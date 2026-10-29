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Yemeksepeti'nin eski sahibi Aydın'a ‘çirkin’ tehdit! 1 milyon avro vermezsen çocuğunu öldürürüz! Euro yükselişe geçti, dolar düşüşte! Militaire 'deprem' diyerek duyurdu: 32 ülke Türkiye'ye 'evet' dedi ve büyük tokadı yedik Selvi, maaş artışıyla ilgili son kulisleri yazdı! Emekliye müjde için hava olumlu Fenerbahçe’de ‘Kocaman’ kriz! ‘O isim giderse gelirim’ şartı! İspanya'da polisle göstericiler çatıştı! Tren faciası sonrası Madrid karıştı Açıklamaları dünyayı sarstı: Başkente 600 İHA ile devasa saldırı! Bugüne kadar ismi telaffuz bile edilmemişti: Araplar, Türkiye'nin S-400'leri vereceği ülkeyi açıkladı Rusya çok konuşulacak gelişmeyi duyurdu: Türkler hisse almak istiyor Milli hızlı trenin test sürüşünü Bakan Uraloğlu yaptı
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Yemeksepeti'nin eski sahibi Aydın'a ‘çirkin’ tehdit! 1 milyon avro vermezsen çocuğunu öldürürüz!

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Yemeksepeti'nin eski sahibi Aydın'a ‘çirkin’ tehdit! 1 milyon avro vermezsen çocuğunu öldürürüz!

İş insanı Nevzat Aydın, Yunanistan kodlu bir numaradan arayan ve kendisini 'Çirkinler' örgütü üyesi olarak tanıtan bir kişinin 1 milyon avro istediğini, talebin karşılanmaması halinde çocuğunu öldürmekle tehdit ettiğini belirterek Beykoz'da emniyete başvurdu. Aydın'a göre tehditler, oğlunun Trabzonspor-Beşiktaş maçında seremoniye çıkması için 100 milyon lira ödediği yönündeki haberlerin ardından geldi.

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Foto - Yemeksepeti'nin eski sahibi Aydın'a ‘çirkin’ tehdit! 1 milyon avro vermezsen çocuğunu öldürürüz!

İş insanı Nevzat Aydın, Beykoz Asayiş Büro Amirliğine giderek 28 Ekim saat 18.00 sıralarında mesajlaşma uygulaması üzerinden +30 kodlu Yunanistan'a ait bir numaradan arandığını söyledi.

#2
Foto - Yemeksepeti'nin eski sahibi Aydın'a ‘çirkin’ tehdit! 1 milyon avro vermezsen çocuğunu öldürürüz!

Aydın, kendisini 'Çirkinler' suç örgütünden K.A. olarak tanıtan kişinin, 1 milyon avro para istediğini ve ödememesi halinde çocuğunu öldüreceğini söylediğini belirterek şikayetçi oldu.

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Foto - Yemeksepeti'nin eski sahibi Aydın'a ‘çirkin’ tehdit! 1 milyon avro vermezsen çocuğunu öldürürüz!

Aydın, tehditlerin 22 Ekim'de oğlunun Trabzonspor-Beşiktaş maçının seremonisine çıkmasının ardından başladığını belirtti.

#4
Foto - Yemeksepeti'nin eski sahibi Aydın'a ‘çirkin’ tehdit! 1 milyon avro vermezsen çocuğunu öldürürüz!

Oğlunun seremoniye çıkması için 100 milyon lira ödediği yönündeki haberlerin ardından tehdit edildiğini söyleyen Aydın, söz konusu haberleri yapan kişiler hakkındaki şikayet hakkını saklı tuttuğunu ifade etti.

#5
Foto - Yemeksepeti'nin eski sahibi Aydın'a ‘çirkin’ tehdit! 1 milyon avro vermezsen çocuğunu öldürürüz!

Olayla ilgili Beykoz Asayiş Büro Amirliği tarafından inceleme başlatıldı.

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Yorumlar

Fatih Bağcı

İslam'a Erdoğan'a devlete ağzını geleni söyleyip güvenmediğini söylüyordu.Bırakın kendi halletsin.Nasıl olsa güvenmiyormuş.
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