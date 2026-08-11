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Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten kaymakam adaylarına tüyleri diken diken eden sözler

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Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten kaymakam adaylarına tüyleri diken diken eden sözler

Kaymakam adaylarıyla bir araya gelen Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Yarın size bir mühür verilecek. O mühür, üzerinde adınız yazmayan tek imzadır. Çünkü o mühürle attığınız imza sizin değil, devletindir. Ama o mührü tutan el sizin elinizdir ve o elin arkasında sizin vicdanınız vardır" ifadelerini kullandı.

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Foto - Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten kaymakam adaylarına tüyleri diken diken eden sözler

Adalet Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Gürlek, İçişleri Bakanlığı Eğitim Daire Başkanlığı'nda düzenlenen 111. Dönem Kaymakamlık Kursu'nda kaymakam adaylarıyla bir araya geldi. Burada yaptığı konuşmada, Bakanlık makamına hakimlik ve savcılık mesleğinden geldiğini hatırlatan Gürlek, "Bugün İçişleri Bakanımız da tıpkı sizin gibi bu sıralarda oturdu. Kaymakamlık kursundan geçti, ilçe yönetti, valilik yaptı. Yani bugün bu ülkede adaletin ve idarenin başında sahadan gelmiş iki meslek insanı var." açıklamasında bulundu. Gürlek, devletin, mülkiye ve adliye olmak üzere iki eli olduğunu belirterek, "Biri düzeni kurar, diğeri hakkı teslim eder. Biri toplumu yönetir, diğeri toplumda adalet unsurlarını gözetir. Biri 'ne yapılmalı?', diğeri 'ne olmuş?' diye sorar. Yüzyıllardır bu iki gelenek yan yana yürüdü. Bazen aynı binada, çoğu zaman aynı kasabada, çok kere aynı sofrada. Bu iki geleneğin birbirine bakışı aslında bir devletin olgunluk düzeyinin de en sağlam göstergesidir." değerlendirmesini yaptı. Adalet ile idarenin birbirinin rakibi ve denetçisi olmadığına dikkati çeken Gürlek, şöyle devam etti: "Aynı gövdeye bağlı iki eldir. Sağ el ne yaptığını bilmeden hareket ederse sol el onu düzeltmek zorunda kalır ama iki el birbirinin işine karışırsa gövde felç olur. Bunu size soyut bir güzel söz olarak söylemiyorum. Merkezde bunun karşılığı fiilen vardır. Adalet Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı bugün ortak eylem planları üzerinden çalışıyor. Organize suç ve uyuşturucuyla mücadeleden çocuk adalet sistemine, kadına yönelik şiddete ve siber suçlara karşı biliyorsunuz birçok operasyonu ortak yaptık. Aslında bu operasyonlardaki başarımız da iki bakanlığın tek bir gövde olarak hareket etmesinden kaynaklanıyor. Bizim merkezi anlamda kurmuş olduğumuz bu işbirliğinin taşradaki karşılığı sizsiniz. Ankara'da imzalanan bir protokol ilçede karşılığını bulmuyorsa o protokol yalnızca bir kağıttır. Yani adliye ile idare bir uyum içerisinde olduğu zaman başarı gelir."

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Foto - Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten kaymakam adaylarına tüyleri diken diken eden sözler

"ADALET DEVLETİN VATANDAŞA VERDİĞİ SÖZDÜR" - Adaletin, vatandaş ile devlet arasındaki güven ilişkisinin temel unsurlarından biri olduğunu vurgulayan Gürlek, adaletin yalnızca bir görev, bir işleyiş meselesi değil, aynı zamanda vatandaşa verilen vaatler zinciri olduğunu aktardı. Bakan Gürlek, bu zincirin halkalarında kopma olmaması gerektiğine işaret ederek, "Adalet Bakanlığı dışarıdan bakıldığında mahkeme binaları, dosyalar ve duruşma salonları gibi görünse de arkasında yoğun bir gündem, devasa bir kadro ve yargı kurumlarıyla doludur. Adalet, vatandaşa sunulan sıradan bir hizmet değil, devletin vatandaşına verdiği bir sözdür." değerlendirmesinde bulundu. Kamu görevinde güvenin önemine değinen Gürlek, hizmetlerde yaşanabilecek aksaklıkların telafi edilebileceğini ancak devletin verdiği sözün tutulmamasının ağır sonuçlar doğurabileceğini bildirdi. Gürlek, adalet anlayışlarının erişilebilirlik, makullük ve insan onuru olmak üzere üç temel ayağı bulunduğunu belirterek, bu ilkelerin mülki idare amirlerini de doğrudan ilgilendirdiğini anlattı. Yargı süreçlerinde hızlı olmak kadar sağlıklı ve hakkaniyetli karar vermenin de önemli olduğunu aktaran Gürlek, "Geciken adaletin adalet olmadığını herkes söyler. Ben şunu da eklemek istiyorum, yeterince araştırılmadan, aceleye getirilerek ve hakkaniyet duygusunu zedeleyerek verilen bir karar da adaletin sağlanmasına hizmet etmez. Denge, bu mesleğin en zor sanatıdır." diye konuştu.

