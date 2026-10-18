ABD'nin sömürü imparatorluğu yıkılıyor: Çin devleri ikiye katladı!

in'in dört büyük bankasının toplam varlıkları 26,62 trilyon dolara ulaşarak ABD'nin beş büyük bankasının yaklaşık iki katına çıktı. Dünyanın en büyük bankaları sıralamasında ilk dört basamağı Çinli kuruluşlar aldı. Çin'in en büyük dört bankası, 26,62 trilyon dolarlık toplam varlığıyla ABD'nin beş bankacılık devini neredeyse ikiye katladı. JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup, Wells Fargo ve Goldman Sachs'ın toplam varlıkları 14,41 trilyon dolarda kaldı. S&P Global Market Intelligence'ın Nisan 2026 sıralaması, ağırlıklı olarak 2025 yıl sonu bilançolarına dayanıyor. Krediler, yatırımlar ve nakit gibi kalemlerin toplamını esas alan araştırmada, dünyanın en büyük dört bankasının tamamı Çin merkezli kuruluşlardan oluştu.