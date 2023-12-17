ABD'nin tehdit ettiği Kim Jong-Un'dan nükleer hamle

ABD ile Güney Kore, geçtiğimiz günlerde yaptıkları ortak açıklamada, ABD’nin Kuzey Kore’yi kendisine ya da müttefiklerine yönelik herhangi bir nükleer saldırının “Pyongyang rejiminin sonu olacağı” konusunda uyarmış ve nükleer ile tehdit etmişti.