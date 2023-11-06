Afet bölgesine destek kesintisiz sürüyor! Sayı 3’e ulaştı

Çocuk ve Aile Merkezlerinde, uzman öğretmenler eşliğinde güvenli bir ortamda, erken yaş grubundaki çocuklara yönelik destek programları uygulanıyor. Kış dönemi boyunca toplam 34 hafta süren program uygulaması, sabah ve öğlen grubu olmak üzere yarım günlük akışlardan oluşuyor. Program ile çocukların sosyo-duygusal, bilişsel ve dil gelişimleri başta olmak üzere tüm gelişim alanlarının ve buna bağlı olarak ilkokula hazır olmalarının desteklenmesi hedefleniyor. Çocuk ve Aile Merkezlerinde bulunan kitap ve oyuncak kütüphanelerinde, konteyner kentte yaşayan 3-14 yaş arasındaki çocuklara yönelik olarak kendi yaş gruplarına özel zaman dilimlerinde çeşitli etkinlikler, oyunlar ve kitap okuma zamanlarını kapsayan akışlar uygulanıyor. Kütüphanelerde hem çocukların akranlarıyla oyunlar oynaması hem de kitap okuma alışkanlığı kazanması hedefleniyor. Kitap ve oyuncak kütüphanelerinden kış döneminde her bir merkez için 240 çocuk olmak üzere toplamda 720 çocuğun faydalanması hedefleniyor. Çocuk ve Aile Merkezlerinden faydalanan çocukların anne babalarına yönelik olarak çeşitli destek eğitimleri uygulanıyor. Merkezlerde kış döneminde uygulanacak olan ve annelere yönelik düzenlenen Anne Destek Programı ile 3-6 yaş döneminde çocuğu olan annelerin, çocuklarının sağlıklı gelişimini desteklemeleri için ebeveynlik becerilerinin güçlendirilmesi hedefleniyor. Program, 30 hafta boyunca, haftada bir gün 1,5 saatlik toplantılar şeklinde gerçekleştiriliyor. Babalara yönelik uygulanan Ebeveyn Destek Uygulaması ile de babanın iyi olma hali desteklenerek çocuğun gelişiminin, aile içi iletişimin ve aile dayanıklılığının güçlendirilmesi amaçlanıyor. Uygulama, ortalama 15 kişilik gruplarla, 6 hafta boyunca, haftada bir gün 1,5 saatlik toplantılar şeklinde gerçekleştiriliyor. Çocuk ve Aile Merkezlerinde konteyner kentlerde yaşayan genç kadınların güçlenmesi ve yaşam becerilerini artırarak hayat içinde daha aktif rol alabilmesi için yapılandırılmış Hayat Dolu Buluşmalar eğitim programı da uygulanıyor. Programa katılan kadınların eğitime devam, kadın sağlığı, eleştirel düşünme, teknolojiyi kullanma, haklarını bilme ve kullanma gibi konularda bilgi edinmesi hedefleniyor. Çocuk ve Aile Merkezlerinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (ASHB) ve Travma ve Afet Ruh Sağlığı Çalışmaları Derneği (TARDE) ile iş birliğinde depremden etkilenenler için travma sonrası psikososyal destek hizmetleri de sunuluyor.