Afrika’nın eskimeyen kültürü

Kamerunlu müzisyen ve balafon ustası Paukum Bassi, enstrümanın tarihçesi, üretimi ve nasıl çalındığı hakkında bilgi verdi. Balafonun, Afrika'nın en eski enstrümanlarından biri olduğunu söyleyen Bassi, "Her balafon bir dili, bir kültürü, bir toplumu yansıtır." dedi. Bassi, Afrika'da her toplumun kendi dil ve kültürel özelliklerine göre notalar içeren, yer aldığı coğrafyadaki ağaçları kullanarak balofon üretip çaldığını ifade etti.