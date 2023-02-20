Afetzedelerin sessiz kahramanları: İzciler

Her afette olduğu gibi büyük deprem felaketinin ardından da bölgeye hızla ulaşan izci ekipleri, uluslararası izcilerin de desteğiyle Kızılay’ın tüm depolarında gönüllü çalıştılar. Depolardaki tasnif ve sevkiyattan, mobil aşevlerinden yemek dağıtımına hatta defin hizmetlerine desteğe kadar birçok alanda katkı sağlayan izciler, “hayat normale döneme kadar buradayız” diyorlar. Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçesi merkezli gerçekleşen depremlerin ardından afet bölgesine koşan izciler, başta Kızılay olmak üzere birçok kamu kurumuna gönüllü olarak destek verdiler. Azerbaycan ve Lübnan’dan gelen izci gruplarıyla birlikte illerde bulunan Kızılay lojistik merkezleri başta olmak üzere her alanda faaliyet gösteren izciler, hizmetlerine Sırbistan ve Makedonya’dan gelecek izcilerle devam edecekler.