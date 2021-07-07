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Hayat-Aktüel
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Adıyaman'da askerler yemin etti

2021-07-07 18:14:38
Adıyaman'da askerler yemin etti

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı'nda eğitimini tamamlayan 2001/2-3 dönem askerler yemin etti.

#1
Foto - Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı'nda 2001/2-3 tertip erler için düzenlenen yemin törenine İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Bilgihan Yeşilyurt ile Jandarma Yarbay Zafer Yener Jandarma personelleri katıldı.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı'nda 2001/2-3 tertip erler için düzenlenen yemin törenine İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Bilgihan Yeşilyurt ile Jandarma Yarbay Zafer Yener Jandarma personelleri katıldı.

#2
Foto - Eğitimini tamamlayarak yemin eden askerlere törende çeşitli hediyeler verildi.

Eğitimini tamamlayarak yemin eden askerlere törende çeşitli hediyeler verildi.

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