Acun Ilıcalı’dan flaş açıklama! “Türk futbolu bitiyor, bırakıyorum”

"Türkiye'de naklen yayın konusunun çözülmesi gerekiyor. Kaçak yayın olduğu sürece, Anadolu takımlarının ne kadar zorluk yaşayacaklarını hep söylüyorum, söylemeye de devam edeceğim. Benimle ilgili bir konu değil. İnsanlar benimle ilgili sanıyorlar. Benim dünyamı etkileyen bir şey değil. Türk futbolu zarar görüyor, Türk futbolu batıyor. Takım tutuyorsunuz, kaçak seyrediyorsunuz. Milyonlar kaçak seyrederse, o takım nasıl para kazanacak. Anadolu takımları için durum facia zaten. Nasıl götürüyorlar hayret ediyorum. Başkanlarla konuşuyorum hepsi şoktalar. Paranın nereden nereye geldiğini şöyle anlatayım, 10'ken 1 oldu. Anadolu takımlarının büyük takımları yakalama şansı kalmayacak. Yarın öbür gün batmaya başlayacaklar. Tamam yani oradan bana sataşmasına kimsenin gerek yok. Ne yapalım, yalan mı söyleyelim? Oradan başka bir sonuç çıkıyor mu? Türk futbolu için söylüyorum. Benim futboldan kazanacağım bir paraya gerek yok. Benim öyle bir konsatrasyonum yok, parayla işim de yok. Buradaki konu, kaçak yayın yüzünden Türk futbolu batıyor. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş 10'ar milyon, 20'şer milyon euro kaybediyor. Öyle düşünün. Ama kendileri bilirler, bir şey diyemem."