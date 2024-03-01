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Spor
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Abluka altındaki o bölgelerden bu haber geldi: Kanarya'ya havadan para gelecek: Tam 10 milyon Euro...

2024-03-01 10:27:03
Abluka altındaki o bölgelerden bu haber geldi: Kanarya'ya havadan para gelecek: Tam 10 milyon Euro...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışına devam eden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Ara transfer döneminde kadrosuna yeni isimleri katan ve takımdan yıldız isimleri gönderen sarı lacivertlilere piyango gibi bir haber geldi. Kanarya'nın yıldız oyunculardan kasasına tam 10 milyon Euro koyacağı öğrenildi. İşte habere dair tüm detaylar...

#1
Foto - Abluka altındaki o bölgelerden bu haber geldi: Kanarya'ya havadan para gelecek: Tam 10 milyon Euro...

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışına devam eden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor...

#2
Foto - Abluka altındaki o bölgelerden bu haber geldi: Kanarya'ya havadan para gelecek: Tam 10 milyon Euro...

Ara transfer döneminde kadrosuna yeni isimleri katan ve takımdan yıldız isimleri gönderen sarı lacivertlilere piyango gibi bir haber geldi.

#3
Foto - Abluka altındaki o bölgelerden bu haber geldi: Kanarya'ya havadan para gelecek: Tam 10 milyon Euro...

Kanarya'nın yıldız oyunculardan kasasına tam 10 milyon Euro koyacağı öğrenildi. İşte habere dair tüm detaylar...

#4
Foto - Abluka altındaki o bölgelerden bu haber geldi: Kanarya'ya havadan para gelecek: Tam 10 milyon Euro...

Fenerbahçe'nin bu sezon yokluğunu en çok hissettiği isim Fred oldu. Brezilyalı oyuncunun forma giymediği maçlarda rakiplerinin daha baskılı oynadığı sarı-lacivertliler bir hayli sıkıntı yaşadı.

#5
Foto - Abluka altındaki o bölgelerden bu haber geldi: Kanarya'ya havadan para gelecek: Tam 10 milyon Euro...

Kanarya, Fred'e kavuştu. Dün idmanın tamamında takımla çalışan futbolcu, hocasının görev vermesi halinde Hatayspor karşılaşmasında süre alacak.

#6
Foto - Abluka altındaki o bölgelerden bu haber geldi: Kanarya'ya havadan para gelecek: Tam 10 milyon Euro...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Kanarya'ya dev transfer piyangosu! Tam 10 milyon Euro...

#7
Foto - Abluka altındaki o bölgelerden bu haber geldi: Kanarya'ya havadan para gelecek: Tam 10 milyon Euro...

A.Gücü, Türkiye Kupası çeyrek finalinde Mert Hakan Yandaş hakkında sportmenlik dışı hareket yaptığı gerekçesiyle disiplin soruşturması başlatılması için TFF'ye başvuru yapılacağını duyurdu.

#8
Foto - Abluka altındaki o bölgelerden bu haber geldi: Kanarya'ya havadan para gelecek: Tam 10 milyon Euro...

Açıklamada, "Mert Hakan Yandaş'ın tribünlerimize karşı sergilemiş olduğu profesyonellik dışı hareketleriyle ilgili olarak gerekli disiplin soruşturmasının başlatılması için TFF'nin ilgili kurullarına başvuru yapılacaktır" denildi.

#9
Foto - Abluka altındaki o bölgelerden bu haber geldi: Kanarya'ya havadan para gelecek: Tam 10 milyon Euro...

Başkent ekibi, G.Saray'la oynadıkları karşılaşmada da İcardi'nin yaptığı el hareketi için TFF'ye şikayet dilekçesi yazmış, sarı-kırmızılı oyuncu 1 maçtan men cezası almıştı.

#10
Foto - Abluka altındaki o bölgelerden bu haber geldi: Kanarya'ya havadan para gelecek: Tam 10 milyon Euro...

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde yabancı sayısını azaltmak için göndermek zorunda kaldığı Crespo ile Lincoln geri dönmeyecek.

#11
Foto - Abluka altındaki o bölgelerden bu haber geldi: Kanarya'ya havadan para gelecek: Tam 10 milyon Euro...

İki oyuncunun performansından memnun kalan yeni kulüpleri sözleşmelerindeki satın alma opsiyonunu devreye sokacak.

#12
Foto - Abluka altındaki o bölgelerden bu haber geldi: Kanarya'ya havadan para gelecek: Tam 10 milyon Euro...

Zajc ikna edilemediği için İspanya ekibi Rayo Vallecano'ya gönderilen Crespo, forma giydiği 4 maçta ortaya koyduğu performansla teknik heyetin güvenini kazandı.

#13
Foto - Abluka altındaki o bölgelerden bu haber geldi: Kanarya'ya havadan para gelecek: Tam 10 milyon Euro...

Sözleşme gereği ödenecek 4 milyon Euro'luk ücretin yüzde 20'si oyuncuyu yetiştiren Estoril kulübüne gidecek.

#14
Foto - Abluka altındaki o bölgelerden bu haber geldi: Kanarya'ya havadan para gelecek: Tam 10 milyon Euro...

Ryan Kent takımdan ayrılmak istemediği için Lincoln Henrique'yi gönderme kararı alan Fenerbahçe, Brezilya ekibi Bragantino'ya kiraladığı oyuncunun sözleşmesine 6 milyon Euro satın alma opsiyonu yazmıştı.

#15
Foto - Abluka altındaki o bölgelerden bu haber geldi: Kanarya'ya havadan para gelecek: Tam 10 milyon Euro...

Yeni kulübünde 6 karşılaşmaya çıkan ve bir asist yapan 25 yaşındaki futbolcu, kalmayı garantiledi.

#16
Foto - Abluka altındaki o bölgelerden bu haber geldi: Kanarya'ya havadan para gelecek: Tam 10 milyon Euro...

TAM 10 MİLYON EURO...

#17
Foto - Abluka altındaki o bölgelerden bu haber geldi: Kanarya'ya havadan para gelecek: Tam 10 milyon Euro...

Bragantino yetkilileri futbolcunun satın alma opsiyonunu kullanma kararı aldı.

#18
Foto - Abluka altındaki o bölgelerden bu haber geldi: Kanarya'ya havadan para gelecek: Tam 10 milyon Euro...

Böylece Fenerbahçe'nin kasasına iki oyuncudan 10 milyon Euro gelecek.

#19
Foto - Abluka altındaki o bölgelerden bu haber geldi: Kanarya'ya havadan para gelecek: Tam 10 milyon Euro...

Fenerbahçe'nin bu bölgelere yeni transfer yapması bekleniyor

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