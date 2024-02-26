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Adeta bir sır gibi saklanıyor, yabancıların girmesine izin verilmiyordu! Kardeş ülke Azerbaycan'ın gizli petrol şehrinden kötü haber! Maalesef…

2024-02-26 12:47:32
Adeta bir sır gibi saklanıyor, yabancıların girmesine izin verilmiyordu! Kardeş ülke Azerbaycan'ın gizli petrol şehrinden kötü haber! Maalesef…

Azerbaycan'da bulunan Sovyetler döneminden kalma petrol şehri Oil Rocks'un 10 yıl içerisinde sular altında kalacağı açıklandı.

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Foto - Adeta bir sır gibi saklanıyor, yabancıların girmesine izin verilmiyordu! Kardeş ülke Azerbaycan'ın gizli petrol şehrinden kötü haber! Maalesef…

Azerbaycan'ın Hazar Denizi'nde yer alan ve Sovyet döneminden kalma Oil Rocks (Neft Daşları) şehri, denize çökme tehlikesi ile karşı karşıya. 1949 yılında inşa edilen ve Guinness Dünya Rekorları Kitabı'na da giren bu açık deniz petrol platformu, bir zamanlar 2 binden fazla kişiye ev sahipliği yapıyordu. Oil Rocks'ın inşası, Hazar Denizi'nin altında büyük bir petrol yatağının keşfedilmesinin ardından başladı. Platform, petrol çıkarma çalışmalarını kolaylaştırmak için inşa edildi. Sovyet lider Joseph Stalin, Sibirya'daki petrol operasyonlarına başlamadan önce bu projeyi hayata geçirdi. Oil Rocks, adeta bir şehir gibi tasarlandı. 300 kilometrelik yollar, iki elektrik santrali, bir kazan dairesi, bir tıp merkezi ve hatta dokuz katlı bir apartman binası inşa edildi. 1970'lerde bir park da eklendi. Ancak zamanla Oil Rocks ihmal edildi. 300 kilometrelik yolların sadece 45 kilometresi hala kullanılabilir durumda. On yıldan uzun bir süre önce meydana gelen bir sel de bazı apartman bloklarını ikinci kata kadar su altında bıraktı. ￼Bugün hala yaklaşık 2 bin kişi Oil Rocks'ta yaşamakta ve çalışmaktadır. Bu kişiler, ayda 130 dolar gibi düşük bir maaş alıyor. Şehrin durumu oldukça kötü. Batık çelik konstrüksiyonlar gemicilik için tehdit oluşturuyor, petrol sızıntıları ve ekipmanların parçalanması gibi problemler yaşanıyor.

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Foto - Adeta bir sır gibi saklanıyor, yabancıların girmesine izin verilmiyordu! Kardeş ülke Azerbaycan'ın gizli petrol şehrinden kötü haber! Maalesef…

￼Peki Oil Rocks neden sökülmüyor? Söküm işlemi, platformun işletilmesinden daha pahalıya mal olacağı için çalıştırılmaya devam ettiriliyor. Ayrıca Oil Rocks, Sovyet döneminden kalma bir gurur kaynağı olarak görülüyor ve yabancıların şehre girişi yasak. Google Maps'te bile gösterilmeyen bu şehir, adeta bir sır gibi saklanıyor. Oil Rocks'ın altındaki petrol yataklarının sadece 10 yıl daha dayanması bekleniyor. Bu da şehrin eninde sonunda denize çökeceği anlamına geliyor.

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