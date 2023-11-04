Abdulla Sönmez açıkladı: Yerli ve Milli Asi Sistemi ile başat bir rol üstlenelim! Flaş gelişme...

Depremzede kardeşlerimizin konut ihtiyacı için gerekli olan 104 milyar doları temin etmek için hep birlikte YERLİ VE MİLLİ ASİ SİSTEMİ uygulamasını başlatabiliriz. ERDOĞAN; ‘Yıkık. acil yıkılacak ve ağır hasarlı bina sayısı 298 bine varıyor. Depremin yol açtığı yıkımın maliyetinin yaklaşık 104 milyar doları bulacağı anlaşılıyor. Bu çapta afetle hiçbir ülkenin tek başına mücadele etmesi MÜMKÜN DEĞİLDİR’ ABDULLA SÖNMEZ MİLLETİN ADAMI; ‘YERLİ VE MİLLİ ASİ SİSTEMİ ile depremin yol açtığı yıkımın 104 milyar doları bulan maliyetinin 208 ülke tarafından karşılanması MÜMKÜNDÜR’ ERDOĞAN; 2024 Yerel seçimleri için AK Parti Kurmaylarına talimat verdi. Belediye başkan adayları için ‘onun bunun adamı değil milletin olanı adamını getirin’ ERDOĞAN; ‘Türkiye olarak bizim başat bir rol üstlenmemiz gerek’ ERDOĞAN; ‘Hiç kimsenin hayallerinizi çalmasına. Cesaretinizi hırpalamasına sakın müsaade etmeyin’ HEMEN ŞİMDİ YARIN GEÇ OLABİLİR İki yarı alanın birinin kırmızı yarı alan diğerinin, beyaz yarı alan bırakıldığı her yarı alanın ayrı bir orta hakem tarafından yönetildiği YERLİ VE MİLLİ ASİ SİSTEMİ Trendyol Süper ligde başlasır. Dünya ülkeleri hayranlıkla izlesin. MİLLETİN ADAMI ASİ TÜRK Abdulla SÖNMEZ