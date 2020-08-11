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Hayat-Aktüel
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Adana'da yüzlerce kilosu sahile vurdu, görenler şaşkına döndü!

2020-08-11 08:52:07
Adana'da yüzlerce kilosu sahile vurdu, görenler şaşkına döndü! "Vatana saygısızlık"

Adana'da sahile vuran yüzlerce kilo soğan büyük şaşkınlığa neden olurken, Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz, olayı salgın sebebi ile zor günler geçirirken üreticiye, emekçiye ve vatana yapılan saygısızlık olarak değerlendirdi.

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Foto - Adana'nın Karataş ilçesinde yüzlerce kilogram soğan sahile vurdu. Soğanların kim veya kimler tarafından döküldüğü tespit edilemezken, Ceyhan Nehri üzerinden denize ulaştığı değerlendirilen soğanların sahile vurması büyük şaşkınlığa neden oldu.

Adana'nın Karataş ilçesinde yüzlerce kilogram soğan sahile vurdu. Soğanların kim veya kimler tarafından döküldüğü tespit edilemezken, Ceyhan Nehri üzerinden denize ulaştığı değerlendirilen soğanların sahile vurması büyük şaşkınlığa neden oldu.

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Foto - Şaşkınlık veren olaya ilişkin açıklamada bulunan Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz ise, Çukurova’nın bereketli toraklarından yetişen mahsullerin bu şekilde israf edilmesi karşısında şaşkınlık ve büyük üzüntü yaşadıklarını belirterek,

Şaşkınlık veren olaya ilişkin açıklamada bulunan Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz ise, Çukurova’nın bereketli toraklarından yetişen mahsullerin bu şekilde israf edilmesi karşısında şaşkınlık ve büyük üzüntü yaşadıklarını belirterek, "Salgın sebebi ile zor günler geçiren ülkemizde üreticiye, emekçiye ve vatana yapılan saygısızlık olarak değerlendiriyorum bu girişimi. Bahçe plajımız boyunca karaya vuran soğanları gören vatandaşlarımız da büyük tepki gösterirken ne amaçla, kim ve kimler tarafından yapıldığını anlayamadık. Vatandaşlarımız tarafından bizlere ulaştırılan ve mavi masamıza iletilen şikâyetler doğrultusunda yaptığımız incelemelerde herhangi bir sonuca ulaşamadık. İsraf edilen bu soğanlar, evine ekmek götürmek için alın teri dökenlerin emeğine yapılmış saygısızlık, vatana hainlik, halkımıza düşmanlıktır. Üzüntü ile sahilde izlediğimiz bu görüntünün bir daha yaşanmamasını temenni ediyorum“ dedi.

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