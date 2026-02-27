  • İSTANBUL
Adalet Bakanı Gürlek ilk defa açıkladı! Adnan Oktar’la ilgili ağızları açık bırakan detay
Adalet Bakanı Gürlek ilk defa açıkladı! Adnan Oktar’la ilgili ağızları açık bırakan detay

Adalet Bakanı Akın Gürlek, canlı yayında Adnan Oktar suç örgütüyle ilgili daha önce duyulmamış çarpıcı bir veriyi kamuoyuyla paylaştı. Bakan Gürlek, cezaevindeki Oktar’ı sadece bir ay içerisinde 292 farklı avukatın ziyaret ettiğini açıklayarak, bu trafiğin hukuki bir savunmadan ziyade "kuryelik" faaliyeti olduğunu belirtti. Bu sıradışı ziyaret trafiği üzerine Bakanlık, avukatlık haklarını suistimal edenlere karşı mahkeme kararı ve maddi delil şartına dayanan yeni bir yasal düzenleme için hazırlıklara başladı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, terör ve örgütlü suçlardan tutuklu bulunanların avukat görüşmelerine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bakan Gürlek, suç örgütü lideri Adnan Oktar'ın bir ayda 292 avukat tarafından ziyaret edildiğini belirterek bazı avukatların örgüt içinde "kurye" gibi kullanıldığı iddialarına işaret etti.

Gürlek, NTV canlı yayınında yaptığı konuşmada, bu yüksek ziyaret sayısının normal mesleki görüşmenin çok ötesinde olduğunu söyledi. "Suç örgütü lideri Adnan Oktar'ı 1 ayda 292 avukat ziyaret etti. 292 avukat, suç örgütü liderini neden ziyaret eder? Çünkü avukatlar kurye olarak kullanılıyor." ifadelerini kullandı. Bakan Gürlek, bazı avukatların örgüt liderinin talimatlarını dışarıya ilettiğini ve tutukluların moralini güçlendirme adına "itirafçı olmayın" gibi mesajları ilettiğini iddia etti.

Gürlek sözlerine, örgüt içi talimat iletimi ve itirafçı olmayı engelleme gibi süreçlere yönelik baskı iddialarını da ekledi. Bakanlık olarak bu durumu yakından takip ettiklerini vurgulayan Gürlek, kurye avukat diye tanımladığı kişilerle ilgili yeni bir yasal düzenleme planladıklarını söyledi. Bu düzenlemenin mahkeme kararı ve maddi delil şartına bağlanacağı bildirildi.

Bakan Gürlek, "Eğer ki bir avukat örgütün kuryeliğini yapmışsa, dışarıdan haber götürmüşse, örgüt liderinin talimatıyla dışarıdaki örgüt üyelerine moral motivasyon verdiyse gereğini yaparız" şeklinde konuştu.

Yorumlar

adnan oktarı okumak lazım gecmişini

Adnan Oktar ankara; Asıl adının Adnan Arslanoğulları 2 Şubat 1956 doğumlu), Adnan Hoca veya Harun Yahya olarak da bilinen Adnan Oktar'ın annesinin adı Mediha, babasının adı Yusuf'tur. Oktar ilk ve orta öğrenimini Ankara'da tamamladı; ortaokulu Cebeci'de, liseyi Kurtuluş'ta okudu. Liseden sonra özel bir dershaneye giderek 1979 yılında İstanbul'daki Devlet Güzel Sanatlar Akademisi İç Mimarlık bölümüne girdi. Bir süre sonra okuldan ayrılan Adnan Oktar, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe ve Tarih bölümüne girdi. Daha sonra bu okulu da yarım Adnan Oktar'ın 1 milyon 50 bin euro vererek 33'üncü dereceden mason olduğu ortaya çıktı.

ata

suç örgütü ceza almışsa bırakvcaksın cezasını çeksin... ziyaret belki ayda yılda bid aile bireyleri için...
