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Yaşam
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Adana'da feci kaza

2023-11-18 02:18:40
Adana'da feci kaza

Adana'da otomobilin refüjdeki ağaçlara çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

#1
Foto - Adana'da feci kaza

Alınan bilgiye göre, sürücüsü henüz tespit edilemeyen 33 N 2260 plakalı otomobil, merkez Sarıçam ilçesi Esentepe Mahallesi Kozan Caddesi'nde kontrolden çıkınca refüjdeki ağaçlara çarptı.

#2
Foto - Adana'da feci kaza

Kazada otomobildeki Enes Tatar ve kardeşi Emin Tatar ile İbrahim Özdemir öldü, A.Ö. ve S.Y. ise yaralandı.

#3
Foto - Adana'da feci kaza

Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

#4
Foto - Adana'da feci kaza

Polis ekipleri emniyet şeridi çekerek caddeyi çift yönlü olarak trafiğe kapattı, Olay Yeri İnceleme ve Kimlik Tespit Şube Müdürlüğü ekipleri inceleme yaptı.

#5
Foto - Adana'da feci kaza

Çalışmaların ardından cenazeler Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaynak: AA

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