Olmayacak şey olmak üzere: Türkiye ABD'ye bakın ne satacak

Halihazırda 15 ülkenin enerjisini sağladıklarını ve 8.500 megavat gücünde aktif bir filoya sahip olduklarını belirten Yılmaz, inşası devam eden projelerle birkaç ay içinde toplam 10 gigavat (10.000 megavat) kapasiteye ulaşacaklarını açıkladı. Latin Amerika pazarında Brezilya, Küba, Dominik Cumhuriyeti, Guyana ve Ekvador’da aktif olduklarını söyleyen Yılmaz, “Meksika’da 250 MW, Kosta Rika’da ise 130 MW’lık iki yeni ihale kazandık. Özellikle Meksika’da enerjiye inanılmaz bir ihtiyaç var” dedi. Yeni Kaledonya’da ise Fransız hükümeti destekli bir kara santrali ihalesini, sundukları yenilikçi ve hızlı powership (yüzer santral) çözümüyle kendi lehlerine çevirdiklerini vurgulayan Yılmaz, zorlu rekabetin ardından 15 yıllık bir hizmet sözleşmesine imza attıklarını dile getirdi. KAYNAK: TGRT HABER