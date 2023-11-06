Afet bölgesine destek kesintisiz sürüyor! Sayı 3’e ulaştı

Türkiye Vodafone Vakfı ve Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV), afet bölgesinde yaşayanların desteklenmesi amacıyla hayata geçirdiği projeyi geliştirmeye devam ediyor. Proje kapsamında Adıyaman’ın ardından Gaziantep ve Hatay’da da Çocuk ve Aile Merkezleri kuruldu. Merkezlerde, depremden etkilenenlerin psikososyal yönden desteklenmesi, çocukların öğrenme kayıplarının telafi edilebilmesi, anne babaların ebeveynlik rollerinde güçlendirilmesi ve bu süreçte çocuklarının gelişimini destekleme becerilerinin artırılması ve aynı zamanda genç kadınların güçlenmesine yönelik çalışmalar yapılıyor. Adıyaman ve Gaziantep’te 160’şar, Hatay’da ise 120 çocuk kapasitesine sahip olan merkezlerde ilk yıl 4 bin 500 çocuk ve ebeveyn ile birlikte 2 bin 500 genç kadına da erişilmesi hedefleniyor. Proje kapsamında Gaziantep’te hayata geçirilen merkezin açılışına TC Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, AÇEV Yönetim Kurulu Başkanı Ayşecan Özyeğin Oktay ve AÇEV Genel Müdürü Senem Başyurt katıldı. Bakan Göktaş, açılış töreninde şunları söyledi: TC Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, şöyle konuştu: “Asrın felaketi üzerinden tam bugün 9 ay geçti. Aslında hepimizin kalbi o gün orada kaldı. İlk günden itibaren acıyı derinden hissettik. Ancak durmadan yorulmadan da bölge için çalışmaya devam ettik. Bugün de Anne Çocuk Eğitim Vakfımız AÇEV’in deprem bölgesinde gerçekleştirdiği sayısız çalışmalardan birini daha hizmete açma sevincini hep birlikte yaşıyoruz. Asrın felaketinin ardından annelerimiz ve çocuklarımız için yaptığımız her hizmette AÇEV başta olmak üzere çeşitli sivil toplum kuruluşlarımızı yanımızda görmek hepimize güç kattı. Devlet ve sivil toplum kuruluşları birlikte çalışınca çok daha güzel şeyler ortaya çıktığını ve el ele gönül gönüle işler yaptıkça da vatandaşlarımızın gerçek ihtiyacına ulaştığını, gerçek ihtiyaçlarına cevap verdiğimizi de görüyoruz. Nitekim bu örnek de bunun bir tanesi. Bu merkezin yapılmasında büyük emeği olan AÇEV’e ve Türkiye Vodafone Vakfı’na sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.” Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, şöyle konuştu: “Türkiye Vodafone Vakfı olarak, afet bölgesindeki çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. AÇEV iş birliğiyle başlattığımız projeyle bölgede hem çocuklara ve ebeveynlerine hem de kadınlara destek oluyoruz. Proje kapsamında bölgede açtığımız Çocuk ve Aile Merkezi sayısı 3’e ulaştı. Bu merkezlerde afetten etkilenen çocuk ve kadınların desteklenmesi ve güçlenmesine yönelik pek çok çalışma yapılıyor. AÇEV’in bilimsel temelli eğitim programlarının uygulandığı merkezlerde, Türkiye Vodafone Vakfı’nın ‘Yarını Kodlayanlar’, ‘Dijital Benim İşim’ ve ‘Kırmızı Işık’ gibi mevcut projeleri de uygulanacak. Projenin ilk yılında hedefimiz, 4 bin 500 çocuk ve ebeveyn ile 2 bin 500 genç kadına ulaşmak. Bu projeyle, bölgede önemli bir sosyal ihtiyaca cevap vereceğimize inanıyoruz. Bölgedeki vatandaşlarımız için tüm imkânlarımızı kullanarak elimizden gelenin en iyisini yapmayı sürdüreceğiz.”