Adapazarı'nda mutlaka gidilmesi gereken yerler

Çocuk da sanki eskiye göre yolculuk yapılacak kıvama gelmiş gibi. Öyleyse devam edebiliriz, dedik. Adapazarı’na geldik.
Adapazarı, merkezindeki dört cami ve etrafındaki çarşısıyla geç dönem bir Osmanlı şehri…
Hemen camilerden ilkine girdik. Orta Camii. Sağında Uzun Çarşı, solunda Pirinç Pazarı, kıblesinde Ayakkabıcılar Çarşısı.
İki katlı, kagir ve ahşap kaplama olan caminin alt kısmında ayakkabı dükkanları ve aktarlar var.
Miladi 1724’de yapılan cami sade ve mütevazi. Ama hatırı sayılır bir tarihi geçmişi de var.
Ve Bankalar Caddesi üzerinde bulunan Ağa Camii. 1870 yılında inşa edilen cami iki katlı küçük ve kagir bir yapı.
Son olarak ziyaret ettiğimiz cami Osmanlı padişahı Orhan Bey zamanında onun adına yaptırılan Orhan Bey Camii.
Yine Bankalar Caddesi’nde bulunan ve kesme taştan yapılan cami, 1323-1325 tarihleri arasında dikdörtgen olarak inşa edilmiş.
Zaman içinde restorasyonları yapılarak günümüze ulaşmış.
Yine Adapazarı’nda ağaçlar altında serin, huzur verici bir mekan olan Ormanpark’a gittik.
Canlı hayvanların da bulunduğu asude, güzel bir mekan.
Şehrin merkezine yakın piknik yapılabilecek bir alan. Bir de ikinci bir alternatif Kentpark…
Şehirden kaçmak isteyen ama kopamayan, sessizlik, yeşillik isteyenler için ideal.
4500 metrekarelik yürüyüş alanı ve 14000 metrekarelik göletiyle, yanına kurulan Çark Deresi’yle, köprüleri, büfeleri, tenis kortu ve kapalı yüzme havuzuyla tüm gününüzü geçirebileceğiniz bir şehir parkı.
Eski bir fabrikanın arazisinin üzerine inşa edilen parkta fotoğraflık bir çok alan da mevcut.
Yel değirmeni ve ahşap değirmen de görülmeye değer.
160 dönüm olan parkta bisiklet, paten kullanan birçok kişiyi görmek mümkün.
İstanbul’a çok yakın ve haftasonu ailenizle nefes alabileceğiniz Adapazarı’na uğramayı unutmayın.