Bu belirtiler varsa ihmal etmeyin: Çocuklarda karın ağrısı nasıl geçer? Gerçeği öğrenin, doktor bir bir anlattı!

4. İdrar yolu enfeksiyonu ve karın dışı nedenler Karın ağrısı bazen sindirim sistemi dışındaki bir sorunun belirtisi olabiliyor; idrar yolu enfeksiyonu da çocuklarda karın ağrısına yol açabiliyor. Ayrıca ağrının kaynağı her zaman karın içindeki organlar olmayabiliyor. Bazı çocuklarda boğaz veya akciğer enfeksiyonları; erkek çocuklarda testis torsiyonu (testisin kendi etrafında dönmesi), kız çocuklarında ise over torsiyonu (yumurtalığın kendi etrafında dönmesi) gibi acil durumlar da karın ağrısıyla kendini gösterebiliyor. 5. Apandisit Apandisit, çocuklarda karın ağrısının acil değerlendirme gerektirebilen nedenlerinden biri. Ağrının giderek şiddetlenmesi ve sağ alt karın bölgesinde belirginleşmesi, çocuğun hareket etmek istememesi, kusma veya ateş eşlik etmesi önem taşıyor. Ancak özellikle küçük çocuklarda apandisit her zaman klasik belirtilerle görülmeyebiliyor. Bu nedenle şiddetli, giderek artan veya belirli bir bölgeye yerleşen karın ağrısı hafife alınmamalı; çocuk gecikmeden, mümkünse aynı gün hekime götürülmeli. Bu 10 belirti varsa beklemeyin Dr. Tufan, “Çocuğun karın ağrısının ne zaman başladığı, nerede hissedildiği, yemek veya dışkılamayla ilişkisi, gece uykudan uyandırıp uyandırmadığı ve ateş, kusma, ishal ya da idrar yakınması gibi eşlik eden belirtilerin not edilmesi hekim değerlendirmesinde yol gösterici olabilir” diyor. Uzmana göre şu durumlarda zaman kaybetmeden doktora başvurulmalı: Karın ağrısının şiddetli veya sürekli olması Ağrının giderek artması ya da özellikle sağ alt karında belirginleşmesi Tekrarlayan veya şiddetli kusma Yeşil renkli kusma Kusmukta ya da dışkıda kan görülmesi Belirgin karın şişliği Çocuğun sıvı alamaması, idrar miktarının belirgin azalması veya ağız kuruluğu gibi susuzluk belirtileri Belirgin halsizlik, uykuya eğilim veya genel durumda bozulma Çocuğun ağrı nedeniyle yürümek veya hareket etmek istememesi Erkek çocuklarda testiste ağrı, hassasiyet veya şişlik; kız çocuklarında ani başlayan şiddetli alt karın veya kasık ağrısı ve kusma (testis veya over torsiyonu açısından acil değerlendirme gerektirir) Sık sorulan sorular Çocuklarda karın ağrısı en sık neden olur? Dr. Muhammed Sami Tufan’a göre kabızlık, gaz ve mide-bağırsak enfeksiyonları sık nedenler arasında; stres ve kaygı da tekrarlayan ağrıda rol oynayabiliyor. Çocuğum okula gitmemek için karnının ağrıdığını söylüyor olabilir mi? Uzman, strese bağlı karın ağrısında da çocuğun yaşadığı ağrının gerçek olduğunu, şikayetin bahane olarak görülmemesi ve tekrarlayan ağrıda çocuk doktoruna başvurulması gerektiğini belirtiyor. Apandisit nasıl anlaşılır? Giderek şiddetlenen ve sağ alt karında belirginleşen ağrı, hareket etmek istememe, kusma ve ateş dikkat edilmesi gereken bulgular. Küçük çocuklarda belirtiler klasik olmayabiliyor. Karın ağrısında hangi durumlar acildir? Yeşil renkli kusma, kusmukta veya dışkıda kan, belirgin karın şişliği, susuzluk belirtileri ve testis ya da kasık ağrısının eşlik etmesi gibi durumlar acil değerlendirme gerektiriyor.