleri ele alındı. Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. (OEDAŞ) yetkilileriyle gerçekleştirilen görüşmede, şirketin Direktörü Muzaffer Yalçın ve teknik ekibi tarafından Afyonkarahisar genelinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verildi. İl merkezi, ilçe ve beldelerde devam eden yatırımlar değerlendirilirken, özellikle kırsal bölgelerde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri üzerinde duruldu.

AK Parti heyeti, sahadan gelen talepleri doğrudan yetkililere iletirken, ilçe ve belde başkanlarından alınan bilgiler doğrultusunda elektrik altyapısındaki eksiklikler tek tek not edildi. Belediye başkanlarının yeni yerleşim alanları ve sanayi bölgelerinde artan enerji ihtiyacına yönelik talepleri de gündeme taşındı. OEDAŞ yetkilileri, 2026 yılı için il genelinde yaklaşık 850 milyon TL’lik yatırım planlandığını ifade etti.

Elektrik yatırımlarına ilişkin toplantının ardından heyet, doğalgaz altyapı çalışmalarını değerlendirmek üzere Aksa Doğalgaz yetkilileriyle bir araya geldi. Aksa Doğalgaz İşletme Müdürü Tuncay Gezer’in katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, devam eden doğalgaz hat çalışmaları, genişleme projeleri ve yeni bağlantı planları ele alındı. Doğalgaz toplantısında özellikle ilçe ve beldelerden gelen talepler ön plana çıktı. Henüz doğalgaz ulaşmayan yerleşim yerleri, hat genişletme ihtiyaçları ve vatandaş talepleri detaylı şekilde değerlendirildi. Yerel yöneticiler tarafından aktarılan beklentilerin yatırım planlamalarında dikkate alınacağı belirtildi. Toplantılarda, Afyonkarahisar’ın artan nüfusu, gelişen sanayisi ve büyüyen şehir yapısına paralel olarak enerji ihtiyacının her geçen gün arttığına dikkat çekildi. Bu doğrultuda, hem elektrik hem de doğalgaz altyapı yatırımlarının kesintisiz şekilde sürdürülmesinin önemine vurgu yapıldı.

Program sonunda açıklamada bulunan AK Parti heyeti, Afyonkarahisar genelinde yürütülen enerji ve doğalgaz yatırımlarının yakından takip edildiğini belirterek, vatandaşların daha kaliteli, kesintisiz ve güvenli hizmet alabilmesi adına ilgili kurumlarla koordinasyon içinde çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti.

Ne İran ne Hizbullah! İsrail'i bu kez onlar vurdu
Dünya

Ne İran ne Hizbullah! İsrail'i bu kez onlar vurdu

Haydut ABD ve terörist İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşa dahil olan Yemen'deki Husiler, İsrail'e füze saldırısı düzenledi...
İngiliz devine Hizbullah vurdu iddiası yalanlandı! Doğu Akdeniz’de HMS Dragon bilmecesi!
Gündem

İngiliz devine Hizbullah vurdu iddiası yalanlandı! Doğu Akdeniz’de HMS Dragon bilmecesi!

Doğu Akdeniz’de sular ısınırken, İngiliz Kraliyet Donanması’na ait dev savaş gemisi HMS Dragon’un Hizbullah tarafından vurulduğu iddiası böl..
Gürkan Hacır ‘şaka yapıyorsun’ deyip inanamadı! Fuhuşçu Yalım’ın pavyon talebi ifşa oldu
Gündem

Gürkan Hacır ‘şaka yapıyorsun’ deyip inanamadı! Fuhuşçu Yalım’ın pavyon talebi ifşa oldu

Gazeteci Fatih Fatih Atik, Uşak Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan CHP’li Özkan Yalım’ın, dönemin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçda..
CHP'den korkunç skandal!
Gündem

CHP'den korkunç skandal!

Hizmet üretmek yerine yıkım ekibi gibi çalışan CHP, bu kez gözünü mezarlıklara dikti. CHP'li Dikili Belediyesi sözde "ağaç kesimi" bahanesiy..
Özgür Özel de rakı içiyordu! Volkan Konak'ın mezarına şarkılı türkülü ziyaret
Gündem

Özgür Özel de rakı içiyordu! Volkan Konak'ın mezarına şarkılı türkülü ziyaret

Mezarlıkta rakı içen CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i kendilerine örnek alan laikçi yobazlar, Volkan Konak'ın mezarına şarkılı türkülü ziyaret..
Komşuda tansiyon yüksek! Çok sayıda İHA saldırısı düzenlendi
Dünya

Komşuda tansiyon yüksek! Çok sayıda İHA saldırısı düzenlendi

Irak’ın Erbil kentinde kısa süre içinde art arda düzenlenen saldırılarda 7 kamikaze insansız hava aracı hava savunma sistemleri tarafından d..
