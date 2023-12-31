2023-12-31 11:58:55 Adını Bizans prensesinden aldı! İşte o gölün son hali
Adını Bizans prensesinden alan Efteni Gölü’nde göl yüzeyinin temizleme çalışmalarına başlandı.
Evliya Çelebi meyan kökü için 70 çeşit faydası olduğunu açıklamış! Çinlilerin 1 numarası ile geçen ömrü 10 yıl uzatıyor
İtalyan basını resmen duyurdu… Yeni takımı belli oldu! Milli futbolcu Merih Demiral Suudi Arabistan ile bağı koparıyor!
Adını Bizans prensesinden alan Efteni Gölü’nde göl yüzeyinin temizleme çalışmalarına başlandı.
Düzce’nin en değerli turistik alanlarından birisi olan ve adını Bizans prensesinden alan Efteni Gölü’nde son zamanlarda oluşan sazlıkların çoğalması sebebi ile turistik değer kaybı yaşanmaya başlamıştı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü bu konuda yaptığı çalışmalar ile birlikte göl yüzeyinin temizlenme çalışmalarını başlattı.
Efteni Gölü Yaban Hayati Geliştirme Sahası ve Sulak alanının iskele mevkiinde yapılacak olan temizleme çalışmalarında gölün devamlılığı ve rehabilitasyonu sağlanarak gölün sahip olduğu biyoçeşitliliğin korunması, sürdürülmesi ve alana gelen ziyaretçiler tarafından kuş gözlemi ile sportif amaçlı olta balıkçılığının sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi planlıyor.
İskele etrafında sınırlı bir alanda göl yüzeyini kaplayan sazlık ve diğer sucul bitkilerin kontrollü bir şekilde temizlenme çalışmalarının bir ay boyunca devam etmesi planlanıyor.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23