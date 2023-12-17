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Dünya
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ABD'nin tehdit ettiği Kim Jong-Un'dan nükleer hamle

2023-12-17 20:30:32
ABD'nin tehdit ettiği Kim Jong-Un'dan nükleer hamle

Güney Kore, Kuzey Kore'nin Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne balistik füze fırlattığını duyurdu.

#1
Foto - ABD'nin tehdit ettiği Kim Jong-Un'dan nükleer hamle

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından füzeye ilişkin açıklama yapıldı.

#2
Foto - ABD'nin tehdit ettiği Kim Jong-Un'dan nükleer hamle

çıklamaya göre, Kuzey Kore, Japon Denizi'ne (Doğu Denizi) balistik füze fırlattı.

#3
Foto - ABD'nin tehdit ettiği Kim Jong-Un'dan nükleer hamle

Füzenin tipine yer verilmeyen açıklamada, daha fazla bilgi paylaşılmadı.

#4
Foto - ABD'nin tehdit ettiği Kim Jong-Un'dan nükleer hamle

Güney Kore Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcısı Kim Tae-hyo, 15 Aralık'ta, Kuzey Kore'nin bu ay içinde kıtalar arası balistik füze denemesi yapabileceğini söylemişti.

#5
Foto - ABD'nin tehdit ettiği Kim Jong-Un'dan nükleer hamle

ABD ile Güney Kore, geçtiğimiz günlerde yaptıkları ortak açıklamada, ABD’nin Kuzey Kore’yi kendisine ya da müttefiklerine yönelik herhangi bir nükleer saldırının “Pyongyang rejiminin sonu olacağı” konusunda uyarmış ve nükleer ile tehdit etmişti.

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