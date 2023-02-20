Adıyaman'da depremzedeler için konteyner kent çalışması

Bakanlığın, vatandaşların ulaşım ihtiyacını fazlasıyla karşıladığını söyleyen Karaismailoğlu, deprem bölgesinde zarar gören birkaç yolun da kısa sürede onarıldığını anlattı. Karaismailoğlu, dayanıklı yollar sayesinde ulaşımın kesintisiz sağlandığını belirterek, "Hava yollarında hala hareketlilik devam ediyor. Vatandaşlarımızın bütün ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Yani bizim trenlerimiz, garlarımız, vagonlarımız, vatandaşlarımıza ev sahipliği yaparak onların barınma ihtiyaçlarını giderdiler. Özellikle Hatay bölgesinde denizden, oldukça fazla limanlarımız, bütün ikmallerimizi oradan gerçekleştirdik. Şimdi de gemilerimizde yine depremzedelerimizi misafir ediyoruz. Gemilerimizi İskenderun limanlarına yanaştırıyoruz. Ayrıca PTT bütün dağıtım kanallarıyla bölgeye oldukça yüklendi ve vatandaşlarımızın ilk gündeki bütün acil ihtiyaçlarını o yaptıkları dağıtım araçlarıyla birlikte giderdiler. Hala daha da devam ediyorlar." ifadelerini kullandı.