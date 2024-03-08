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Acun Ilıcalı’nın takımında öyle güçlendi ki… İngiltere’de herkes O’nu konuşuyor! Peş peşe kapıları çalınabilir!

2024-03-08 12:02:04
Acun Ilıcalı’nın takımında öyle güçlendi ki… İngiltere’de herkes O’nu konuşuyor! Peş peşe kapıları çalınabilir!

Son dakika haberleri… Trabzonspor'un devre arasında İngiltere Championship ekibi Hull City'ye yolladığı Abdülkadir Ömür, yeni takımına çabuk ısındı. Bordo-mavili ekibin altyapısında yetişerek adından söz ettiren 24 yaşındaki futbolcu, ilk Avrupa macerasında damga vurmayı başardı. İngiltere'de yeni takımıyla dikkat çeken bir performans göstermeyi başaran Abdülkadir Ömür, ilk 11'deki yerini de sağlamlaştırdı. İşte son dakika haberinin detayları…

#1
Foto - Acun Ilıcalı’nın takımında öyle güçlendi ki… İngiltere’de herkes O’nu konuşuyor! Peş peşe kapıları çalınabilir!

Bordo-mavili ekipte ilk çıkış gösterdiği dönemde geleceğe damga vurması beklenen isimlerin başında gelen Ömür, son yıllarda düşüş yaşadı.

#2
Foto - Acun Ilıcalı’nın takımında öyle güçlendi ki… İngiltere’de herkes O’nu konuşuyor! Peş peşe kapıları çalınabilir!

Dünya devi Manchester City'nin dahi talip olduğu Abdülkadir Ömür, kariyerinde yeni bir sayfayı geçtiğimiz aylarda açtı.

#3
Foto - Acun Ilıcalı’nın takımında öyle güçlendi ki… İngiltere’de herkes O’nu konuşuyor! Peş peşe kapıları çalınabilir!

Trabzonspor formasıyla Süper Lig, Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonlukları yaşayan 24 yaşındaki oyuncu, takımdan ayrılmak istemiş ve kadro dışı kalmıştı.

#4
Foto - Acun Ilıcalı’nın takımında öyle güçlendi ki… İngiltere’de herkes O’nu konuşuyor! Peş peşe kapıları çalınabilir!

Süper Lig'den de birçok talibi bulunan 24 yaşındaki futbolcu, tercihini Hull City'den yana kullandı.

#5
Foto - Acun Ilıcalı’nın takımında öyle güçlendi ki… İngiltere’de herkes O’nu konuşuyor! Peş peşe kapıları çalınabilir!

Bordo-mavili ekibin 2.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Championship'te mücadele eden Hull City'ye yolladığı Abdülkadir Ömür, dikkat çekmeyi başardı.

#6
Foto - Acun Ilıcalı’nın takımında öyle güçlendi ki… İngiltere’de herkes O’nu konuşuyor! Peş peşe kapıları çalınabilir!

İngiltere Championship'te play-off mücadelesi veren Hull City, 57 puanla ligin 6. sırasında bulunuyor.

#7
Foto - Acun Ilıcalı’nın takımında öyle güçlendi ki… İngiltere’de herkes O’nu konuşuyor! Peş peşe kapıları çalınabilir!

Şu ana kadar 36 resmi maçta 16 galibiyet, 9 beraberlik ve 11 mağlubiyet alan Hull City, Premier Lig'e yükselmeyi ana hedef olarak belirledi.

#8
Foto - Acun Ilıcalı’nın takımında öyle güçlendi ki… İngiltere’de herkes O’nu konuşuyor! Peş peşe kapıları çalınabilir!

Kadrosunda önemli isimlere sahip olan Hull City, Abdülkadir Ömür'ün de transferiyle birlikte dikkatleri üzerine çekti.

#9
Foto - Acun Ilıcalı’nın takımında öyle güçlendi ki… İngiltere’de herkes O’nu konuşuyor! Peş peşe kapıları çalınabilir!

Sabah'a göre; Trabzonspor'dan devre arasında Hull City'ye transfer olan Abdülkadir Ömür, haftanın en iyi 11'ine seçildi. Hull City'nin, Birmingham ile 1-1 berabere kaldığı maçta skor katkısı yapamayan milli futbolcu 74 kez topla buluştu ve yüzde 91 pas isabeti yakaladı.

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