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Acun Ilıcalı’dan flaş açıklama! “Türk futbolu bitiyor, bırakıyorum”
Medya
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Acun Ilıcalı’dan flaş açıklama! "Türk futbolu bitiyor, bırakıyorum"

2023-11-12 10:50:41
Acun Ilıcalı’dan flaş açıklama! “Türk futbolu bitiyor, bırakıyorum”

Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte Ilıcalı'nın sözleri...

#1
Foto - Acun Ilıcalı’dan flaş açıklama! "Türk futbolu bitiyor, bırakıyorum"

Türk futbolunun bitme noktasına geldiğini söyleyen Ilıcalı çarpıcı açıklamalarda bulundu. Acun, "Kazandık, çok önemli bir maçtı bizim için. Play-off'a tutunduk. Galip geldik, çok mutluyuz. Bütün maçı domine ettik, 4-5 pozisyon kaçırdık. Gol son dakikalarda geldi. Büyük bir sevinç oldu bizim için. Önemli bir maçtı. Play-off'u istiyoruz, takım haftalardır iyi oynuyor. Arada kaybettiğimiz oluyor ama önünde olduğumuz takımlara bakınca, Norwich, Middlesbrough gibi takımların önlerindeyiz. O açıdan mutluyuz ama hala yolumuz var." İfadelerini kullandı.

#2
Foto - Acun Ilıcalı’dan flaş açıklama! "Türk futbolu bitiyor, bırakıyorum"

“Shelbourne’yi bırakıyorum” İrlanda Ligi’nden takım almak isteyen Acun Ilıcalı Shelbourne’yi almaktan vazgeçtiğini duyurdu. Ilıcalı, “"Açıkçası İrlanda'dan güzel bir takım aldık. İrlanda futbolcuyla ilgili gelecek planlarımız vardı. Futbolda iyi bir operasyon olması için birçok elementin bir araya gelmesi lazım. Belli bir kısmını almıştık, orada bazı yatırımcılar var. Bizim şimdi Hull City'de uyguladığımız bir proje var. Bu projeyi destekleyecek bir proje olarak Shelbourne'yi düşündük ancak İrlanda tarafından o desteği göremedik. Aynı kafada olmadığımız yerde de insanları mutsuz etmek istemedik. Çok güzel bir teklifle geldim ben. İsterseniz siz alabilirsiniz, isterseniz biz alalım dedim. Çok seslilik sistemi yürütmüyor. Çok değerli insanlar. Kendileri alırsa daha iyi olur dediler. Zaten şimdi yeni bir ülkede yatırım düşünüyoruz. Bizim açımızdan da daha hayırlı olduğunu düşünüyorum. Bizim de beklentimizin alında kaldı İrlanda Ligi. Daha üst seviyeden bir lig hayal ediyoruz."

#3
Foto - Acun Ilıcalı’dan flaş açıklama! "Türk futbolu bitiyor, bırakıyorum"

"Türkiye'de naklen yayın konusunun çözülmesi gerekiyor. Kaçak yayın olduğu sürece, Anadolu takımlarının ne kadar zorluk yaşayacaklarını hep söylüyorum, söylemeye de devam edeceğim. Benimle ilgili bir konu değil. İnsanlar benimle ilgili sanıyorlar. Benim dünyamı etkileyen bir şey değil. Türk futbolu zarar görüyor, Türk futbolu batıyor. Takım tutuyorsunuz, kaçak seyrediyorsunuz. Milyonlar kaçak seyrederse, o takım nasıl para kazanacak. Anadolu takımları için durum facia zaten. Nasıl götürüyorlar hayret ediyorum. Başkanlarla konuşuyorum hepsi şoktalar. Paranın nereden nereye geldiğini şöyle anlatayım, 10'ken 1 oldu. Anadolu takımlarının büyük takımları yakalama şansı kalmayacak. Yarın öbür gün batmaya başlayacaklar. Tamam yani oradan bana sataşmasına kimsenin gerek yok. Ne yapalım, yalan mı söyleyelim? Oradan başka bir sonuç çıkıyor mu? Türk futbolu için söylüyorum. Benim futboldan kazanacağım bir paraya gerek yok. Benim öyle bir konsatrasyonum yok, parayla işim de yok. Buradaki konu, kaçak yayın yüzünden Türk futbolu batıyor. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş 10'ar milyon, 20'şer milyon euro kaybediyor. Öyle düşünün. Ama kendileri bilirler, bir şey diyemem."

#4
Foto - Acun Ilıcalı’dan flaş açıklama! "Türk futbolu bitiyor, bırakıyorum"

"İNŞALLAH BİR ÇÖZÜM OLUR" "Üzülüyorum. Ülkemizin bunu yaşamaması lazım. İnşallah bir çözüm olur. Büyük takımlarımızın bugün borçlana borçlana transfer yapıyorlar. Şöyle anlatayım; İngiltere futbolu dünyadan ayrıldı gitti. Bütün dünyanın önüne geçti. İspanya ve İtalya kalmadı. Neden kalmadı? Çünkü adamların canlı yayın gelirleri, 4 milyar euro'dan sattılar. Bizim 80. beIN Sports da haklı kendi açısından. Kaçak yayın var diyor, millet kaçak izliyor diyor. 80'e düştü. İngiltere Championship'te takımım var, gelecek sene yayın için 18 milyon pound alacağım. Türkiye'de alınan para tahmin ediyorum Anadolu takımı 4-5, ben 18 alıyorum İngiltere Championship'teyim. Ben ne diyeyim? Daha da düşecek. 4.5 2'ye, 2 1'e düşecek. Ne olacak sonra?"

#5
Foto - Acun Ilıcalı’dan flaş açıklama! "Türk futbolu bitiyor, bırakıyorum"

"F.BAHÇE VE G.SARAY YARIŞIR" "Ben bu sene Türkiye Ligi'nin Fenerbahçe ve Galatasaray arasında geçeceğini düşünüyordum. Beşiktaş'ın da ortak olabileceğini düşünüyordum ama seri mağlubiyet treni kaçırttı. Kadrosu güzeldi, bir yere varabilirdi ama dediğim gibi bu sene için tren kaçtı gibi düşünüyorum. Doğru planlamayla gelecek sezon önümüzdeki sezon olabilir. Bu tip aşağı gidişler geri dönüş olarak gelir büyük takımlarda benim görüşüm. Fenerbahçe ve Galatasaray yalnız kaldı bence. Artık her puan aşırı önemli hale geldi. Eskiye oranla fark şu şimdi; eskiden 3 kazanıp 1 kaybediyorlardı, şimdi 6 kazanıp 1 kaybediyorlar. Bu da mağlubiyetlerin etkisini arttırdı. Mağlubiyetleri çok olan büyük dezavantaj yaşayacak."

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