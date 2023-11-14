2023-11-14 14:22:19 Acı haberi, eşi “Hüküm Allah'ın” diyerek duyurdu! O sosyal medya fenomeni, hayatını kaybetti
Sosyal medyada yayınladığı videolarla tanınan ve tedavi sürecini paylaşan fenomen Ayşenur Parlak, hayatını kaybetti. 12 yaşından beri kanserle mücadele eden fenomen Ayşenur Parlak vefat etti. 12 yaşında ikinci evre kemik kanserini, 27 yaşında birinci evre meme kanserini, 30 yaşında da üçüncü evre lenfomayı yenen Ayşenur Parlak, 33 yaşında kolon kanserine yakalandığını öğrendi. Dördüncü evreyle mücadele eden Parlak, tedavi süreçlerini sosyal medya hesabından yayınlıyordu. Parlak dün akşam saatlerinde kaldırıldığı yoğun bakımda yaşamını yitirdi.