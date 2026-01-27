  • İSTANBUL
Sarımsak üretiminde çalışacak işçilerin yevmiyeleri açıklandı
IHA Giriş Tarihi:

Sarımsak üretiminde çalışacak işçilerin yevmiyeleri açıklandı

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde, Taşköprü sarımsağının 2026 yılı dikim sezonu öncesi, işçilerin alacağı yevmiye ücreti açıklandı.

#1
Foto - Sarımsak üretiminde çalışacak işçilerin yevmiyeleri açıklandı

Avrupa Birliği ve Türkiye'den coğrafi işaret tescili alan Taşköprü sarımsağında 2026 yılı dikim sezonu öncesi günlükçü yevmiyeleri belirlendi.

#2
Foto - Sarımsak üretiminde çalışacak işçilerin yevmiyeleri açıklandı

Taşköprü Belediye Başkanlığı binasında gerçekleştirilen toplantıda Taşköprü sarımsağı dikim sezonunun yaklaşmasıyla sarımsak günlükçülerin ücretleri, gerçekleştirilen istişare ile karara bağlandı.

#3
Foto - Sarımsak üretiminde çalışacak işçilerin yevmiyeleri açıklandı

2026 yılı Taşköprü sarımsağı günlükçü yevmiyesi sarımsak dikim ve çapa ücreti bin 350 lira, sarımsak çıkarma ücreti bin 500 lira, sarımsak sıva ücreti ise bin 200 lira ve saatlik mesai ücreti de 200 TL olarak belirlendi.

#4
Foto - Sarımsak üretiminde çalışacak işçilerin yevmiyeleri açıklandı

Toplantıda açıklamalarda bulunan Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, "2026 yılı sarımsak yevmiyelerimiz ilçemize hayırlı olsun. Taşköprü Kaymakamımız Abdullah Demirdağ, Tarım ve Orman İlçe Müdürümüz Mehmet İpek, sarımsak günlükçü başkanlarımız ve kıymetli üreticilerimizle bir araya gelerek, dünya markası Taşköprü Sarımsağımızın 2026 yılı dikim sezonu öncesi günlükçü yevmiyelerini ortak akılla belirledik.

#5
Foto - Sarımsak üretiminde çalışacak işçilerin yevmiyeleri açıklandı

Üreticimizin emeğini, günlükçülerimizin alın terini gözeten istişareler sonucunda 2026 yılında geçerli olacak yevmiye tarifemizi de belirledik.

#6
Foto - Sarımsak üretiminde çalışacak işçilerin yevmiyeleri açıklandı

Buna göre, sarımsak dikim ücreti 1350 TL, çapa ücreti 1350 TL, sarımsak çıkarma ücreti 1500 TL, sarımsak sıvama ücreti 1200 TL ve saat başı mesai ücreti de 200 TL olarak belirlenen fiyatların ilçemize, üreticilerimize ve emektar günlükçülerimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Taşköprü sarımsağı için hep birlikte, el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

#7
Foto - Sarımsak üretiminde çalışacak işçilerin yevmiyeleri açıklandı

Toplantıya Taşköprü Kaymakamı Abdullah Demirdağ, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet İpek ile günlükçü başkanları ile üreticiler katıldı.

