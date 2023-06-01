  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya
6
Afrika’nın eskimeyen kültürü

2023-06-01 21:52:21
Afrika’nın eskimeyen kültürü

Afrika’nın en eski enstrümanlarından "Balafon" halen özel günlerin vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

#1
Foto - Afrika’nın eskimeyen kültürü

Afrika’nın en eski enstrümanlarından biri olup "orman enstrümanı" olarak da anılan “Balafon”, Afrika’da düğünler, cenaze törenleri ve kilise organizasyonlarının vazgeçilmezi olarak öne çıkıyor.

#2
Foto - Afrika’nın eskimeyen kültürü

Orta Afrika ülkelerine özgü, Afrika müzikleriyle özdeşleşmiş Balafon, değişik sayıda akortlu tahtanın bir araya getirilerek gam sırasına göre dizilmesiyle oluşuyor. İki değnekle (baget) çalınan vurmalı çalgı "balafon", alt tarafındaki su kabaklarından yapılan rezanatörler sayesinde istenilen nota ve tınıyı veriyor.

#3
Foto - Afrika’nın eskimeyen kültürü

Genellikle 16 ila 27 nota içeren balafonun, 12. yüzyılda, bugünkü Mali’nin bulunduğu coğrafyadaki Sosso Krallığı'nda doğduğuna inanılıyor. "Kutsal balafon" olarak da anılan Sosso Bala adı verilen, tarihin ilk balafonu, Gine’nin Mali sınırında bulunan Niagassola köyünde özel bir kutuda muhafaza ediliyor.

#4
Foto - Afrika’nın eskimeyen kültürü

Kamerunlu müzisyen ve balafon ustası Paukum Bassi, enstrümanın tarihçesi, üretimi ve nasıl çalındığı hakkında bilgi verdi. Balafonun, Afrika'nın en eski enstrümanlarından biri olduğunu söyleyen Bassi, "Her balafon bir dili, bir kültürü, bir toplumu yansıtır." dedi. Bassi, Afrika'da her toplumun kendi dil ve kültürel özelliklerine göre notalar içeren, yer aldığı coğrafyadaki ağaçları kullanarak balofon üretip çaldığını ifade etti.

#5
Foto - Afrika’nın eskimeyen kültürü

Kamerun'da ise balafon yapımında genellikle "mel" isimli kırmızı ağacın gövdesini kullandıklarını anlatan Bassi, ağacın gövdesini ateşte kurutup, içindeki sıvılardan arındırarak istedikleri ses kalitesine ulaştıklarını belirtti. Enstrümanın alt kısmında bulunan su kabaklarını büyükten küçüğe sıralayarak 30'a yakın nota elde ettiklerini vurgulayan Bassi, Afrika'da balafonun gece kulüplerinde, kabarelerde, düğünlerde, cenaze törenlerinde ve kiliselerdeki orkestralarda vazgeçilmez enstrüman olduğunu söyledi. Balafonun ilk olarak Orta Afrika'da kullanılmaya başladığını aktaran Bassi, Afrikalıların dünyanın dört bir yanına göçmesiyle de bu enstrümanın tüm dünyaya yayıldığını sözlerine ekledi.

İki ülke arasında 15 yıllık sıvılaştırılmış doğal gaz anlaşması! İmzayı attılar
Dünya

İki ülke arasında 15 yıllık sıvılaştırılmış doğal gaz anlaşması! İmzayı attılar

Katar Enerji Şirketi'nin (Qatar Energy), Bangladeş petrol şirketi PetroBangla ile sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) satış ve tedarik anlaşması..
Suudi Arabistan Krallığı’na bağlı dev şirketten Türkiye kararı! Talep patladı, 'başladık' diyerek duyurdular
Ekonomi

Suudi Arabistan Krallığı’na bağlı dev şirketten Türkiye kararı! Talep patladı, 'başladık' diyerek duyurdular

Suudi Arabistan Krallığı’nın düşük maliyetli havayolu Flynas, Ed Dammam-İstanbul arasındaki seferlere başlandığını duyurdu.
İsabetli tahminleriyle bilinen Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten çıldırtan tahmin: Gram altın mı, dolar mı, borsa mı?
Ekonomi

İsabetli tahminleriyle bilinen Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten çıldırtan tahmin: Gram altın mı, dolar mı, borsa mı?

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, dolar, bitcoin, altın ve gümüş fiyatlarıyla ilgili olarak dikkat çeken tahminlerde bulunan Memi..
Yeni karar! MİT tırları kumpasında sıcak gelişme
Gündem

Yeni karar! MİT tırları kumpasında sıcak gelişme

MİT tırlarının durdurulması davasında 22 sanığın cezasının onanmasına karar verildi. Yargıtay 3. Ceza dairesi 5 sanık hakkında verilen karar..
AK Partili isim Mansur Yavaş bombasını patlattı! Tan Taşçı konseri için 10 milyon lira saçmış
Siyaset

AK Partili isim Mansur Yavaş bombasını patlattı! Tan Taşçı konseri için 10 milyon lira saçmış

Ankara Büyükşehir Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Nihat Yalçın, Kılıçdaroğlu'nun seçim hezimeti yaşamasıyla cumhurbaşkanı yardımcılığı haya..
CHP'li İmamoğlu'na tazminat davası!
Gündem

CHP'li İmamoğlu'na tazminat davası!

Anadolu Ajansı (AA), 14 Mayıs gecesi "AA’ya aldanmayın, onlar yalancı insanlardır" şeklinde skandal ifadelere imza atan CHP'li İBB Başkanı E..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23