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Adıyaman'dan yürek yakan yazı: Acıyaman

2023-02-18 16:40:10
Adıyaman'dan yürek yakan yazı: Acıyaman

Depremde harabeye dönen Adıyaman’da duvarlara boyalarla 'Acıyaman' yazıldı.

#1
Foto - Adıyaman'dan yürek yakan yazı: Acıyaman

Kahramanmaraş merkezli depremlerde bin 485 binanın yıkıldığı, ağır hasarlı bina sayısı da 4 bin 85 olarak kayıtlara geçen Adıyaman'da yıkımı acil olan bina sayısı 538 olarak belirlendi.

#2
Foto - Adıyaman'dan yürek yakan yazı: Acıyaman

Çok sayıda vatandaşın hayatını kaybettiği şehirde evlerini terk eden vatandaşlar, güvenli alanlarda kurulan çadırlara yerleştirildi.

#3
Foto - Adıyaman'dan yürek yakan yazı: Acıyaman

Her yerde yıkıntıların olduğu kent adeta hayalet şehre döndü. Molozlarla kaplı caddelerde sağlam kalan duvarlara ise boya ile 'Acıyaman' yazıldı.

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