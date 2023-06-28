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Türkiye
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Acemi kasaplar hastanelere akın etti!

2023-06-28 23:05:58
Acemi kasaplar hastanelere akın etti!

Türkiye genelinde Kurban ibadeti yerine getirilirken her yıl olduğu gibi bu bayramda da acemi kasaplar acil servislere başvurdu.

#1
Foto - Acemi kasaplar hastanelere akın etti!

Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban kesimi sırasında hayvanın darbeleri ya da kesici aletlerle yaralanan vatandaşlar, hastaneleri doldurdu.

#2
Foto - Acemi kasaplar hastanelere akın etti!

Yurt genelinde 5 bin 794 kişi hastanelere başvurdu.

#3
Foto - Acemi kasaplar hastanelere akın etti!

İstanbul'da kurban kesimi sırasında 917 kişi yaralandı.

#4
Foto - Acemi kasaplar hastanelere akın etti!

Kamu hastanelerine başvuranlardan 10'unun ameliyata alındığı belirtildi.

#5
Foto - Acemi kasaplar hastanelere akın etti!

Acemi kasaplardan kimisi hayvanı tutarken yara aldığını belirtirken kimisi ise kesim aşamasında kendini yaraladığını ifade etti.

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