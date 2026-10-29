Açıklamaları dünyayı sarstı: Başkente 600 İHA ile devasa saldırı!
Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, dün gece boyunca Ukrayna tarafından gerçekleştirilen saldırılara ilişkin bilgi verdi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, dün gece boyunca Ukrayna tarafından gerçekleştirilen saldırılara ilişkin bilgi verdi.
Rusya'nın başkenti Moskova'nın Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Moskova bölgesinin 600'den fazla insansız hava aracıyla (İHA) hedef alındığını, 231'inin Moskova kenti yakınlarında etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Sobyanin, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.
Çok sayıda İHA'nın Moskova bölgesini hedef aldığını aktaran Sobyanin, "Dün akşam saat 20.30'dan bugün saat 07.00'ye kadar Moskova bölgesine doğru 613 İHA uçtu. Bunların birçoğu bölge sınırlarında imha edildi. Moskova kentine yaklaşan 231 İHA etkisiz hale getirildi." ifadelerini kullandı.
Diğer yandan Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı (Rosaviatsiya), başta Moskova olmak üzere ülke genelindeki havalimanlarında uçakların iniş ve kalkışlarına geçici kısıtlamalar getirildiğini açıkladı.
Moskova'ya yönelik İHA saldırılarının, bu yıl en yoğun saldırılarından biri olduğu belirtildi.
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