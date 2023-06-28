2023-06-28 23:05:58 Acemi kasaplar hastanelere akın etti!
Türkiye genelinde Kurban ibadeti yerine getirilirken her yıl olduğu gibi bu bayramda da acemi kasaplar acil servislere başvurdu.
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Türkiye genelinde Kurban ibadeti yerine getirilirken her yıl olduğu gibi bu bayramda da acemi kasaplar acil servislere başvurdu.
Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban kesimi sırasında hayvanın darbeleri ya da kesici aletlerle yaralanan vatandaşlar, hastaneleri doldurdu.
Yurt genelinde 5 bin 794 kişi hastanelere başvurdu.
İstanbul'da kurban kesimi sırasında 917 kişi yaralandı.
Kamu hastanelerine başvuranlardan 10'unun ameliyata alındığı belirtildi.
Acemi kasaplardan kimisi hayvanı tutarken yara aldığını belirtirken kimisi ise kesim aşamasında kendini yaraladığını ifade etti.
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