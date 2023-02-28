Acılarını unutup çalışmaya başladılar

Canla, başla ülkemize katkı sağlamaya çalışıyoruz. Umarız ektiğimiz mahsullerimiz de bereketli olur. Fakat bu yıl müthiş bir kuraklık mevcut. Allah inşallah hayırlı rahmetler verir de ektiğimiz mahsullerimiz güzel yetişir. Şu anda traktörlerimiz ekmeye devam ediyor. Biz Türk çiftçisi olarak, her türlü doğal afetlere rağmen üretmek zorunda olduğumuzu hissediyoruz ve üretmeye devam ediyoruz. Şu anda depremle alakalı zarar gören bölgelerde buradaki çiftçiler olarak da elimizden gelen her şeyi yapmaya çalıştık, çünkü hayattayız” dedi.