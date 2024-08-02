2024-08-02 13:54:37 Acıkan ayı arı kovanlarını parçaladı
Bolu’nun Mudurnu ilçesinde yiyecek bulmak için köye inen ayı, arı kovanlarını parçalayarak çok sayıda arıyı telef etti.
Bolu’nun Mudurnu ilçesinde yiyecek bulmak için köye inen ayı, arı kovanlarını parçalayarak çok sayıda arıyı telef etti.
Olay, Mudurnu ilçesine bağlı Karataş köyü'nde meydana geldi. Hobi olarak arıcılık yapan İsmail Hekim’in arı kovanlarının bulunduğu bahçeye ayı girdi. Yiyecek arayan ayı, kovanların bulunduğu alanı birbirine kattı.
Kovanları parçalayan ayı, balları yiyerek çok sayıda arının telef olmasına neden oldu. Bal dolu kovanları dağıtarak ballarını yiyen ayı daha sonra bölgeden uzaklaştı.
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