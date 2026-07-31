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Ekonomi
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Olmayacak şey olmak üzere: Türkiye ABD'ye bakın ne satacak

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Olmayacak şey olmak üzere: Türkiye ABD'ye bakın ne satacak

Yapay zekâ uygulamalarının hızla artan enerji ihtiyacı, küresel ölçekte yeni çözümleri gündeme getirirken, bu alanda Türk enerji şirketi Karadeniz Holding öne çıkıyor. Şirket ABD'ye büyük bir satışa hazırlanıyor.

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Foto - Olmayacak şey olmak üzere: Türkiye ABD'ye bakın ne satacak

Yapay zeka teknolojilerinin hızla yaygınlaşması ve küresel veri merkezlerinin enerji tüketiminin rekor seviyelere ulaşması, elektrik arzında ciddi bir darboğaza yol açtı. Enerji altyapı yetersizliklerinin öne çıktığı bu dönemde Türk şirketi Karadeniz Holding, dev bir stratejik yatırımla teknoloji devlerinin çözüm ortağı olmaya hazırlanıyor.

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Foto - Olmayacak şey olmak üzere: Türkiye ABD'ye bakın ne satacak

Dünyanın veri üssü konumundaki ABD kıyılarına demir atmaya hazırlanan Karadeniz Holding, "hyperscaler" olarak adlandırılan devasa veri merkezlerinin yüzlerce megavatlık elektrik ihtiyacını yüzer enerji santralleriyle (Powership) sağlayacak.

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Foto - Olmayacak şey olmak üzere: Türkiye ABD'ye bakın ne satacak

Önümüzdeki 10 ila 20 yıl içinde küresel elektrik ihtiyacının ikiye katlanmasının beklendiğini belirten Karadeniz Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zeynep Harezi Yılmaz, mevcut altyapı üretim kapasitesinin bu talebi karşılamaktan uzak olduğuna dikkat çekti. Yapay zeka altyapısını oluşturan "hyperscaler" yapıların tek bir tesiste 500 megavatı bulan güce ihtiyaç duyduğunu ifade eden Yılmaz, stratejik hamlelerini şu sözlerle aktardı:

#4
Foto - Olmayacak şey olmak üzere: Türkiye ABD'ye bakın ne satacak

"Biz bu darboğazı çok önceden fark ettiğimiz için küresel devlerle uzun süreli stratejik anlaşmalar yaptık. 2032 yılına kadar üretilecek kritik türbin ve makinelerin neredeyse tamamını kapattık. Mevcut filomuz 10.000 megavat seviyesinde. Bunun üzerine bir 10.000 megavatlık daha alım yaptık ve şu an bunların inşasını sürdürüyoruz. Bu yeni kapasiteyi de ağırlıklı olarak Amerika’daki veri merkezlerinin devasa enerji ihtiyacını karşılamak üzere hazırlıyoruz. Önümüzdeki beş yıl boyunca odağımızı tamamen bu projeye vermeyi planlıyoruz."

#5
Foto - Olmayacak şey olmak üzere: Türkiye ABD'ye bakın ne satacak

ABD pazarındaki varlığını güçlendirmek amacıyla Teksas Brownsville’de stratejik bir yatırıma imza attıklarını dile getiren Yılmaz, daha önce Singapurlu bir şirkete ait olan tesisi bünyelerine kattıklarını belirtti. Bu tersanenin, ürettikleri yüksek katma değerli Powership konsepti için son derece akılcı ve stratejik bir üretim merkezine dönüştüğünü vurguladı.

#6
Foto - Olmayacak şey olmak üzere: Türkiye ABD'ye bakın ne satacak

Holdingin küresel büyüme rotasında Kuzey Afrika ve Latin Amerika da önemli yer tutuyor. Tunus'ta on beş günde 400 megavat elektrik sağlama şartıyla açılan ihalede İngiliz rakibini geride bırakan Karadeniz Holding, ülke ihtiyacının tamamını karşılayacak teklifi verdi. Sözleşmenin imzalanmasıyla Tunus, tarihinde ilk kez özel bir şirketten elektrik tedarik edecek. Venezuela'da geçtiğimiz günlerde şiddetli depremle sarsılan Venezuela’ya insani ve altyapı desteği kapsamında teklif götüren şirket, uluslararası yaptırım izinlerinin alınmasının ardından 3-4 hafta içinde bölgeye gemi sevk etmeyi hedefliyor.

#7
Foto - Olmayacak şey olmak üzere: Türkiye ABD'ye bakın ne satacak

Halihazırda 15 ülkenin enerjisini sağladıklarını ve 8.500 megavat gücünde aktif bir filoya sahip olduklarını belirten Yılmaz, inşası devam eden projelerle birkaç ay içinde toplam 10 gigavat (10.000 megavat) kapasiteye ulaşacaklarını açıkladı. Latin Amerika pazarında Brezilya, Küba, Dominik Cumhuriyeti, Guyana ve Ekvador’da aktif olduklarını söyleyen Yılmaz, “Meksika’da 250 MW, Kosta Rika’da ise 130 MW’lık iki yeni ihale kazandık. Özellikle Meksika’da enerjiye inanılmaz bir ihtiyaç var” dedi. Yeni Kaledonya’da ise Fransız hükümeti destekli bir kara santrali ihalesini, sundukları yenilikçi ve hızlı powership (yüzer santral) çözümüyle kendi lehlerine çevirdiklerini vurgulayan Yılmaz, zorlu rekabetin ardından 15 yıllık bir hizmet sözleşmesine imza attıklarını dile getirdi. KAYNAK: TGRT HABER

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