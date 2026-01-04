Adı otların padişahı ve bir çok derde deva: Yemlik otu nedir? Kolay yemek nasıl yapılır? Neye iyi gelir?

A, E, C ve B2 ile B6 vitaminlerinin yanı sıra demir ve kalsiyum deposudur. Anemi’ye (kansızlık) iyi gelir. Demir hücre içinde bulunan hemoglobin ile ilişkilidir. Demir eksikliğini gidermesi bakımından kansızlık rahatsızlığında yararlıdır. Vücut direncini arttırır ve metabolizmayı güçlendirir. Salatalarda kullanılırsa sindirime yardımcı olur. İştah açar. Gözleri korumaya yardımcı olur. Gece körlüğüne iyi gelir. Cilt,saç ve kemik oluşumunda ihtiyaç duyulan A vitamini barındırdığı için destekleyici besin niteliğindedir. Yaraların iyileşmesini hızlandırıcı özelliği vardır. Migren tedavisinde içeriğinde ki b2 vitamini bakımından yardımcı etki sağlar. SAÇ VE TRNAĞA SÜRÜN Saç ve tırnak sağlığına olumlu etkiler sağlar. B vitaminlerinden zengin olan yemlik bitkisi, saç ve tırnakların gelişimini destekleyerek sağlığını korur ve yaşanan sorunların tedavisini kullanılır. Yemlikleri temizledikten sonra sirkeli suda 10 dk bekletelim. Trnaklara sürülünce fayda sağladığı iddia ediliyor. YEMLİK OTU NEREDE YETİŞİR Üç çeşit yemlik otu vardır. Çayır yemliği, tarla yemliği ve dağ yemliği… Çayır yemliği, sadece sulak yerlerde yetişir. Tadı oldukça güzeldir. Tarla yemliği, ekilip biçilen tarla alanlarında yetişir. Dağ yemliği, dağlık alanda yetişir ve asıl şifa sağlayan türün bu olduğu bilinir.