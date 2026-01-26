Kızının Güllü'yü nasıl ittiğini itiraf etmişti: Sultan Nur'un ifadesi yalan çıktı!

şte bilirkişi raporunda ön plana çıkan detaylar: Bu şekilde bir düşüşte, raporda yer alan pozisyonlanmanın oluşmasının mümkün görünmediği, Olay yerinde ara çarpma noktasına ya da karşı binada sürtünme izine rastlanmadığı, Buna rağmen sol gluteal bölge ve sol bacak arkasında tespit edilen sıyrıkların, yüzü dışarı bakacak şekilde düşüşle açıklanamadığı, Bedenin ön üst yüzünde sürtünme izi olmamasının, Güllü'nün düşme anında pencereye yakın ve ayakta olduğunu düşündürdüğü, Düşme öncesinde duyulan çarpma seslerinin, olay gününe ait kamera kayıtlarının ham görüntülerinde işitilebildiği.