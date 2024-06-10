2024-06-10 09:40:48 Adana karpuzuna 'EURO 2024' dopingi
Bu sene Almanya'da düzenlenecek Avrupa Futbol Şampiyonası, Adana'daki karpuz üreticilerinin yüzünü güldürdü. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda futbol şöleninin başlama vuruşu 14 Haziran 2024'te Münih'te yapılacak. 1 ay sürecek şampiyonada Türkiye'nin bulunduğu 24 ülkenin futbol takımı kupayı almak için mücadele edecek. Türkiye'nin en erkenci karpuzunun hasat edildiği Adana'dan ise Alman firmaların talebi üzerine Almanya başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesine tonlarca karpuz ihraç ediliyor.