Adalet Bakanı Gürlek ilk defa açıkladı! Adnan Oktar’la ilgili ağızları açık bırakan detay

Adalet Bakanı Akın Gürlek, canlı yayında Adnan Oktar suç örgütüyle ilgili daha önce duyulmamış çarpıcı bir veriyi kamuoyuyla paylaştı. Bakan Gürlek, cezaevindeki Oktar’ı sadece bir ay içerisinde 292 farklı avukatın ziyaret ettiğini açıklayarak, bu trafiğin hukuki bir savunmadan ziyade "kuryelik" faaliyeti olduğunu belirtti. Bu sıradışı ziyaret trafiği üzerine Bakanlık, avukatlık haklarını suistimal edenlere karşı mahkeme kararı ve maddi delil şartına dayanan yeni bir yasal düzenleme için hazırlıklara başladı.