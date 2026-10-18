  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
AK Parti’den en yakın rakibine fark: İşte son seçim anketi Hasta başına 2 bin 600 dolar kasada! Sağlık turizmi para basıyor Fiyatı 39 liraya kadar düştü! Sektör çalışanları isyan etti! Türk kahvesi ne kadar kahve içilmeli? Gaziantep mutfağının vazgeçilmezi... Hadi gelin birlikte okuyalım C vitamini açısından zengin: Dağlardan toplanan bu meyveyi yerken dikkat! Gramı bile servet değerinde Yumurta kabuklarını sakın çöpe atmayın: Mutfak temizliğinde bu yöntem bakın ne işe yarıyor Herkes memleketinde yaşasaydı nüfus nasıl olurdu? Zirvedeki il şaşırttı! Mutfakta ve temizlikte beklenen fırsat! A101'de dev indirim haftası başladı! AFAD personel o anları paylaştı! Tüyleri diken diken eden kurtarma operasyonu CHP'li belediyenin 2026'da gündeme geldiği saçmalığa bakın
Dünya
7
Yeniakit Publisher
ABD'nin sömürü imparatorluğu yıkılıyor: Çin devleri ikiye katladı!

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

ABD'nin sömürü imparatorluğu yıkılıyor: Çin devleri ikiye katladı!

ABD'nin yarım yüz yıldır kurduğu küresel para imparatorluğunun sonu yaklaşıyor. Çin'in 4 büyük bankası toplam rezervi 26,62 trilyon dolara yaklaşırken, ABD'nin 5 büyük bankasını ikiye katladı.

1
#1
Foto - ABD'nin sömürü imparatorluğu yıkılıyor: Çin devleri ikiye katladı!

ABD'nin yarım yüz yıldır kurduğu küresel para imparatorluğunun sonu yaklaşıyor. Çin'in 4 büyük bankası toplam rezervi 26,62 trilyon dolara yaklaşırken, ABD'nin 5 büyük bankasını ikiye katladı.

#2
Foto - ABD'nin sömürü imparatorluğu yıkılıyor: Çin devleri ikiye katladı!

in'in dört büyük bankasının toplam varlıkları 26,62 trilyon dolara ulaşarak ABD'nin beş büyük bankasının yaklaşık iki katına çıktı. Dünyanın en büyük bankaları sıralamasında ilk dört basamağı Çinli kuruluşlar aldı. Çin'in en büyük dört bankası, 26,62 trilyon dolarlık toplam varlığıyla ABD'nin beş bankacılık devini neredeyse ikiye katladı. JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup, Wells Fargo ve Goldman Sachs'ın toplam varlıkları 14,41 trilyon dolarda kaldı. S&P Global Market Intelligence'ın Nisan 2026 sıralaması, ağırlıklı olarak 2025 yıl sonu bilançolarına dayanıyor. Krediler, yatırımlar ve nakit gibi kalemlerin toplamını esas alan araştırmada, dünyanın en büyük dört bankasının tamamı Çin merkezli kuruluşlardan oluştu.

#3
Foto - ABD'nin sömürü imparatorluğu yıkılıyor: Çin devleri ikiye katladı!

"ZİRVENİN SAHİBİ 7,65 TRİLYON DOLARLIK ICBC" Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), yaklaşık 7,65 trilyon dolarlık varlığıyla birinciliğini korudu. Agricultural Bank of China 6,97 trilyon dolarla ikinci, China Construction Bank 6,52 trilyon dolarla üçüncü, Bank of China ise 5,48 trilyon dolarla dördüncü oldu. ABD'nin en büyük bankası JPMorgan Chase, 4,42 trilyon dolarla beşinci sırada yer aldı. ICBC'nin bilançosu, JPMorgan'ın yaklaşık yüzde 73 üzerinde bulunuyor. ICBC'nin müşteri sayısı da ölçeğini ortaya koyuyor. Banka, 2025 sonunda 782 milyon bireysel müşteriye ve 14,7 milyondan fazla kurumsal müşteriye hizmet verdi. "ABD GRUBUNUN YAKLAŞIK 1,85 KATINA ÇIKTI" Çinli dört bankayla ABD'li beş bankanın toplamları arasındaki fark 12,21 trilyon dolara ulaştı. Çin grubunun varlıkları, ABD grubunun yaklaşık 1,85 katına çıktı. Karşılaştırma, ülkelerin bütün bankacılık sistemlerini değil, söz konusu büyük bankaların bilançolarını kapsıyor.

#4
Foto - ABD'nin sömürü imparatorluğu yıkılıyor: Çin devleri ikiye katladı!

