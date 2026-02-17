  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İddiaların yüzde 74'ü kanıtlanmadı Yapay zekanın iklime faydası yok Hangi ülkenin kaç tane zırhlı savaş aracı var? Türkiye çelik yumruğunu vurup listeyi altüst etti Avrupa'ya kapak atmak isteyenlere duyurulur! İngiltere’de son 5 yılın en kötüsü Doğu’da kar felaketi: Ulaşım durma noktasına geldi Avrupa kenti resmen dondu: 5 gündür... Denize sıfır kaçak yapı! Antalya falezlerinde şaşkına çeviren görüntüler AK Parti’den Yeniden Refah’a büyük çalım: Ardı ardına katıldılar İşgalciye en güzel cevap: Gazze’de yıkık duvarlar Ramazan için süslendi
Teknoloji-Bilişim
6
Yeniakit Publisher
Abdullah Çiftçi Türkiye'nin gizli silahını açıkladı
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Abdullah Çiftçi Türkiye'nin gizli silahını açıkladı

ABD'nin Venezuela operasyonunda kullandığı 'Discombobulator' isimli gizli silahla ilgili stratejist Abdullah Çifçi'den dikkat çeken açıklamalar geldi.

1
#1
Foto - Abdullah Çiftçi Türkiye'nin gizli silahını açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezuela'nın devrik lideri Nicolas Maduro'ya düzenlenen saldırıda kullanıldığını iddia ettiği "discombobulator" isimli silah tartışılmaya devam ediyor. Trump NewsNation televizyonuna verdiği röportajda, ABD ordusunun Maduro'ya düzenlediği kaçırma operasyonunda, "ABD'nin daha önce kullanılmamış askeri teknolojiler kullandığını" söyledi.

#2
Foto - Abdullah Çiftçi Türkiye'nin gizli silahını açıkladı

Operasyonda, "gizli ses silahı" kullanıldığını aktaran Trump, "ABD'nin kimsenin bilmediği silahlara sahip olduğunu" iddia etti. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt de Maduro'ya düzenlenen operasyonun ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Venezuela'da bulunan bir kişinin açıklamalarına yer verdi.

#3
Foto - Abdullah Çiftçi Türkiye'nin gizli silahını açıkladı

Leavitt'in paylaşımında, "Venezuela'daki tüm radar sistemlerinin aniden kapandığını" ileri süren bir güvenlik görevlisi, "çok yoğun ses dalgasına benzer bir şey" algıladığını ve "kafası patlayacakmış gibi hissettiğini" iddia etti.

#4
Foto - Abdullah Çiftçi Türkiye'nin gizli silahını açıkladı

Stratejist Abdullah Çiftçi ise bu gizli silahtan Türkiye'de de olduğunu söyledi. TGRT Haber canlı yayınına katılan Çiftçi, "Amerika'nın 'gizli' silahları Türkiye'de de var. Bundan hiç şüphem yok. Bu silahlardan Türkiye'de var. Ama Venezuela olayı başka. Orada Venezuela'yı içerden aldılar. Bir propaganda var orada. Hindistan, Pakistan'la savaşı sırasında "Türkiye sinyal karıştırdı, uçaklarımız uçamadı" diyordu.

#5
Foto - Abdullah Çiftçi Türkiye'nin gizli silahını açıkladı

Herkes biliyor ki Türkiye bu alanda çok iyi. Hiç şüphem yok o silahtan bizde de var. ABD neden süper güç? ABD'deki her eyalet birçok ülkenin ekonomisinden daha iyi. Türkiye'nin de ulus devlet anlamında bir projesi var. Artık eli kolu uzun bir Türkiye var ve olacak. Petrol, maden, sanayi alanında ittifaklarıyla öne çıkan bir devlet var. O yüzden 2030 yılını bu paralelde değerlendirmek lazım" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Vahap

Nasıl gizli herkes biliyor.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
Abdullah Gül ile ilgili dikkat çeken CHP iddiası
Gündem

Abdullah Gül ile ilgili dikkat çeken CHP iddiası

Gazeteci Barış Yarkadaş "Ekrem İmamoğlu'na yasak gelirse CHP'nin adayı Abdullah Gül olabilir" açıklamasını yaptı. Ayrıca Yarkadaş, CHP'nin ..
Fetullah mezarında ters dönecek! 52 vergi müfettişi tutuklandı
Gündem

Fetullah mezarında ters dönecek! 52 vergi müfettişi tutuklandı

Türkiye eli kanlı terör örgütlerine göz açtırmıyor. İstanbul merkezli 11 ildeki FETÖ operasyonunda yakalanan 52 vergi müfettişi tutuklandı...
Bakan Gürlek, Erdoğan'ın kendisine verdiği ilk talimatı açıkladı
Gündem

Bakan Gürlek, Erdoğan'ın kendisine verdiği ilk talimatı açıkladı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine verdiği ilk talimatı açıkladı.
Türkiye dostu ülkede alçak saldırı: Çok sayıda ölü var
Dünya

Türkiye dostu ülkede alçak saldırı: Çok sayıda ölü var

Türkiye dostu Pakistan’da güvenlik güçlerine bomba yüklü araçla düzenlenen kalleş saldırıda 10 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. ..
Kemalistlere yaranmaya çalışan başörtülü şoka girdi! "Başını açmazsan aramıza giremezsin"
Gündem

Kemalistlere yaranmaya çalışan başörtülü şoka girdi! “Başını açmazsan aramıza giremezsin”

Kemalist ideolojinin onlarca yıl başörtülü kadınlara yaşattığı ayrımcılığı görmezden gelip sosyal medya gazıyla Atatürkçülük taslayan tesett..
Bakan Gürlek'ten İsrail'in Batı Yaka kararına sert tepki: Kabul etmiyoruz
Gündem

Bakan Gürlek'ten İsrail'in Batı Yaka kararına sert tepki: Kabul etmiyoruz

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İsrail’in işgal altındaki Batı Yaka’da yerleşim faaliyetlerini genişletme ve egemenlik dayatma kararını Türkiye o..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23