Adana'nın simge yapısı yıkılıyor

Vatandaşların ve esnafın güvenliği için şehrin merkezindeki binanın yıkılmasının şart olduğunu ifade eden Gökhan Noyan ise, "Depremden dolayı zarar gördüğü için vatandaşlarımız ve esnaflarımızın güvenliği açısından yıkılması şart oldu, bir yıldır kapalı olması çevredeki esnafları da etkiliyor. Bir an önce yıkılıp yerine tekrardan tertipli, düzenli, milletimize vatandaşlarımıza güzel bir hizmet sunulması için postane yapılmalı. Biz de burada 20 yıllık esnafız, buranın kapanması bizleri de etkiledi, dolayısıyla buranın yıkılıp yenisinin yapılması şart oldu artık" diye konuştu.