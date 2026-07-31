Olmayacak şey olmak üzere: Türkiye ABD'ye bakın ne satacak

"Biz bu darboğazı çok önceden fark ettiğimiz için küresel devlerle uzun süreli stratejik anlaşmalar yaptık. 2032 yılına kadar üretilecek kritik türbin ve makinelerin neredeyse tamamını kapattık. Mevcut filomuz 10.000 megavat seviyesinde. Bunun üzerine bir 10.000 megavatlık daha alım yaptık ve şu an bunların inşasını sürdürüyoruz. Bu yeni kapasiteyi de ağırlıklı olarak Amerika’daki veri merkezlerinin devasa enerji ihtiyacını karşılamak üzere hazırlıyoruz. Önümüzdeki beş yıl boyunca odağımızı tamamen bu projeye vermeyi planlıyoruz."