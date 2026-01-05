  • İSTANBUL
Gündem
4
Yeniakit Publisher
Acil durum ilan edildi: 18 İHA peş peşe düşürüldü
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Acil durum ilan edildi: 18 İHA peş peşe düşürüldü

S-400 ve diğer hava savunma sistemlerinin devreye girdiği operasyonda 18 insansız hava aracını düşürüldü.

#1
Foto - Acil durum ilan edildi: 18 İHA peş peşe düşürüldü

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Rus hava savunma güçlerinin Moskova'ya doğru ilerleyen 18 insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü söyledi.

#2
Foto - Acil durum ilan edildi: 18 İHA peş peşe düşürüldü

Sobyanin, pazar günü yaptığı açıklamada, "Acil durum hizmetleri personeli, insansız hava araçlarının enkazının düştüğü yerde çalışıyor" dedi.

#3
Foto - Acil durum ilan edildi: 18 İHA peş peşe düşürüldü

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı, insansız hava araçlarının saldırısına yanıt olarak Moskova Domodedovo Havalimanı'nda uçakların iniş ve kalkışlarına geçici kısıtlamalar getirildiğini duyurdu.

