Adnan Polat’tan Galatasaraylıları ayağa kaldıran Fenerbahçe çıkışı!

“Son 2 senede şu ekonomik sıkıntının olduğu bu dönemde Dursun Başkan son derece iyi götürdü. Hem ekonomik olarak, hem sportif olarak iyi götürdü. Geçen seneki şampiyonluk cumhuriyetin 100. yılında gelen önemli bir şampiyonluktu. Tarihe geçecek bir şampiyonluktu. Bu senede Fenerbahçe’ye kaybetmemize rağmen hala 3 puan öndeyiz. Şampiyonluktan hiçbir şüphemiz yok. Bir daha bu kadar kötü bir futbol oynayabileceğimizi düşünmüyorum. Futbolda bunlarda bunlar olabiliyor. Ben şahsen kendisini destekliyorum. Dereyi geçerken kesinlikle değişiklik yapmamamız lazım. Dursun Başkan’ın yanımdayım ben. Florya konusuyla ilgili bir sürü rakamlar söyleniyor. Ben inşaat sektörünün içerisindeyim. Aile şirkeyim 70 senedir bu işin içerisindeyim. Konuşulan rakamlara inanamıyorum. Herhalde başka bir dünyada yaşıyorlar. Ben de kendisine orada birebir yardım ediyorum. Florya’nın gelişmesi için yardım etmemeye devam edeceğim. Benim şahsen bir oyum var, onu Dursun Başkan’a vereceğim. Çünkü bu proje için çok uğraştı. Benden onunla birlikte çok uğraştım. Bundan sonrada yardımcı olamaya çalışacağım. Galatasaray aklıselim insanların olduğu bir kulüptür. Gereğini yapacaklarını düşünüyorum.”