2024-03-08 12:02:04 Acun Ilıcalı’nın takımında öyle güçlendi ki… İngiltere’de herkes O’nu konuşuyor! Peş peşe kapıları çalınabilir!
Son dakika haberleri… Trabzonspor'un devre arasında İngiltere Championship ekibi Hull City'ye yolladığı Abdülkadir Ömür, yeni takımına çabuk ısındı. Bordo-mavili ekibin altyapısında yetişerek adından söz ettiren 24 yaşındaki futbolcu, ilk Avrupa macerasında damga vurmayı başardı. İngiltere'de yeni takımıyla dikkat çeken bir performans göstermeyi başaran Abdülkadir Ömür, ilk 11'deki yerini de sağlamlaştırdı. İşte son dakika haberinin detayları…