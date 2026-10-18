ABD'nin sömürü imparatorluğu yıkılıyor: Çin devleri ikiye katladı!

"ZİRVENİN SAHİBİ 7,65 TRİLYON DOLARLIK ICBC" Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), yaklaşık 7,65 trilyon dolarlık varlığıyla birinciliğini korudu. Agricultural Bank of China 6,97 trilyon dolarla ikinci, China Construction Bank 6,52 trilyon dolarla üçüncü, Bank of China ise 5,48 trilyon dolarla dördüncü oldu. ABD'nin en büyük bankası JPMorgan Chase, 4,42 trilyon dolarla beşinci sırada yer aldı. ICBC'nin bilançosu, JPMorgan'ın yaklaşık yüzde 73 üzerinde bulunuyor. ICBC'nin müşteri sayısı da ölçeğini ortaya koyuyor. Banka, 2025 sonunda 782 milyon bireysel müşteriye ve 14,7 milyondan fazla kurumsal müşteriye hizmet verdi. "ABD GRUBUNUN YAKLAŞIK 1,85 KATINA ÇIKTI" Çinli dört bankayla ABD'li beş bankanın toplamları arasındaki fark 12,21 trilyon dolara ulaştı. Çin grubunun varlıkları, ABD grubunun yaklaşık 1,85 katına çıktı. Karşılaştırma, ülkelerin bütün bankacılık sistemlerini değil, söz konusu büyük bankaların bilançolarını kapsıyor.