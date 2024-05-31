2024-05-31 12:03:59 “Abdullah Gül 3 partiyi birleştirip başına geçecek”
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, uzun bir süredir gözlerden uzak bir hayat sürüyordu.
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, uzun bir süredir gözlerden uzak bir hayat sürüyordu.
Gül, geçtiğimiz yıl genel seçimler öncesi, muhalefetin çatı adayı olabileceği iddiasıyla gündeme gelmişti.
Abdullah Gül son olarak, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in davetine katılan isimler arasında bulunmuştu.
Ziyaretin ardından Abdullah Gül ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.
TV100 yazarı, CHP'li Barış Yarkadaş, Abdullah Gül'ün siyasete dönmek için hazırlıklara başladığını yazdı.
Yarkadaş yazısında; DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi'nin tek bir çatı altında birleşmeyi hedeflediğini söyledi.
Bu yeni oluşumun başına ise Türkiye'nin 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün geçeceği öne sürüldü.
Yarkadaş'ın yazısında, "Gül ve yakın çevresinin, Erdoğan sonrası döneme yönelik pozisyon aldığı, Gül'ün yeni parti ve siyasete olumlu baktığı" ifadelerine de yer verildi.
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