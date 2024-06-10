Adana karpuzuna 'EURO 2024' dopingi

"Doping etkisi olacak" Adana karpuzunun para etmesi halinde gelecek sene ekim alanının daha da artacağına dikkat çeken Mehmet Akın Doğan, "Adana'da 105 bin dönüm alanda karpuz ekimi var. Biz buradan 700 bin ton rekolte bekliyoruz. Bu yıl da Adana karpuzunun değer göreceğini bekliyoruz. Avrupa Futbol Şampiyonasının da karpuzu doping etkisi uygulamasını bekliyoruz. Avrupa'da karpuzumuz çok rağbet görüyor. Orta boy karpuzlar Avrupa'da çok fazla rağbet görüyor" diye konuştu. Karataş'ta karpuz eken çiftçi Mahmut Fırat ise Avrupa'ya karpuz ihraç ettiği için mutlu olduğunu söyledi.