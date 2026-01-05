Acil durum ilan edildi: 18 İHA peş peşe düşürüldü
S-400 ve diğer hava savunma sistemlerinin devreye girdiği operasyonda 18 insansız hava aracını düşürüldü.
Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Rus hava savunma güçlerinin Moskova'ya doğru ilerleyen 18 insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü söyledi.
Sobyanin, pazar günü yaptığı açıklamada, "Acil durum hizmetleri personeli, insansız hava araçlarının enkazının düştüğü yerde çalışıyor" dedi.
Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı, insansız hava araçlarının saldırısına yanıt olarak Moskova Domodedovo Havalimanı'nda uçakların iniş ve kalkışlarına geçici kısıtlamalar getirildiğini duyurdu.
