Doğa
14
Yeniakit Publisher
Adana usulü kayak festivali
IHA Giriş Tarihi:

Adana usulü kayak festivali

Adana'da Torosların zirvesindeki Saimbeyli'de düzenlenen festival, klasik kayak takımlarını bir kenara bırakıp yöresel eğlence anlayışıyla binlerce kişiyi karda buluşturdu.

#1
Foto - Adana usulü kayak festivali

Saimbeyli Belediyesi ve Kaymakamlığı iş birliğiyle Beypınarı Mahallesi'ndeki pist alanında ikincisi düzenlenen kayak festivali, renkli görüntülere sahne oldu.

#2
Foto - Adana usulü kayak festivali

Adana merkez başta olmak üzere çevre illerden gelen yüzlerce kişi, belediyenin hazırladığı pistte aileleriyle birlikte karın keyfini çıkardı. Katılımcılara sucuk ekmek ve çay ikram edildi.

#3
Foto - Adana usulü kayak festivali

Festivalin en dikkat çeken yönü, kayak ekipmanları yerine kullanılan "Adana usulü kızaklar" oldu. Piste çıkanlardan bazıları leğen, bidon ve poşetle kaydı.

#4
Foto - Adana usulü kayak festivali

Mahalle sakinleri de etkinliğe yöresel kıyafetleriyle katıldı. Şalvarlarıyla piste çıkan kadınlar, her yıl düzenlenen şenlikte aynı coşkuyu yaşadıklarını belirtti.

#5
Foto - Adana usulü kayak festivali

Programa katılanlardan fotoğraf sanatçısı Mustafa Akgedik, etkinliğin bölge turizmi açısından önemine dikkat çekerek "Adana’mıza bol kar yağan bir bölgedeyiz.

#6
Foto - Adana usulü kayak festivali

Bölgenin kalkınması için bu tür etkinlikler çok önemli. Vatandaşlarımız doyasıya eğleniyor, biz de bu mutluluğa ortak oluyoruz" dedi.

#7
Foto - Adana usulü kayak festivali

İstanbul'dan festivale katılan Nihal Kahveci ise, "Çocuklar gibi eğleniyoruz. Herkes poşetlerle kayıyor, inanılmaz keyifli. Kızakla bu kadar eğlenemezdik" diye konuştu.

#8
Foto - Adana usulü kayak festivali

Çocuklardan Ecrin Tekin "Çok eğlendik" derken, öğretmen Ömer Çağrı Korkmaz da bidonla kaymanın çok eğlenceli olduğunu söyledi.

#9
Foto - Adana usulü kayak festivali

Saimbeyli Kaymakamı Emre Aydın, festivale olan yoğun ilgiden memnun olduklarını söyledi. Aydın, "Bu yıl ikincisini düzenlediğimiz kayak şenliğinde belediyemiz ve muhtarımızla birlikte çalıştık.

#10
Foto - Adana usulü kayak festivali

Adana'nın sadece sıcağıyla değil, soğuğuyla da tanınmasını istiyoruz. Çevre il ve ilçelerden de katılım var. Vatandaşlarımız mutlu, biz de onların keyfine ortak oluyoruz" şeklinde konuştu.

#11
Foto - Adana usulü kayak festivali

Saimbeyli Belediye Başkanı Mahmut Dal ise bölgenin doğal güzelliklerine dikkat çekti. "Adana denince akla sadece sıcak geliyor ama burada eksi 20 dereceyi gören soğuk ve muhteşem kar manzaraları var.

#12
Foto - Adana usulü kayak festivali

Bu güzellikleri tanıtmak istiyoruz. Beypınarı muhtarımıza, halkımıza ve kaymakamlığımıza teşekkür ediyorum. Kar yağdı, biz de vatandaşlarımız doyasıya eğlensin istedik.

#13
Foto - Adana usulü kayak festivali

İkinci kez düzenlenen festivalimiz de Adana usulü kayak festivali oldu ve katılım beklediğimizden çok yüksek" diye konuştu.