"GENİŞ BİR FONLAMA TABANI SAĞLIYOR" Çin'de hanehalkı tasarruflarının ve şirketlerin nakit kaynaklarının bankalarda toplanması, kredi sistemine geniş bir fonlama tabanı sağlıyor. Kamu destekli bankalar, hükümetin öncelik verdiği sektörlerin finansmanında da merkezi rol üstleniyor. Özel sektörün kredi talebi zayıf seyrederken teknoloji, yeşil finansman ve finansal teknoloji altyapısı gibi alanlar bilançoların büyümesini destekliyor. Pekin yönetimi ayrıca Mart 2026'da ICBC ile Agricultural Bank of China'nın sermayelerini güçlendirmek amacıyla 300 milyar yuanlık özel devlet tahvili ihracı planını açıkladı.

#5
Foto - ABD'nin sömürü imparatorluğu yıkılıyor: Çin devleri ikiye katladı!

"AVRUPA'DA BNP PARIBAS ÖNE GEÇTİ" Fransa merkezli BNP Paribas, yaklaşık 3,28 trilyon dolarlık varlığıyla Avrupa'nın en büyük bankası ve dünyanın yedinci büyük bankası oldu. HSBC 3,21 trilyon dolarla sekizinci, Crédit Agricole 3,15 trilyon dolarla dokuzuncu sırada yer aldı. BNP Paribas'nın yükselişinde satın almalar etkili olurken HSBC, yeniden yapılanma kapsamında bazı faaliyetlerinden çıktı. Türkiye merkezli hiçbir banka ilk 30'da yer almadı. Listenin son basamağındaki Fransa merkezli Crédit Mutuel'in toplam varlıkları 1,44 trilyon dolar düzeyinde bulunuyor.

#6
Foto - ABD'nin sömürü imparatorluğu yıkılıyor: Çin devleri ikiye katladı!

"DAHA YÜKSEK KÂR ÜRETTİKLERİ ANLAMINA GELMİYOR" Varlık sıralaması, bankaların piyasa değerini veya kârlılığını göstermiyor. ABD'de şirketlerin tahvil ve hisse ihracı yoluyla finansmana erişebilmesi, bankaların aracılık ve danışmanlık gelirlerini de öne çıkarıyor. JPMorgan Chase gibi kuruluşlar; yatırım bankacılığı, varlık yönetimi ve sermaye piyasası işlemlerinden gelir elde ediyor. Bu nedenle Çinli bankaların daha büyük bilançolara sahip olması, aynı ölçüde daha yüksek kâr ürettikleri anlamına gelmiyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Serhat

İsteyen istediği üretimi yapsın, istediği rezervi toplasın sonunda dolar topluyor.herifler kağıdı matbaada basıp istediklerini alabildiği sürece nasıl çökecekler?

Rezerv para

Abd'nin sömürü imparatorluğu yıkılıyorsa yerine başka bir yerde (mesela çinde) yeni bir sömürü imparatorluğu kurulmaya çalışılıyor demektir.Sömürenler değişir ama siyonist düzende sömürüyü ortadan kaldırmak zordur
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
Husiler'den Suudi Arabistan iddiası! Eğer doğruysa durum çok vahim
Dünya

Husiler'den Suudi Arabistan iddiası! Eğer doğruysa durum çok vahim

Yemen'deki İran destekli Husiler, yaptıkları açıklamada Suudi Arabistan'a ait Apache tipi helikopteri düşürdüklerini iddia etti.

Osman Gazi göreve uğurlandı: Gaz üretimini günlük 20 milyon metreküpe çıkaracak
Gündem

Osman Gazi göreve uğurlandı: Gaz üretimini günlük 20 milyon metreküpe çıkaracak

Türkiye’nin denizlerdeki doğal gaz üretim kapasitesini artıracak Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu, Sakarya Gaz Sahası’ndaki görevine uğurla..
Akit TV’de Kırmızı Masa’nın konuğu Şinasi Gündüz
Medya

Akit TV’de Kırmızı Masa’nın konuğu Şinasi Gündüz

Akit TV’de her cumartesi yayınlanan ve birbirinden önemli konukları ağırlayan Kırmızı Masa programına bu hafta Prof. Dr. Şinasi Gündüz konuk..
Balık yiyen herkesi ilgilendiriyor: Hepsinde tespit edildi!
Gündem

Balık yiyen herkesi ilgilendiriyor: Hepsinde tespit edildi!

Karadeniz ve Marmara’da yapılan araştırmalarda palamut, hamsi ve istavrit dahil incelenen tüm balık türlerinde mikroplastik tespit edildi. ..
Neler oluyor? 24 saate 5 İHA düştü
Dünya

Neler oluyor? 24 saate 5 İHA düştü

Doğu Avrupa ülkesi Moldova, 24 saatten kısa sürede topraklarına düşen beş insansız hava aracının (İHA) Rusya’ya ait olduğunu belirterek Mosk..
Anne-babalar ders alsın! 14 yaşındaki kızın ölümünde kahreden TikTok detayı!
Aktüel

Anne-babalar ders alsın! 14 yaşındaki kızın ölümünde kahreden TikTok detayı!

İngiltere’de 14 yaşındaki Adriana Retyte’nin kendisini asarak öldürmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada, genç kızın hayatını kaybetmeden ön..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23