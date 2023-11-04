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Spor
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Abdulla Sönmez açıkladı: Yerli ve Milli Asi Sistemi ile başat bir rol üstlenelim! Flaş gelişme...

2023-11-04 23:42:06
Abdulla Sönmez açıkladı: Yerli ve Milli Asi Sistemi ile başat bir rol üstlenelim! Flaş gelişme...

ABDULLA SÖNMEZ MİLLETİN ADAMI; YERLİ VE MİLLİ ASİ SİSTEMİ; ‘Yerli ve Milli ASİ Sistemi’ Futbol oyun alanında bulunan iki yarı alanın birinin kırmızı yarı alan işaretlenmesi diğerinin, beyaz yarı alan bırakılması ile iki bağımsız yarı alan oluşturulacak. Her yarı alan ayrı bir orta hakem tarafından yönetilecek. Kırmızı yarı saha orta hakemi kendi bölgesinde hakemliğini yapacak, beyaz yarı saha orta hakemi kendi bölgesinde hakemliğini yapacak. Top, kırmızıyla işaretlediğimiz yarı alana geldiğinde kırmızı saha orta hakemi maçı yönetecek. Pozisyonları değerlendirecek. Beyaz yarı alan orta hakemi topun kendi bölgesine gelmesini bekleyecek.

#1
Foto - Abdulla Sönmez açıkladı: Yerli ve Milli Asi Sistemi ile başat bir rol üstlenelim! Flaş gelişme...

Top beyaz yarı alana geldiğinde beyaz saha orta hakemi maçı yönetecek. Pozisyonları değerlendirecek. Bu defa kırmızı saha orta hakemi kendi yarı alanında topun gelmesini bekleyecek. Hakemler pozisyonlarla ilgili birbirine fikir beyan edecek. Orta hakemlerin saha içerisinde yaptığı uyarılar ve çıkan kartlar hangi oyun alanında verilirse verilsin ortak sayılacak. Kırmızı saha orta hakeminin bir oyuncuya sarı kart gösterdiğini varsayalım. Beyaz saha hakemi aynı oyuncuyu ikinci sarı karttan kırmızı kart ile oyundan atacaktır

#2
Foto - Abdulla Sönmez açıkladı: Yerli ve Milli Asi Sistemi ile başat bir rol üstlenelim! Flaş gelişme...

Ahmet Nur ÇEBİ; Beşiktaş Kulübü Başkanı, Artık operasyonlar var üzerinden yapılıyor

#3
Foto - Abdulla Sönmez açıkladı: Yerli ve Milli Asi Sistemi ile başat bir rol üstlenelim! Flaş gelişme...

Ali KOÇ Fenerbahçe Kulübü Başkan; ‘İzmir gurubu’ konusunda dibine kadar ineceğiz.

#4
Foto - Abdulla Sönmez açıkladı: Yerli ve Milli Asi Sistemi ile başat bir rol üstlenelim! Flaş gelişme...

Ertuğrul DOĞAN Trabzonspor Kulübü Başkanı; Haftalardır devam eden tiyatro var. Sistem yine aynı şekilde ilerliyor ve bazı hakemler birilerinin değirmenine su taşımaya devam ediyor.

#5
Foto - Abdulla Sönmez açıkladı: Yerli ve Milli Asi Sistemi ile başat bir rol üstlenelim! Flaş gelişme...

Herhangi bir gurup kurulamaz ÇÜNKÜ; ASİ Sistemi iki bağımsız orta hakemden oluşur

#6
Foto - Abdulla Sönmez açıkladı: Yerli ve Milli Asi Sistemi ile başat bir rol üstlenelim! Flaş gelişme...

Ertuğrul DOĞAN Trabzonspor Kulübü Başkanı Haftalardır devam eden tiyatro var. Haftalardır devam eden tiyatro yok. ÇÜNKÜ; ASİ Sistemi tiyatroda sahne almaz Ertuğrul DOĞAN Trabzonspor Kulübü Başkanı Sistem yine aynı şekilde ilerliyor Sistem yine aynı şekilde ilerleyemez ÇÜNKÜ; ASİ Sistemi bünyesinde ilerleme imkanı bulunmaz Ertuğrul DOĞAN Trabzonspor Kulübü Başkanı Bazı hakemler birilerinin değirmenine su taşımaya devam ediyor. Bazı hakemler birilerinin değirmenine su taşıyamaz ÇÜNKÜ, ASİ Sistemi su taşıyamaya müsait değildir

#7
Foto - Abdulla Sönmez açıkladı: Yerli ve Milli Asi Sistemi ile başat bir rol üstlenelim! Flaş gelişme...

YERLİ VE MİLLİ ASİ SİSTEMİ; Emsali, eşi, benzeri, taklidi, muadili yok, iyisi, daha iyisi en iyisi, futbola ülkemizi rakipsiz bırakacak, son noktayı koyacak, tartışmaları bitirecek bir sistemdir. YERLİ VE MİLLİ ASİ SİSTEMİ tek ve yegane çözümdür.

#8
Foto - Abdulla Sönmez açıkladı: Yerli ve Milli Asi Sistemi ile başat bir rol üstlenelim! Flaş gelişme...

Depremzede kardeşlerimizin konut ihtiyacı için gerekli olan 104 milyar doları temin etmek için hep birlikte YERLİ VE MİLLİ ASİ SİSTEMİ uygulamasını başlatabiliriz. ERDOĞAN; ‘Yıkık. acil yıkılacak ve ağır hasarlı bina sayısı 298 bine varıyor. Depremin yol açtığı yıkımın maliyetinin yaklaşık 104 milyar doları bulacağı anlaşılıyor. Bu çapta afetle hiçbir ülkenin tek başına mücadele etmesi MÜMKÜN DEĞİLDİR’ ABDULLA SÖNMEZ MİLLETİN ADAMI; ‘YERLİ VE MİLLİ ASİ SİSTEMİ ile depremin yol açtığı yıkımın 104 milyar doları bulan maliyetinin 208 ülke tarafından karşılanması MÜMKÜNDÜR’ ERDOĞAN; 2024 Yerel seçimleri için AK Parti Kurmaylarına talimat verdi. Belediye başkan adayları için ‘onun bunun adamı değil milletin olanı adamını getirin’ ERDOĞAN; ‘Türkiye olarak bizim başat bir rol üstlenmemiz gerek’ ERDOĞAN; ‘Hiç kimsenin hayallerinizi çalmasına. Cesaretinizi hırpalamasına sakın müsaade etmeyin’ HEMEN ŞİMDİ YARIN GEÇ OLABİLİR İki yarı alanın birinin kırmızı yarı alan diğerinin, beyaz yarı alan bırakıldığı her yarı alanın ayrı bir orta hakem tarafından yönetildiği YERLİ VE MİLLİ ASİ SİSTEMİ Trendyol Süper ligde başlasır. Dünya ülkeleri hayranlıkla izlesin. MİLLETİN ADAMI ASİ TÜRK Abdulla SÖNMEZ

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