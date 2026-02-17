Abdullah Çiftçi Türkiye'nin gizli silahını açıkladı
ABD'nin Venezuela operasyonunda kullandığı 'Discombobulator' isimli gizli silahla ilgili stratejist Abdullah Çifçi'den dikkat çeken açıklamalar geldi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezuela'nın devrik lideri Nicolas Maduro'ya düzenlenen saldırıda kullanıldığını iddia ettiği "discombobulator" isimli silah tartışılmaya devam ediyor. Trump NewsNation televizyonuna verdiği röportajda, ABD ordusunun Maduro'ya düzenlediği kaçırma operasyonunda, "ABD'nin daha önce kullanılmamış askeri teknolojiler kullandığını" söyledi.
Operasyonda, "gizli ses silahı" kullanıldığını aktaran Trump, "ABD'nin kimsenin bilmediği silahlara sahip olduğunu" iddia etti. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt de Maduro'ya düzenlenen operasyonun ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Venezuela'da bulunan bir kişinin açıklamalarına yer verdi.
Leavitt'in paylaşımında, "Venezuela'daki tüm radar sistemlerinin aniden kapandığını" ileri süren bir güvenlik görevlisi, "çok yoğun ses dalgasına benzer bir şey" algıladığını ve "kafası patlayacakmış gibi hissettiğini" iddia etti.
Stratejist Abdullah Çiftçi ise bu gizli silahtan Türkiye'de de olduğunu söyledi. TGRT Haber canlı yayınına katılan Çiftçi, "Amerika'nın 'gizli' silahları Türkiye'de de var. Bundan hiç şüphem yok. Bu silahlardan Türkiye'de var. Ama Venezuela olayı başka. Orada Venezuela'yı içerden aldılar. Bir propaganda var orada. Hindistan, Pakistan'la savaşı sırasında "Türkiye sinyal karıştırdı, uçaklarımız uçamadı" diyordu.
Herkes biliyor ki Türkiye bu alanda çok iyi. Hiç şüphem yok o silahtan bizde de var. ABD neden süper güç? ABD'deki her eyalet birçok ülkenin ekonomisinden daha iyi. Türkiye'nin de ulus devlet anlamında bir projesi var. Artık eli kolu uzun bir Türkiye var ve olacak. Petrol, maden, sanayi alanında ittifaklarıyla öne çıkan bir devlet var. O yüzden 2030 yılını bu paralelde değerlendirmek lazım" dedi.
