  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam
5
Adana'da takla atan aracın sürücüsü yaralandı

2023-01-24 23:37:23
Adana'da takla atan aracın sürücüsü yaralandı

Adana'nın Kozan ilçesinde direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesiyle beraber takla atan aracın sürücüsü yaralandı.

#1
Foto - Adana'da takla atan aracın sürücüsü yaralandı

Kaza, Batı Geçiş Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre hastane istikametinden sanayi istikametine seyir halinde olan Eyüp Köse (24) yönetimindeki 01 ALK 869 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda orta refüje çarptı, daha sonra takla atarak durdu.

#2
Foto - Adana'da takla atan aracın sürücüsü yaralandı

Araç sürücüsü yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine cankurtaran, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

#3
Foto - Adana'da takla atan aracın sürücüsü yaralandı

Ekipler tarafından araçtan çıkarılan yaralı sürücü 112 sağlık ekiplerinin yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

#4
Foto - Adana'da takla atan aracın sürücüsü yaralandı

Takla atan otomobil çekici yardımıyla kaldırılırken yol trafiğe tekrardan açıldı. Öte yandan sürücünün emniyet kemerinin takılı olduğu öğrenildi. Polis kaza ile ilgili çalışma başlattı.

İşte Yeni Konut Finansman Programının ayrıntıları
Gündem

İşte Yeni Konut Finansman Programının ayrıntıları

İlk defa ev sahibi olacak vatandaşların heyecanla beklediği Yeni Konut Finansman Programı'nın ayrıntıları belli oldu.
Kura çekimi yapıldı! Ziraat Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu
Spor

Kura çekimi yapıldı! Ziraat Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final kuraları çekildi.

Altında inanılmaz şeyler oluyor! Fırsat kollayan bu tarihi beklesin
Ekonomi

Altında inanılmaz şeyler oluyor! Fırsat kollayan bu tarihi beklesin

Yükselişini sürdüren altın, yatırımcısına bayram ettiriyor. Gram altın fiyatları hem ons altındaki güçlenme hem de döviz kurlarındaki ivmeni..
Alparslan Büyük Selçuklu'da flaş ayrılık! Gelecek bölüm diziden ayrılıyor
Medya

Alparslan Büyük Selçuklu'da flaş ayrılık! Gelecek bölüm diziden ayrılıyor

TRT1'de Pazartesi günleri ekranlara gelen Alparslan Büyük Selçuklu dizisi bir vedaya daha hazırlanıyor. Dizide Alpagut karakterini oynayan F..
Akıl tutulması görmek isteyenler buyurun habere! Aytun Çıray motoru fena yaktı
Siyaset

Akıl tutulması görmek isteyenler buyurun habere! Aytun Çıray motoru fena yaktı

İYİ Partili Aytun Çıray, İsveç'te Rasmus Paludan'ın Kur'an-ı Kerim'i yaktığı provokatif eylemin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seçim kazandırmak iç..
ABD merkezli düşünce kuruluşundan kritik uyarı
Dünya

ABD merkezli düşünce kuruluşundan kritik uyarı

ABD merkezli düşünce kuruluşu CSIS ABD'nin Çin ile Tayvan'da Ukrayna örneğindeki gibi benzer bir mücadeleye girmesi halinde, uzun menzilli g..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23