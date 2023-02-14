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Afet bölgesi havadan görüntülendi! Elbistan'da son durum

2023-02-14 11:28:01
Afet bölgesi havadan görüntülendi! Elbistan'da son durum

Depremin yıkıp geçtiği Elbistan'da son durum havadan görüntülendi.

#1
Foto - Afet bölgesi havadan görüntülendi! Elbistan'da son durum

7.6 şiddetindeki depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinin havadan çekilen görüntüleri sarsıntının şiddetini bir kez daha gözler önüne serdi.

#2
Foto - Afet bölgesi havadan görüntülendi! Elbistan'da son durum

6 Ocak'ta meydana gelen 7.6 şiddetindeki depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi adeta hayalet ilçeye döndü.

#3
Foto - Afet bölgesi havadan görüntülendi! Elbistan'da son durum

İlçe merkezinde bulunan ve çoğu 5 katlı olan binaların tamamına yakını çözerken, depremin yerle bir ettiği ilçe havadan görüntülendi.

#4
Foto - Afet bölgesi havadan görüntülendi! Elbistan'da son durum

Üç gün önce enkaz altından çıkarılan Melisa'nın ardından bir daha canlı sesi alınamayan ilçede, arama kurtarma ekipleri enkazlarda yaptıkları çalışmanın ardından yıkılan duvarların üzerine "boş" yazısı yazmaya başladı.

#5
Foto - Afet bölgesi havadan görüntülendi! Elbistan'da son durum

Ekipler ayrıca, kadavra adama köpekleri ile enkazlardaki çalışmalarını da sürdürürken, beton yığınlarının altından çıkan kimlikler de ekipler tarafından alındı.

#6
Foto - Afet bölgesi havadan görüntülendi! Elbistan'da son durum

#7
Foto - Afet bölgesi havadan görüntülendi! Elbistan'da son durum

#8
Foto - Afet bölgesi havadan görüntülendi! Elbistan'da son durum

#9
Foto - Afet bölgesi havadan görüntülendi! Elbistan'da son durum

#10
Foto - Afet bölgesi havadan görüntülendi! Elbistan'da son durum

#11
Foto - Afet bölgesi havadan görüntülendi! Elbistan'da son durum

#12
Foto - Afet bölgesi havadan görüntülendi! Elbistan'da son durum

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