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Ekonomi
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Adana karpuzuna 'EURO 2024' dopingi

2024-06-10 09:40:48
Adana karpuzuna 'EURO 2024' dopingi

Bu sene Almanya'da düzenlenecek Avrupa Futbol Şampiyonası, Adana'daki karpuz üreticilerinin yüzünü güldürdü. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda futbol şöleninin başlama vuruşu 14 Haziran 2024'te Münih'te yapılacak. 1 ay sürecek şampiyonada Türkiye'nin bulunduğu 24 ülkenin futbol takımı kupayı almak için mücadele edecek. Türkiye'nin en erkenci karpuzunun hasat edildiği Adana'dan ise Alman firmaların talebi üzerine Almanya başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesine tonlarca karpuz ihraç ediliyor.

#1
Foto - Adana karpuzuna 'EURO 2024' dopingi

"Çiftçimizin yüzünü güldürdü" Hasat sırasında İhlas Haber Ajansı'na konuşan Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, Türkiye'deki üretimin Almanya'da düzenlenecek Avrupa Futbol Şampiyonası'na denk gelmesinin bu dönemde çiftçiyi sevindirdiğini söyledi. Doğan, "Bu yıl karpuz çiftçimizin yüzünü güldürdü. Haziran'ın ortasında Avrupa Futbol Şampiyonası var ve inşallah buradan tüm karpuzlar gittiğinde hem üreticinin hem de tüccarın yüzü gülecek. Şu an karpuzda bir sıkıntı yok. Tüm karpuzlarımız buradan toplanıp paketleme tesislerine gittikten sonra orada ambalajlanıp direkt yurt dışına gönderiyoruz" dedi.

#2
Foto - Adana karpuzuna 'EURO 2024' dopingi

"Umutla bekliyoruz" Karpuzun veriminin iyi olduğunu söyleyen Doğan, "Ovada 8-9 ton arası verim bekliyoruz karpuzdan. Fiyatlar böyle devam ederse çiftçimizin yüzü gülecek. Fiyatlar düşerse sıkıntı olabilir. Geçmiş dönemlerde Avrupa'da yine Futbol Şampiyonası olduğunda karpuz fiyatlarımız şampiyona sonuna kadar iyi para etti. Biz bu yıl da umutlu bir şekilde bekliyor olacağız. Adana karpuzu Temmuz ayının 15'ine kadar devam etmesinden dolayı bizim için çok önemli, karpuzun fiyatı böyle devam ederse çiftçimiz para kazanmış olacak” ifadelerini kullandı.

#3
Foto - Adana karpuzuna 'EURO 2024' dopingi

"Doping etkisi olacak" Adana karpuzunun para etmesi halinde gelecek sene ekim alanının daha da artacağına dikkat çeken Mehmet Akın Doğan, "Adana'da 105 bin dönüm alanda karpuz ekimi var. Biz buradan 700 bin ton rekolte bekliyoruz. Bu yıl da Adana karpuzunun değer göreceğini bekliyoruz. Avrupa Futbol Şampiyonasının da karpuzu doping etkisi uygulamasını bekliyoruz. Avrupa'da karpuzumuz çok rağbet görüyor. Orta boy karpuzlar Avrupa'da çok fazla rağbet görüyor" diye konuştu. Karataş'ta karpuz eken çiftçi Mahmut Fırat ise Avrupa'ya karpuz ihraç ettiği için mutlu olduğunu söyledi.

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