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Siyaset
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"Abdullah Gül 3 partiyi birleştirip başına geçecek"

2024-05-31 12:03:59
“Abdullah Gül 3 partiyi birleştirip başına geçecek”

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, uzun bir süredir gözlerden uzak bir hayat sürüyordu.

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#1
Foto - "Abdullah Gül 3 partiyi birleştirip başına geçecek"

Gül, geçtiğimiz yıl genel seçimler öncesi, muhalefetin çatı adayı olabileceği iddiasıyla gündeme gelmişti.

#2
Foto - "Abdullah Gül 3 partiyi birleştirip başına geçecek"

Abdullah Gül son olarak, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in davetine katılan isimler arasında bulunmuştu.

#3
Foto - "Abdullah Gül 3 partiyi birleştirip başına geçecek"

Ziyaretin ardından Abdullah Gül ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

#4
Foto - "Abdullah Gül 3 partiyi birleştirip başına geçecek"

TV100 yazarı, CHP'li Barış Yarkadaş, Abdullah Gül'ün siyasete dönmek için hazırlıklara başladığını yazdı.

#5
Foto - "Abdullah Gül 3 partiyi birleştirip başına geçecek"

Yarkadaş yazısında; DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi'nin tek bir çatı altında birleşmeyi hedeflediğini söyledi.

#6
Foto - "Abdullah Gül 3 partiyi birleştirip başına geçecek"

Bu yeni oluşumun başına ise Türkiye'nin 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün geçeceği öne sürüldü.

#7
Foto - "Abdullah Gül 3 partiyi birleştirip başına geçecek"

Yarkadaş'ın yazısında, "Gül ve yakın çevresinin, Erdoğan sonrası döneme yönelik pozisyon aldığı, Gül'ün yeni parti ve siyasete olumlu baktığı" ifadelerine de yer verildi.

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Yorumlar

Uğur

Gül bu garantici korkak kafayla anca mezarda parti kurar.

Yakup soner

Ben saadet partiliyim istifa ederim partiden Abdullah gül saadetin başına gelirse başımıza ne geldiyse bunlar yüzünden geldi
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