Yemeksepeti'nin eski sahibi Aydın'a ‘çirkin’ tehdit! 1 milyon avro vermezsen çocuğunu öldürürüz!

İş insanı Nevzat Aydın, Yunanistan kodlu bir numaradan arayan ve kendisini 'Çirkinler' örgütü üyesi olarak tanıtan bir kişinin 1 milyon avro istediğini, talebin karşılanmaması halinde çocuğunu öldürmekle tehdit ettiğini belirterek Beykoz'da emniyete başvurdu. Aydın'a göre tehditler, oğlunun Trabzonspor-Beşiktaş maçında seremoniye çıkması için 100 milyon lira ödediği yönündeki haberlerin ardından geldi.