2021-07-07 18:14:38 Adıyaman'da askerler yemin etti
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı'nda eğitimini tamamlayan 2001/2-3 dönem askerler yemin etti.
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı'nda eğitimini tamamlayan 2001/2-3 dönem askerler yemin etti.
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı'nda 2001/2-3 tertip erler için düzenlenen yemin törenine İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Bilgihan Yeşilyurt ile Jandarma Yarbay Zafer Yener Jandarma personelleri katıldı.
Eğitimini tamamlayarak yemin eden askerlere törende çeşitli hediyeler verildi.
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