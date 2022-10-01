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Adıyaman'da korkutan yangın! Müdahale ediliyor

2022-10-01 10:35:39
Adıyaman'da korkutan yangın! Müdahale ediliyor

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle söndürülmeye çalışılıyor.

#1
Foto - Adıyaman'da korkutan yangın! Müdahale ediliyor

Hamzalar köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

#2
Foto - Adıyaman'da korkutan yangın! Müdahale ediliyor

Yangına, AFAD, Orman Bölge Müdürlüğü, Adıyaman ve Gölbaşı Belediyesi ekiplerince müdahale ediliyor.

#3
Foto - Adıyaman'da korkutan yangın! Müdahale ediliyor

Rüzgarın etkisiyle yayılan alevlere havadan ve karadan müdahale eden ekipler, yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

#4
Foto - Adıyaman'da korkutan yangın! Müdahale ediliyor

Çalışmalara bölgedeki vatandaşlar ve güvenlik güçleri de destek veriyor.

#5
Foto - Adıyaman'da korkutan yangın! Müdahale ediliyor

Olay yerinden bir görüntü...

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