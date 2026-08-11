Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten kaymakam adaylarına tüyleri diken diken eden sözler

Adalet Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Gürlek, İçişleri Bakanlığı Eğitim Daire Başkanlığı'nda düzenlenen 111. Dönem Kaymakamlık Kursu'nda kaymakam adaylarıyla bir araya geldi. Burada yaptığı konuşmada, Bakanlık makamına hakimlik ve savcılık mesleğinden geldiğini hatırlatan Gürlek, "Bugün İçişleri Bakanımız da tıpkı sizin gibi bu sıralarda oturdu. Kaymakamlık kursundan geçti, ilçe yönetti, valilik yaptı. Yani bugün bu ülkede adaletin ve idarenin başında sahadan gelmiş iki meslek insanı var." açıklamasında bulundu. Gürlek, devletin, mülkiye ve adliye olmak üzere iki eli olduğunu belirterek, "Biri düzeni kurar, diğeri hakkı teslim eder. Biri toplumu yönetir, diğeri toplumda adalet unsurlarını gözetir. Biri 'ne yapılmalı?', diğeri 'ne olmuş?' diye sorar. Yüzyıllardır bu iki gelenek yan yana yürüdü. Bazen aynı binada, çoğu zaman aynı kasabada, çok kere aynı sofrada. Bu iki geleneğin birbirine bakışı aslında bir devletin olgunluk düzeyinin de en sağlam göstergesidir." değerlendirmesini yaptı. Adalet ile idarenin birbirinin rakibi ve denetçisi olmadığına dikkati çeken Gürlek, şöyle devam etti: "Aynı gövdeye bağlı iki eldir. Sağ el ne yaptığını bilmeden hareket ederse sol el onu düzeltmek zorunda kalır ama iki el birbirinin işine karışırsa gövde felç olur. Bunu size soyut bir güzel söz olarak söylemiyorum. Merkezde bunun karşılığı fiilen vardır. Adalet Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı bugün ortak eylem planları üzerinden çalışıyor. Organize suç ve uyuşturucuyla mücadeleden çocuk adalet sistemine, kadına yönelik şiddete ve siber suçlara karşı biliyorsunuz birçok operasyonu ortak yaptık. Aslında bu operasyonlardaki başarımız da iki bakanlığın tek bir gövde olarak hareket etmesinden kaynaklanıyor. Bizim merkezi anlamda kurmuş olduğumuz bu işbirliğinin taşradaki karşılığı sizsiniz. Ankara'da imzalanan bir protokol ilçede karşılığını bulmuyorsa o protokol yalnızca bir kağıttır. Yani adliye ile idare bir uyum içerisinde olduğu zaman başarı gelir."