#3
Foto - Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten kaymakam adaylarına tüyleri diken diken eden sözler

Bakan Gürlek, kaymakamlar ile yargı mensuplarının görev yaptıkları ilçelerde yakın çalışma ve sosyal çevre içerisinde bulunabildiğini belirterek, "Yargı mensuplarımız ile mülki idari mensuplarımız et ile tırnak gibidir. Devletin milletine hizmet eden kurumları bir aile olma bilincini her zaman taşımalıdır. Görev yaptığınız ilçelerde ya da şehirlerde sosyalleşirken mesleki ahlak ve ciddiyetten asla uzaklaşmayın. Gerekli hassasiyetleri ihmal etmeyin." uyarısını yaptı. Vatandaşın devletle en sık karşılaştığı alanlardan birinin kolluk birimleri olduğunu, mülki idare amirlerinin, kolluk birimlerinin vatandaşa yönelik tutumunu yakından takip etmesinin önem taşıdığını vurgulayan Gürlek, şunları kaydetti: "İdare amiri olduğunuz kolluğun vatandaşa nasıl davrandığı ilçenizdeki en önemli performans göstergesidir, yakalanan şüpheli sayısından daha önemlidir. Çünkü hukuki ilkelerden ayrılmayan kolluk gücü suçu bastırır, güvenilen yargı suçu önler ve suçu önlemenin tek yolu ihbardır. İhbar ise güvene bağlıdır. Kurumlarımıza güven olmaz ise yargıya ya da karakola giderken vatandaş tereddüt gösterir. Suç örgütünü haber vermez, kadına yönelik şiddeti bildirmez, aile çocuğunun kimlerle görüştüğüne ilişkin endişesini paylaşmaz. Bu nedenle kolluk ve vatandaş arasındaki güven ilişkisi doğrudan doğruya bir güvenlik kapasitesidir." Gürlek, kaymakam adaylarına, kamu görevindeki yetki ve vicdan sorumluluğunu hatırlatarak, şöyle devam etti: "Yarın size bir mühür verilecek. O mühür, üzerinde adınız yazmayan tek imzadır. Çünkü o mühürle attığınız imza sizin değil, devletindir. Ama o mührü tutan el sizin elinizdir ve o elin arkasında sizin vicdanınız vardır. Hukuk devleti Anayasa metninde değil, ilçedeki kaymakamın masasında yaşar. Bir insanın hakkını arayabildiği, bir memurun gerekçesiz karar veremediği, bir hakimin hiç kimseden telefon almadığı, bir çocuğun yasa dışı bir örgütün eline düşmeden önce fark edildiği bir ilçe. İşte hukuk devleti orasıdır."

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Foto - Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten kaymakam adaylarına tüyleri diken diken eden sözler

Adalet ve İçişleri Bakanlıklarının terör örgütlerine şehitler verdiğini hatırlatan Gürlek, "Buradan yargı şehidi Mehmet Selim Kiraz ve mülkiye şehidi Muhammed Fatih Safitürk'ü rahmetle anıyorum. Ruhları şad olsun." ifadesini kullandı. Konuşmasının ardından kaymakam adaylarının sorularını yanıtlayan Gürlek, yargının hızlandırılması için yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Programda İçişleri Bakan Yardımcısı Kübra Güran Yiğitbaşı da yer aldı.

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Yorumlar

Babo

Nehoş bi insansan Allah seni şeytana galip etsin birde yuvaların yıkılmasını önlemek için biraz çaba sarf edin güzel insan

Keske "Turk Milleti" adina karar veren yargi mensuplari da bu bilincte olsa

Zalimce kararlar olmazdi
TÜM YORUMLARA GİT ( 3 )
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