7
Kızının Güllü'yü nasıl ittiğini itiraf etmişti: Sultan Nur'un ifadesi yalan çıktı!
Giriş Tarihi:

Kızının Güllü'yü nasıl ittiğini itiraf etmişti: Sultan Nur'un ifadesi yalan çıktı!

Şarkıcı Güllü'nün şüpheli ölümüne ilişkin açıklana bilirkişi raporu olayın seyrini değiştirdi.

#1
Foto - Kızının Güllü'yü nasıl ittiğini itiraf etmişti: Sultan Nur'un ifadesi yalan çıktı!

Güllü, 26 Eylül'de evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Güllü'nün ölümünün ardından yürütülen soruşturma kapsamında dosyaya giren ek bilirkişi raporundaki detaylar gündeme geldi.

#2
Foto - Kızının Güllü'yü nasıl ittiğini itiraf etmişti: Sultan Nur'un ifadesi yalan çıktı!

Rapora göre, Sultan Nur Ulu'nun Güllü'nün penceresinden düşmesiyle ilgili verdiği ifadenin çelişkili olduğu ifade edildi. Sultan Nur Ulu, Güllü'nün düşmeden önce yüzünün pencereye dönük olduğu ve Tuğyan Gültem Ülker'in annesini arkasından tutup tek bir hamle ile aşağı ittiğini belirmişti.

#3
Foto - Kızının Güllü'yü nasıl ittiğini itiraf etmişti: Sultan Nur'un ifadesi yalan çıktı!

Ancak açıklanan ek bilirkişi raporu Ulu'nun söylediklerinin tam tersi çıktı. Raporda, Güllü'nün pencere önünde ayakta ve yüzü odaya dönük haldeyken, pencereyle temas ederek düştüğü değerlendirmesine yer verildi. Düşüş pozisyonunun, Ulu'nun anlattığı şekilde gerçekleşmediği kaydedildi.

#4
Foto - Kızının Güllü'yü nasıl ittiğini itiraf etmişti: Sultan Nur'un ifadesi yalan çıktı!

şte bilirkişi raporunda ön plana çıkan detaylar: Bu şekilde bir düşüşte, raporda yer alan pozisyonlanmanın oluşmasının mümkün görünmediği, Olay yerinde ara çarpma noktasına ya da karşı binada sürtünme izine rastlanmadığı, Buna rağmen sol gluteal bölge ve sol bacak arkasında tespit edilen sıyrıkların, yüzü dışarı bakacak şekilde düşüşle açıklanamadığı, Bedenin ön üst yüzünde sürtünme izi olmamasının, Güllü'nün düşme anında pencereye yakın ve ayakta olduğunu düşündürdüğü, Düşme öncesinde duyulan çarpma seslerinin, olay gününe ait kamera kayıtlarının ham görüntülerinde işitilebildiği.

#5
Foto - Kızının Güllü'yü nasıl ittiğini itiraf etmişti: Sultan Nur'un ifadesi yalan çıktı!

NE OLMUŞTU? Şarkıcı Güllü, 26 Eylül'de Yalova'nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'nde bulunan 6. kattaki evinin üzeri kapalı terasındaki pencereden henüz belirlenemeyen nedenle düşerek hayatını kaybetmişti.

#6
Foto - Kızının Güllü'yü nasıl ittiğini itiraf etmişti: Sultan Nur'un ifadesi yalan çıktı!

Güllü'nün cenazesi, İstanbul'da toprağa verilmişti. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatmış, bir süredir teknik takipte tutuldukları öne sürülen Güllü'nün kızı Tuğyan Gülter ve olay günü aynı odada bulunan arkadaşı Sultan Nur Ulu, Ulu'nun babası Arif Ulu ile 2 kişi daha gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlardan Tuğyan Gülter tutuklanmış, Sultan Nur Ulu hakkında ise ev hapsi kararı verilmişti./ kaynak: akşam

