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Acı haberi, eşi "Hüküm Allah'ın" diyerek duyurdu! O sosyal medya fenomeni, hayatını kaybetti

2023-11-14 14:22:19
Acı haberi, eşi “Hüküm Allah'ın” diyerek duyurdu! O sosyal medya fenomeni, hayatını kaybetti

Sosyal medyada yayınladığı videolarla tanınan ve tedavi sürecini paylaşan fenomen Ayşenur Parlak, hayatını kaybetti. 12 yaşından beri kanserle mücadele eden fenomen Ayşenur Parlak vefat etti. 12 yaşında ikinci evre kemik kanserini, 27 yaşında birinci evre meme kanserini, 30 yaşında da üçüncü evre lenfomayı yenen Ayşenur Parlak, 33 yaşında kolon kanserine yakalandığını öğrendi. Dördüncü evreyle mücadele eden Parlak, tedavi süreçlerini sosyal medya hesabından yayınlıyordu. Parlak dün akşam saatlerinde kaldırıldığı yoğun bakımda yaşamını yitirdi. 

#1
Foto - Acı haberi, eşi "Hüküm Allah'ın" diyerek duyurdu! O sosyal medya fenomeni, hayatını kaybetti

Savaş Parlak, eşinin hayatını kaybettiğini şu sözlerle duyurdu: "Hüküm Allah'ın. Ben yıllardır bu bildirimi atmamak için çok dua ettim keşke önce ben gitseydim. Sayfalarca yazsam da anlatamayacağım nasıl olsa hislerimi. Maalesef Allah bu kadar yazmış. Yanımızda olan dua eden seven herkesten Allah razı olsun. Ruhuna duayı kesmeyin Allah rızası için. Tek tesellim ben yeminimi tuttum hastalıkta sağlıkta iyi günde kötü günde ölüm bizi ayırana dek."

#2
Foto - Acı haberi, eşi "Hüküm Allah'ın" diyerek duyurdu! O sosyal medya fenomeni, hayatını kaybetti

Önceki akşam eşi Ayşenur Parlak'ın solunumunun durduğunu ve yoğun bakıma alındığını duyuran Parlak, şu ifadeleri kullanmıştı: 

#3
Foto - Acı haberi, eşi "Hüküm Allah'ın" diyerek duyurdu! O sosyal medya fenomeni, hayatını kaybetti

Önceki akşam eşi Ayşenur Parlak'ın solunumunun durduğunu ve yoğun bakıma alındığını duyuran Parlak, şu ifadeleri kullanmıştı: 

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