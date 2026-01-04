  • İSTANBUL
Adı otların padişahı ve bir çok derde deva: Yemlik otu nedir? Kolay yemek nasıl yapılır? Neye iyi gelir?
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Adı otların padişahı ve bir çok derde deva: Yemlik otu nedir? Kolay yemek nasıl yapılır? Neye iyi gelir?

Halk arasında padişah otu olarak bilinen yemlik otunun kökeni İskorçina familyasına aittir. Kadınlar ve erkekler için beslenme ihtiyacımız olan şeylerden biri de gıdadır. Genellikle yemek yerken kullanılan bu gıda eski insanların tercihi olmuştur. Yemlik otu, mide bulantısına iyi gelir! Anksiyete ve depresyon katkı sağlar. İşte yemlik otu nedir, yemlik otu nasıl kullanılır, yemlik otu neye iyi gelir, yemlik otu yemeği nasıl yapılır sorusunun cevabı ve detaylarını haberimizde derledik...

#1
Foto - Adı otların padişahı ve bir çok derde deva: Yemlik otu nedir? Kolay yemek nasıl yapılır? Neye iyi gelir?

YEMLİK OTU NEDİR? Yemlik otu, dağlarda, çayırlarda, tarlalarda kendiliğinden yetişen bir ot türü. İç Anadolu başta olmak üzere Marmara’dan Karadeniz Bölgesi’ne dek çeşitli bölgelerde yetişebiliyor, birçok hava şartına uyum sağlayabiliyor. Genelde sarı çiçekleriyle bilinen yemlik otu, türüne göre mor-pembe arası bir renkte çiçeklere de sahip olabiliyor. Yemlik otu, bilimsel adıyla "Sideritis" cinsi bitkilerden bir türdür ve genellikle dağlık alanlarda yetişir.

#2
Foto - Adı otların padişahı ve bir çok derde deva: Yemlik otu nedir? Kolay yemek nasıl yapılır? Neye iyi gelir?

Özellikle İç Anadolu Bölgesi’nde sıkça yemeği yapılan yemlik otunun, kökünden çiçeğine dek her yeri yemeklerde değerlendirilebiliyor. Yemlik otu neye iyi gelir? Tüketimi ve faydaları çok eskiye dayanan yemlik otu oldukça çok faydası bulunan ve lezzeti ile sofralarda yer tutan aynı zamanda otların padişahı olarak bilinir. İlkbaharda özelikle de Nisan Mayıs aylarında sıkça bulabileceğiniz yemlik otu hem damağınıza hem de sağlığınıza etki edecektir. ciddi sağlık sorunlarına yol açabilen problemlerde telafi edici olabilir. Bilim insanlarına göre; Yemlik otu, sindirim sisteminin düzenlenmesine katkı sağlar. Özellikle mide problemleri ve sindirim güçlükleri yaşayanlar için faydalı olabilir.

#3
Foto - Adı otların padişahı ve bir çok derde deva: Yemlik otu nedir? Kolay yemek nasıl yapılır? Neye iyi gelir?

YEMLİK OTU FAYDALARI NELERDİR? NASIL KULLANILIR? AMAN DİKKAT EDİN! Yemek sonrası Yemlik otu, sindirim sisteminin düzenlenmesine katkı sağlar. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından uyarılar gelirken öncelikle bilmek gerekir ki yemlik otu mineral ve vitamin bakımından gayet zengin bir bitkidir. Anksiyete ve depresyon semptomlarını hafifletmeye yardımcı olur. Yemlik otu, sindirim sisteminin düzenlenmesine katkı sağlar. Özellikle mide problemleri ve sindirim güçlükleri yaşayanlar için faydalı olabilir. Yeme bozukluğundan kaynaklı mide rahatsızlıklarına iyi gelir.

#4
Foto - Adı otların padişahı ve bir çok derde deva: Yemlik otu nedir? Kolay yemek nasıl yapılır? Neye iyi gelir?

A, E, C ve B2 ile B6 vitaminlerinin yanı sıra demir ve kalsiyum deposudur. Anemi’ye (kansızlık) iyi gelir. Demir hücre içinde bulunan hemoglobin ile ilişkilidir. Demir eksikliğini gidermesi bakımından kansızlık rahatsızlığında yararlıdır. Vücut direncini arttırır ve metabolizmayı güçlendirir. Salatalarda kullanılırsa sindirime yardımcı olur. İştah açar. Gözleri korumaya yardımcı olur. Gece körlüğüne iyi gelir. Cilt,saç ve kemik oluşumunda ihtiyaç duyulan A vitamini barındırdığı için destekleyici besin niteliğindedir. Yaraların iyileşmesini hızlandırıcı özelliği vardır. Migren tedavisinde içeriğinde ki b2 vitamini bakımından yardımcı etki sağlar. SAÇ VE TRNAĞA SÜRÜN Saç ve tırnak sağlığına olumlu etkiler sağlar. B vitaminlerinden zengin olan yemlik bitkisi, saç ve tırnakların gelişimini destekleyerek sağlığını korur ve yaşanan sorunların tedavisini kullanılır. Yemlikleri temizledikten sonra sirkeli suda 10 dk bekletelim. Trnaklara sürülünce fayda sağladığı iddia ediliyor. YEMLİK OTU NEREDE YETİŞİR Üç çeşit yemlik otu vardır. Çayır yemliği, tarla yemliği ve dağ yemliği… Çayır yemliği, sadece sulak yerlerde yetişir. Tadı oldukça güzeldir. Tarla yemliği, ekilip biçilen tarla alanlarında yetişir. Dağ yemliği, dağlık alanda yetişir ve asıl şifa sağlayan türün bu olduğu bilinir.

#5
Foto - Adı otların padişahı ve bir çok derde deva: Yemlik otu nedir? Kolay yemek nasıl yapılır? Neye iyi gelir?

Herkesin kolaylıkla yapacağı yemek... Yoğurtlu Yemlik Otu Mezesi Tarifi İçin Malzemeler: 20-25 yemlik otu. 1 orta boy soğan. 3 yemek kaşığı sıvı yağ. 1 çay kaşığı pul biber. Tuz. 3 diş sarımsak. 4 yemek kaşığı yoğurt. Üzeri için; Kırmızı toz biber. Yoğurtlu Yemlik Otu Mezesi Tarifi Nasıl Yapılır? Yemlikleri temizledikten sonra sirkeli suda 10 dk bekletelim. Sonra yemlikleri 2 -3 parça olacak şekilde keselim. Sıvı yağı tencereye alalım. Kup küp doğradığımız soğanları kavuralım. Kavurunca içine yemlikleri atıp karıştıralım Bir iki kez karıştıralım ve yemlikler sönmeye başlayacaktır. Sonra yarım su bardağı kadar kaynar su ekleyip pişirelim 5 dk gibi. Tuz ve pul biber ekleyip karıştırıp 6-7 dk gibi pişirelim. Bu arada sarımsakları ezip yoğurt ve tuz ekleyip karıştıralım. Pişen yemlikleri ocaktan alıp tabağa yerleştirelim. Bir iki dk sonra sarımsaklı yoğurdu üzerine dökelim. Kırmızı toz biberi serpip servis yapalım. Afiyet olsun.

