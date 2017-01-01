Afrin'de güvenlik özel harekata emanet

Zeytin Dalı Harekatı ile birlikte terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Afrin'de görev yapan Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Başkanlığına bağlı Suriye Görev Gücü, bölgede huzur ve güvenliği sağlıyor.
Bir yandan şehrin güvenliğini sağlarken diğer taraftan kuruluş çalışmaları süren polis teşkilatı için bölge halkından seçilen ve "Şurta" adı verilen yerel polise eğitim desteği ve operasyonel destek sağlayan özel harekatçıların bölgedeki faaliyetlerini görüntülendi.
Özel Harekat Başkanlığı koordinasyonunda, Ankara, Hatay ve Gaziantep Özel Harekat Şubelerinden oluşturulmuş toplam 12 tim halinde görev yapan birim, Afrin'de görevli Emniyet Genel Müdürlüğü personelinin ve yerel polisin güvenliğini de sağlıyor.
Suriye Görev Gücü, aynı zamanda yüksek kabiliyet gerektiren riskli operasyonlarda görev alıyor.
Emniyet Genel Müdürlüğü teşkilat yapılanmasına benzer şekilde oluşturulan yerel polis teşkilatı, "Terörle Mücadele", "İstihbarat", "Asayiş", "Trafik", "Olay Yeri İnceleme", "Bomba İmha" ve "Komandos" adı verilen özel tim olmak üzere 7 ana birimden oluşuyor.
Bu kapsamda her birime kendi konularında EGM personelinden oluşan uzman polislerce eğitim ve yönlendirme desteği veriliyor. Sahada uygulama yaptırılarak tecrübe kazandırılan yerel polis teşkilatının bir an önce tam anlamıyla göreve hazır hale getirilmesi hedefleniyor.
Uzman personel, bölgede açılacak cezaevinde görev yapacak yerel polise de eğitim veriyor.
Polis özel harekat birimleri şehrin giriş ve çıkışlarındaki ana arterler ve şehre hakim noktalarda görev alarak güvenliği sağlıyor.