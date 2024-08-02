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Aktüel
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Acıkan ayı arı kovanlarını parçaladı

2024-08-02 13:54:37
Acıkan ayı arı kovanlarını parçaladı

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde yiyecek bulmak için köye inen ayı, arı kovanlarını parçalayarak çok sayıda arıyı telef etti.

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Foto - Acıkan ayı arı kovanlarını parçaladı

Olay, Mudurnu ilçesine bağlı Karataş köyü'nde meydana geldi. Hobi olarak arıcılık yapan İsmail Hekim’in arı kovanlarının bulunduğu bahçeye ayı girdi. Yiyecek arayan ayı, kovanların bulunduğu alanı birbirine kattı.

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Foto - Acıkan ayı arı kovanlarını parçaladı

Kovanları parçalayan ayı, balları yiyerek çok sayıda arının telef olmasına neden oldu. Bal dolu kovanları dağıtarak ballarını yiyen ayı daha sonra bölgeden uzaklaştı.

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