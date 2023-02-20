  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem
6
Adıyaman'da depremzedeler için konteyner kent çalışması

2023-02-20 16:09:56
Adıyaman'da depremzedeler için konteyner kent çalışması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Adıyaman'da yeni kalıcı konutların planlamasının yapıldığını belirterek, "Bir yılın sonucunda inşallah buraları yeniden inşa ettikten sonra eskisinden daha düzenli bir hayat olacak." dedi.

#1
Foto - Adıyaman'da depremzedeler için konteyner kent çalışması

Karaismailoğlu, Adıyaman'daki konteyner kenti ziyaretinde, depremden etkilenen diğer illerde olduğu gibi Adıyaman'da da çok hummalı bir faaliyet olduğunu anlattı.

#2
Foto - Adıyaman'da depremzedeler için konteyner kent çalışması

Yeniden inşa ve normal hayata dönüş için yoğun bir çalışma içinde olduklarını belirten Karaismailoğlu, "11 ilde olduğu gibi, arkamızdaki bölgede bin 800 konteynerlik bir alanın altyapı çalışmalarını yapıyoruz. İnşallah yarın itibarıyla bu bölgede konteynerlerimizi yerleştirip depremzede vatandaşlarımızı misafir etmeye başlayacağız. Aynı şekilde Adıyaman'ın 14 bölgesinde yoğun bir çalışma var. Bu hafta itibarıyla da konteynerlerimize vatandaşlarımızı almaya başlayacağız." dedi.

#3
Foto - Adıyaman'da depremzedeler için konteyner kent çalışması

Adıyaman'da çadırla ilgili herhangi bir sorun olmadığını, köylerdeki ihtiyaçların da karşılandığını aktaran Karaismailoğlu, hayvan çadırlarının köylere sevk edildiğini, enkaz kaldırma çalışmalarının yoğun bir şekilde devam ettiğini dile getirdi.

#4
Foto - Adıyaman'da depremzedeler için konteyner kent çalışması

Bakan Karaismailoğlu, "Şu an 100'ün üzerindeki enkazı kaldırmış durumdayız ve yüzlerce iş makinasıyla enkaz kaldırma çalışmalarımız devam ediyor. Yine hafriyat döküm sahalarında da olağanüstü bir hareketlilik var. İnşallah burada yaşamı sağlamak için bütün kurumlarımız büyük bir özverili çalışma gerçekleştiriyorlar. Adıyaman Valiliği ve belediyesini yeniden ayağa kaldırmak zorundayız. Çünkü onların da hakikaten bu depremde kolları, kanadı kırıldı. Bizler de hem diğer belediyelerimiz diğer kurumlarımızla onlara destek vererek ayağa kaldırıyoruz. Çadırda hayat zor özellikle gece. Bir de kışın en soğuk günlerini yaşıyoruz. Bugünlerde havalar biraz yumuşamış olsa da yine çadırda sobayla elektrikli ısıtıcıyla günler geçiyor. İnşallah onları konteynerlere aktardığımızda bir nebze olsun daha da bir düzenli hayata kısmen de olsa girmiş olacaklar. Bir taraftan da yeni kalıcı konutların planlaması yapılıyor, önümüzdeki günlerde temelleri atılıp başlayacak. Önümüzde bir yıllık bir süreç var. Bir yılın sonucunda inşallah buraları yeniden inşa ettikten sonra eskisinden daha düzenli bir hayat olacak. Bundan kimsenin şüphesi olmasın." dedi.

#5
Foto - Adıyaman'da depremzedeler için konteyner kent çalışması

Bakanlığın, vatandaşların ulaşım ihtiyacını fazlasıyla karşıladığını söyleyen Karaismailoğlu, deprem bölgesinde zarar gören birkaç yolun da kısa sürede onarıldığını anlattı. Karaismailoğlu, dayanıklı yollar sayesinde ulaşımın kesintisiz sağlandığını belirterek, "Hava yollarında hala hareketlilik devam ediyor. Vatandaşlarımızın bütün ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Yani bizim trenlerimiz, garlarımız, vagonlarımız, vatandaşlarımıza ev sahipliği yaparak onların barınma ihtiyaçlarını giderdiler. Özellikle Hatay bölgesinde denizden, oldukça fazla limanlarımız, bütün ikmallerimizi oradan gerçekleştirdik. Şimdi de gemilerimizde yine depremzedelerimizi misafir ediyoruz. Gemilerimizi İskenderun limanlarına yanaştırıyoruz. Ayrıca PTT bütün dağıtım kanallarıyla bölgeye oldukça yüklendi ve vatandaşlarımızın ilk gündeki bütün acil ihtiyaçlarını o yaptıkları dağıtım araçlarıyla birlikte giderdiler. Hala daha da devam ediyorlar." ifadelerini kullandı.

TB2 SİHA'ları üreten Baykar'dan BAE'de bomba adım! Rusya tam anlamıyla çılgına dönecek
Teknoloji

TB2 SİHA'ları üreten Baykar'dan BAE'de bomba adım! Rusya tam anlamıyla çılgına dönecek

Dünyayı kasıp kavuran Bayraktar TB2 SİHA'ları üreten teknoloji devi Baykar, BAE'de düzenlenecek olan savunma fuarına katılıyor. Fuarda Bayka..
Depremzede çocuğa çadır kentte doğum günü sürprizi
Aktüel

Depremzede çocuğa çadır kentte doğum günü sürprizi

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Antalya’dan Malatya’ya çocukları eğlendirmek için gelen animasyon ekibi, çadır kentte ailesiyle ..
Jorge Jesus'tan beklenmedik karar! Milyonları ilgilendiren gelişmeyi böyle duyurdu
Spor

Jorge Jesus'tan beklenmedik karar! Milyonları ilgilendiren gelişmeyi böyle duyurdu

Fenerbahçeli taraftarlar dört gözle takımlarının yapacağı transferleri beklerken Jorge Jesus'tan flaş bir karar çıktı. Jorge Jesus kadronun ..
TRT reyting rekortmeni Teşkilat kararını duyurdu! Beklenen karar çıktı...
Medya

TRT reyting rekortmeni Teşkilat kararını duyurdu! Beklenen karar çıktı...

Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem felaketi nedeniyle ara verilen Teşkilat dizisinin hayranları yeni bölümün ne zaman yayınlanacağını mer..
SASKİ kararını duyurdu! Afetzedelere ücretsiz abonelik: Böyle devam edeceğiz! Depremin yaraları sarılıyor
Yerel

SASKİ kararını duyurdu! Afetzedelere ücretsiz abonelik: Böyle devam edeceğiz! Depremin yaraları sarılıyor

SAMSUN Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (SASKİ), afetzedelere yönelik desteklerini sürdürüyor. Kahramanmaraş..
Türkiye acı içindeyken CHP'den skandal çağrı
Gündem

Türkiye acı içindeyken CHP'den skandal çağrı

Türkiye deprem nedeniyle yaralarını sarmaya çalışırken, Millet İttifakı oy derdine düştü. CHP'li Erdoğan Toprak, seçim için çağrıda bulunurk..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23