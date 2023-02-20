Adıyaman'da depremzedeler için konteyner kent çalışması

Bakan Karaismailoğlu, "Şu an 100'ün üzerindeki enkazı kaldırmış durumdayız ve yüzlerce iş makinasıyla enkaz kaldırma çalışmalarımız devam ediyor. Yine hafriyat döküm sahalarında da olağanüstü bir hareketlilik var. İnşallah burada yaşamı sağlamak için bütün kurumlarımız büyük bir özverili çalışma gerçekleştiriyorlar. Adıyaman Valiliği ve belediyesini yeniden ayağa kaldırmak zorundayız. Çünkü onların da hakikaten bu depremde kolları, kanadı kırıldı. Bizler de hem diğer belediyelerimiz diğer kurumlarımızla onlara destek vererek ayağa kaldırıyoruz. Çadırda hayat zor özellikle gece. Bir de kışın en soğuk günlerini yaşıyoruz. Bugünlerde havalar biraz yumuşamış olsa da yine çadırda sobayla elektrikli ısıtıcıyla günler geçiyor. İnşallah onları konteynerlere aktardığımızda bir nebze olsun daha da bir düzenli hayata kısmen de olsa girmiş olacaklar. Bir taraftan da yeni kalıcı konutların planlaması yapılıyor, önümüzdeki günlerde temelleri atılıp başlayacak. Önümüzde bir yıllık bir süreç var. Bir yılın sonucunda inşallah buraları yeniden inşa ettikten sonra eskisinden daha düzenli bir hayat olacak. Bundan kimsenin şüphesi olmasın." dedi.