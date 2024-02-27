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Yaşam
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Adana'nın simge yapısı yıkılıyor

2024-02-27 12:21:04
Adana'nın simge yapısı yıkılıyor

75 yıllık Adana Büyük Postane binası depremde aldığı ağır hasar sebebiyle yıkılıyor,

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Foto - Adana'nın simge yapısı yıkılıyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremlerin vurduğu Adana’da 11 bina yıkılırken, depremin etkisiyle 2 bin 988 bina ağır hasar aldı. Ağır hasar alan binalardan biri de yaklaşık 75 yıl önce yapılan büyük postane binası oldu.

#2
Foto - Adana'nın simge yapısı yıkılıyor

Adana’nın simgelerinden biri olan merkez Seyhan ilçesine bağlı Kızılay Caddesi'ndeki büyük postane binasının da yıkımına başlandı.

#3
Foto - Adana'nın simge yapısı yıkılıyor

Binanın depremde ağır hasar aldığını ve uzun zamandır yıkılmasını beklediklerini belirten Abdullah Can, "Depremden dolayı hasar aldığını biliyoruz, Adana’nın eski ve mazisi olan bir binası yıkılıyor. Elbette üzgünüz fakat depremden hasar gördüğü için bir an önce yıkılması gerekiyordu. Geçmişi, 75 yaşlarında bir bina. Yerine tekrardan postane yapılacağından dolayı daha tertipli daha düzenli, vatandaşlarımıza daha uygun bir yer olacaktır" dedi.

#4
Foto - Adana'nın simge yapısı yıkılıyor

Vatandaşların ve esnafın güvenliği için şehrin merkezindeki binanın yıkılmasının şart olduğunu ifade eden Gökhan Noyan ise, "Depremden dolayı zarar gördüğü için vatandaşlarımız ve esnaflarımızın güvenliği açısından yıkılması şart oldu, bir yıldır kapalı olması çevredeki esnafları da etkiliyor. Bir an önce yıkılıp yerine tekrardan tertipli, düzenli, milletimize vatandaşlarımıza güzel bir hizmet sunulması için postane yapılmalı. Biz de burada 20 yıllık esnafız, buranın kapanması bizleri de etkiledi, dolayısıyla buranın yıkılıp yenisinin yapılması şart oldu artık" diye konuştu.

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