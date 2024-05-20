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Spor
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Adnan Polat’tan Galatasaraylıları ayağa kaldıran Fenerbahçe çıkışı!

2024-05-20 16:52:06
Adnan Polat’tan Galatasaraylıları ayağa kaldıran Fenerbahçe çıkışı!

Süper Lig’in 37. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Fenerbahçe’ye 1-0’lık skorla mağlup oldu.

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#1
Foto - Adnan Polat’tan Galatasaraylıları ayağa kaldıran Fenerbahçe çıkışı!

Mücadelenin ardından Eski Galatasaray Başkanı Adnan Polat, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

#2
Foto - Adnan Polat’tan Galatasaraylıları ayağa kaldıran Fenerbahçe çıkışı!

FENERBAHÇE HAK ETTİ/ İlk defa mağlubiyet gördüm. Çok üzüldüm ama burada bir gerçek var. 10 kişi Fenerbahçe, galibiyeti bizden daha çok hak etti. Benim üzüldüğüm burada 50 binden fazla taraftarın yaşadığı heyecan, 30 milyon Galatasaraylının beklentisi gerçekleşmedi.

#3
Foto - Adnan Polat’tan Galatasaraylıları ayağa kaldıran Fenerbahçe çıkışı!

Bizim üzücü ama Fenerbahçe’yi tebrik ediyorum. Onlar galibiyeti bizden daha çok hak ettiler. Ama şunu kendi takımımıza söylemek istiyorum. Milyonlarca insanın psikolojik olarak hazır olduğu bu ortamda işi ciddiye almaları lazımdı.

#4
Foto - Adnan Polat’tan Galatasaraylıları ayağa kaldıran Fenerbahçe çıkışı!

Çünkü futbol hafife almayı kabul etmeyen bir spordur. Şampiyonluk son saniyeye kadar bitti demeden bitmiyor. Bizim açımızdan bugün üzücü bir gündü. Ben bugün stada gelen ve gelemeyen 30 milyon Galatasaray taraftarı için üzüldüm.

#5
Foto - Adnan Polat’tan Galatasaraylıları ayağa kaldıran Fenerbahçe çıkışı!

Önümüzde Konyaspor maçı var. Deplasmanda Konyaspor da küme düşmemek için mücadele edecek. Dolasıyla konsantre olup işi ciddiye almalarını tavsiye ediyorum. Futbolun içerisinde olan herkese”

#6
Foto - Adnan Polat’tan Galatasaraylıları ayağa kaldıran Fenerbahçe çıkışı!

25 Mayıs tarihinde Galatasaray’da yapılacak başkanlık seçimiyle ilgili düşüncelerini aktaran Polat şu ifadeleri kullandı:

#7
Foto - Adnan Polat’tan Galatasaraylıları ayağa kaldıran Fenerbahçe çıkışı!

“Son 2 senede şu ekonomik sıkıntının olduğu bu dönemde Dursun Başkan son derece iyi götürdü. Hem ekonomik olarak, hem sportif olarak iyi götürdü. Geçen seneki şampiyonluk cumhuriyetin 100. yılında gelen önemli bir şampiyonluktu. Tarihe geçecek bir şampiyonluktu. Bu senede Fenerbahçe’ye kaybetmemize rağmen hala 3 puan öndeyiz. Şampiyonluktan hiçbir şüphemiz yok. Bir daha bu kadar kötü bir futbol oynayabileceğimizi düşünmüyorum. Futbolda bunlarda bunlar olabiliyor. Ben şahsen kendisini destekliyorum. Dereyi geçerken kesinlikle değişiklik yapmamamız lazım. Dursun Başkan’ın yanımdayım ben. Florya konusuyla ilgili bir sürü rakamlar söyleniyor. Ben inşaat sektörünün içerisindeyim. Aile şirkeyim 70 senedir bu işin içerisindeyim. Konuşulan rakamlara inanamıyorum. Herhalde başka bir dünyada yaşıyorlar. Ben de kendisine orada birebir yardım ediyorum. Florya’nın gelişmesi için yardım etmemeye devam edeceğim. Benim şahsen bir oyum var, onu Dursun Başkan’a vereceğim. Çünkü bu proje için çok uğraştı. Benden onunla birlikte çok uğraştım. Bundan sonrada yardımcı olamaya çalışacağım. Galatasaray aklıselim insanların olduğu bir kulüptür. Gereğini yapacaklarını düşünüyorum.”

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